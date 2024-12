Darius Olaru, reacție savuroasă după Hoffenheim – FCSB 0-0: „Ne-am calificat? Gata?”

Darius Olaru a răsuflat ușurat la flash interviu după . Căpitanului roș-albaștrilor nu i-a venit să creadă că

Darius Olaru, star și la flash interviu după Hoffenheim – FCSB 0-0:

Darius Olaru a fost cel mai activ fotbalist al roș-albaștrilor la Hoffenheim. Căpitanul a jucat până în minutele de prelungiri, atunci când a fost înlocuit cu Mihai Toma.

ADVERTISEMENT

„Ne-am calificat, gata? Nu știam. Mă bucur că ne-am calificat, voi știți mai bine. Eu mă gândeam la victorie ca să fim siguri de calificare. Am arătat că ne putem ridica la nivelul lor și nu am pierdut.

A fost o situație bună la Șut. A ratat, la fotbal se mai întâmplă să ratezi. Mă bucur că am făcut un rezultat bun. Știam că este un adversar agresiv, că fac un presing avansat. Am încercat să jucăm cât mai mult în spatele lor, să recuperăm mingi. Acesta a fost jocul și mă bucur că ne-am calificat”, a transmis căpitanul campioanei en-titre.



ADVERTISEMENT

„Trebuie să fim în primele 8”

. Cele două vedete ale roș-albaștrilor nu se mulțumesc cu play-off-ul UEL. Vor în optimi! Pentru asta, campioana en-titre trebuie să termine în primele 8.

„N-am fost neapărăt vârf. Am fost un vârf fals. Așa s-a decis, așa m-au pus antrenorii să joc și încerc să îmi fac treaba cât mai bine. Eu am mai spus-o. Trebuie să ne gândim că dacă vrem să obținem ceva trebuie să fim acolo în primele 8.

ADVERTISEMENT

Sincer m-am simțit ca acum 5-6 luni când am venit aici cu naționala. Am simțit că am jucat ca acasă și că au venit în număr atât de mare. Îi mai așteptăm și la următoarele deplasări. Mă bucură faptul că le-am făcut o bucurie. Înseamnă că am făcut ceva pentru echipă și trebuie să continui la fel pentru a ajuta.

Cheia a fost grupul, am încercat să ne ridicim la nivelul lor prin agresivitate. Am știut să alergăm unul pentru altul. Mai avem în 10 zile încă 3 meciuri. Suntem pregătiți. Trebuie să încheiem anul cu bine pentru a ne fi mai ușor în viitor”, a mai declarat Darius Olaru, după Hoffenheim – FCSB 0-0.