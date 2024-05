Darius Olaru, reacție surpriză după ce l-a făcut „prost” pe arbitrul Rareș Vidican la Craiova – FCSB. „Nici nu am cerut penalty!” Exclusiv

Darius Olaru a recunoscut că a greșit față de Rareș Vidican, arbitrul meciului . Căpitanul campioanei României l-a numit „Prostule” în timpul jocului pe „centralul” din Satu Mare.

Darius Olaru, scuze față de Rareș Vidican: „Am greșit”

Darius Olaru a fost eroul negativ al FCSB-ului la Craiova. pe care tot el l-a ratat. Înainte ca brigada de arbitri să ia decizia că este lovitură de pedeapsă pentru FCSB, Olaru a avut o reacție urâtă la adresa arbitrului de centru Rareș Vidican.

La câteva zile distanță de la acel incident, Darius Olaru și-a turnat cenușă în cap. „Am greșit când i-am spus ‘prostule’. Cumva Rareș Vidican era cu spatele.

Eu încercam să-i explic, pentru că a fost acea fază de penalty. Eu am vrut să întorc mingea cu stângul într-o parte, jucătorul advers, Houri, a dat în minge și a sărit în direcția cealaltă.

Sincer, eu n-am cerut penalty la acea fază! Eu am cerut corner. Nu avea cum să meargă mingea din piciorul meu în partea cealaltă. Eu voiam să mă întorc invers. Pe mine asta m-a deranjat.

N-am cerut penalty! Am simțit că nu prea a fost penalty și apoi a venit și ratarea mea. M-am gândit în momentul în care am bătut că nu a fost penalty. Am gândit negativ și asta s-a întâmplat.

Nu, dar o fac acum și o să încerc și după meciul cu CFR Cluj să mai am încă o declarație publică față de dânsul. Știu că n-a fost o reacție ok”, a declarat Darius Olaru, în exclusivitate pentru FANATIK SUPERLIGA, show care e live pe , luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

Olaru va ridica primul titlu al FCSB-ului după 9 ani

Darius Olaru . Se va întâmpla imediat după meciul cu CFR Cluj, programat sâmbătă, 11 mai, de la ora 20:00.

Mijlocașul în vârstă de 26 de ani va fi primul căpitan al roș-albaștrilor din ultimii nouă ani de zile care va ridica trofeul deasupra capului. În 2015, la ultimul titlu câștigat de FCSB, banderola s-a aflat pe brațul lui „Dodel” Cristi Tănase.

Darius Olaru A RUPT TACEREA dupa SCANDALUL cu arbitrul de la U Craiova - FCSB 2-0