Sancţiune uriaşă pentru Darius Olaru: „A luat galben pentru proteste? 10.000 de euro!” Capitanului FCSB i-a ars de glume după derby: „O fac jumate-jumate cu arbitrul!”

FCSB a smuls doar un singur punct după 0-0 cu Dinamo în etapa a 19-a din SuperLiga. La finalul meciului, Darius Olaru și Florin Tănase au reacționat dur. Ce au avut de spus cei doi jucători ai campioanei en-titre.

Concluzia lui Darius Olaru după FCSB – Dinamo 0-0

FCSB, aflată în cursa pentru play-off, s-a încurcat și cu rivala Dinamo. Echipa lui Elias Charalambous nu a reușit să se impună, pe teren propriu, în fața „câinilor”. Darius Olaru a reacționat la final și a spus cât de mult regretă că echipa lui nu a fructificat la maxim ocaziile avute.

„Așa sunt eu, mai tăvălit după fiecare meci. Știam că este un meci important, un derby. Ne doream foarte mult victoria în această seară, ne pare rău că nu am obținut-o. Luăm acest punct și mergem mai departe. Noi ne doream să ne facem jocul, să înscriem, dar a fost un meci mai închis. Îmi pare rău că nu am concretizat ocaziile pe care le-am avut. Bine, și ei au avut niște situații bune, dar cum am spus, mergem mai departe”, a spus inițial Darius Olaru.

Ce a spus Darius Olaru după ce Marian Barbu i-a arătat cartonașul galben! Gigi Becali i-a dat o amendă uriaşă

Darius Olaru a văzut un nou cartonaș galben și a ținut după meci să explice ce s-a întâmplat între el și arbitrul partidei. Mijlocașul campioanei României i-a transmis lui Marian Barbu că va împărți amenda cu el.

„I-am spus arbitrului că a fost cam sensibil, i-am zis câte faulturi mai face (n.r. – adversarul). Mi s-a părut că a fost cam sensibil la acea fază. Probabil au văzut în presă că luăm amendă. O să-i dau jumătate din ea. Mi-a zis că am țipat la el, eu i-am zis doar câte faulturi mai face!”, a explicat Darius Olaru.

Dacă lui Darius Olaru i-a ars de glume, Gigi Becali a anunţat că jucătorul va fi amendat cu 10.000 de euro pentru că a luat cartonaş galben pentru proteste:

„Olaru va primi 10.000 de euro amendă. Eu vreodată când am spus, m-am sucit? Când spun da e da, 10.000 amendă. A luat galben pentru proteste? 10.000 de euro”, a spus patronul la

Mesajul lui Darius Olaru pentru suporterii FCSB-ului

Fotbalistul român a vorbit și despre situația dezamăgitoare de la FCSB în urma rezultatelor, dar și despre nemulțumirea suporterilor. Căpitanul bucureștenilor le-a transmis fanilor să îi susțină în continuare la meciurile rămase din acest an.

„Dacă anul trecut făceam victorii și aveam moral bun și în Europa, acum parcă nu mai vin atât de bine aceste meciuri. Sunt adversari buni și dacă nu ne ridicăm la nivelul lor reușesc să înscrie. Dacă aveam alt parcurs în Europa, cred eu că aveam alte rezultate și în campionat. Sunt suspendat cu Feyenoord, dar cred că putem face un joc bun și putem obține victoria.

De unde știu ei? (n.r. – cine pleacă de la FCSB) Până la iarnă mai avem 3 meciuri. Dacă vor să ne susțină, cred eu că merităm asta. De fiecare dată ne-au zis că suntem aceeași de anul trecut. Dacă s-au bucurat la bine, trebuie să fie alături de noi și acum. Câteodată nu ne iese, suntem și noi oameni. S-au anunțat schimbări de acum 2 luni. Nu știu cine va mai veni, cine va mai sta, vedem din iarnă”, a mai punctat Olaru după meci.

Florin Tănase a spus lucrurilor pe nume după FCSB – Dinamo 0-0

Florin Tănase, a spus ce crede că i-a lipsit echipei sale pentru a se impune în fața lui Dinamo. Experimentatul jucător a numit curajul ca element lipsă.

„Foarte mult nu ne ajută acest punct. Am jucat pe teren propriu, derby, dar trebuia să câștigăm. La cum a decurs jocul, cred că este un rezultat echitabil. Trebuie să privim înainte și să vedem la următoarele jocuri ce vom scoate. De mult n-a mai fost un derby atât de urât. Păcat și de fanii noștri care au venit în număr foarte mare pe această ploaie. Ne pare rău, ne rămâne să analizăm ce facem bine și ce nu.

E clar că așteptăm pauza de iarnă, la ce jumătate de sezon am avut. La fotbal îți trebuie curaj, altfel nu poți. Eu nu am fost la fani, nu știu ce s-a întâmplat la final. Azi s-a văzut, nu am jucat cu curaj. S-a văzut pe teren, noi, mai ales când aveam suporterii în spate pe Arenă, ne cream ocazii multe. Mereu a fost presiune din partea patronului și s-a jucat cu curaj în alte meciuri.

Feyenoord este o echipă grea, foarte bună. Trebuie să dăm totul la ultimul meci pe teren propriu în Europa. Trebuie să îi răsplătim pe fani și să vadă o victorie!”, a spus și Florin Tănase.

Ce amenzi se aplică la FCSB pentru cartonașe. Baremul făcut public de Mihai Stoica

Eliminarea lui Daniel Bîrligea în meciul Hermannstadt – FCSB 2-2, dinaintea pauzei pentru echipa națională, a dat startul unei „revoluții” la FCSB în ceea ce privește sancționarea jucătorilor pentru indisciplină.

„10.000 de euro net, cartonaș galben luat ca urmare a unei atitudini nesportive. A nu se înțelege, nu e atitudine nesportivă dacă tragi un jucător de tricou sau îl lovești, acelea sunt faulturi de joc. 20.000 de euro net, dacă, așa cum s-a întâmplat la Bîrligea, ambele cartonașe sunt luate pentru atitudine nesportivă. Așa va fi de acum încolo la FCSB. Cine nu vrea să înțeleagă, plătește!”, a declarat Mihai Stoica la „MM la FANATIK”.