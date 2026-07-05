Sport

Darius Olaru, revedere emoționantă cu foștii colegi de la FCSB! Moment special cu MM Stoica înaintea amicalului din Belgia. Video

Darius Olaru este în premieră adversarul FCSB-ului. Noua sa echipă, Royale Union St. Gilloise, înfruntă echipa lui Marius Baciu în primul amical al roș-albaștrilor din această vară
Cristian Măciucă
05.07.2026 | 14:00
Darius Olaru revedere emotionanta cu fostii colegi de la FCSB Moment special cu MM Stoica inaintea amicalului din Belgia Video
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Darius Olaru, revedere emoționantă cu foștii colegi de la FCSB! Moment special cu MM Stoica înaintea amicalului din Belgia. FOTO: Fanatik
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FCSB joacă primul amical al verii împotriva lui Royale Union St. Gilloise în stagiul de pregătire din Olanda. Meciul este unul cu o conotație specială pentru roș-albaștrii, deoarece, la vicecampioana Belgiei, evoluează fostul lor coechipier, Darius Olaru (28 de ani). Aceștia s-au revăzut înaintea partidei care se joacă la Niljen (Belgia).

Darius Olaru s-a revăzut cu foștii săi colegi înainte de Royale Union St. Gilloise – FCSB

Amicalul dintre Union St. Gilloise și FCSB are loc duminică, 5 iulie, începând cu ora 14:00. La formația gazdă evoluează Darius Olaru, fostul căpitan al roș-albaștrilor. FCSB a postat pe conturile de social media imagini emoționante de la inspecția gazonului, când Olaru s-a revăzut cu foștii săi colegi și prieteni.

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Darius Olaru a fost jucător la FCSB timp de 6 ani și jumătate, dar în această vară s-a transferat la vicecampioana Belgiei în schimbul sumei de 3.000.000 de euro, informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK. Pentru Olaru, cea mai emoționantă revedere a fost cea cu Mihai Stoica (61 de ani). Președintele C.A. de la roș-albaștri a fost mereu un admiratorul al fotbalistului Olaru, pe care l-a lăudat de fiecare dată când a avut ocazia.

Ce spunea MM Stoica despre Darius Olaru: „Cel mai valoros jucător cu care am lucrat vreodată”

Darius Olaru a ajuns la FCSB în ianuarie 2020, când Gigi Becali a plătit 600.000 de euro pentru transferul său de la Gaz Metan Mediaș. Fost căpitan al roș-albaștrilor, mijlocașul a adunat 256 de meciuri, în care a marcat 63 de goluri și a oferit 45 de assist-uri. În cei 6 ani și jumătate petrecuți la FCSB, Olaru a cucerit două titluri de campion, o Cupă a României și două Supercupe ale României.

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„Toți jucătorii care au fost convocați în ultima vreme se așteaptă să fie convocați în continuare. Nu am ce să comentez. Eu am spus că Olaru este cel mai valoros jucător cu care am lucrat vreodată. Reiterez ce am spus! Olaru este cel mai bun jucător pentru noi, pentru echipa noastră, nu știu cum ar fi în altă echipă, dar pentru mine, este cel mai bun jucător cu care am lucrat vreodată și atunci bineînțeles că îl văd mai bun decât alții, dar asta nu are nicio importanță”, spunea Mihai Stoica, în martie 2026.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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