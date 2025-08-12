Darius Olaru s-a întors de la Belgrad înainte de Drita – FCSB! Ce șanse are să joace: „Asta e singura lui problemă” . Exclusiv

FCSB se pregătește de meciul retur cu Drita, în Kosovo, unde va lupta pentru calificarea în play-off-ul UEFA Europa League fără suporteri. FANATIK a aflat ce se va întâmpla pentru această partidă cu Darius Olaru și cu Risto Radunovic.
FCSB l-a pierdut pe Darius Olaru în startul acestui sezon, după ce a ieșit accidentat în meciul tur cu Shkendija. „Roș-albașțrii” se pregătesc acum de returul cu Drita, iar Gigi Becali a anunțat la FANATIK SUPERLIGA că atât Olaru cât și Radunovic sunt titulari.
FANATIK a aflat că Darius Olaru este pregătit să joace din punct devedere fizic, după ce a revenit luni dimineață de la Belgrad, însă Risto Radunovic nu face deplasarea în Kosovo și sunt șanse mari să rateze și meciurile din play-off-ul competițiilor europene.
„Apropo de meciul de la Drita, o să se ia o decizie azi cu Radunovic vizavi de deplasarea și eventuala lui prezență pe teren. Darius Olaru este ok, tocmai s-a întors luni dimineață de la Belgrad.
Este, din punct de vedere fizic, bun de joc. Singura lui problemă este faptul că au trecut deja 3 săptămâni de la ultima lui partidă jucată.
El s-a rupt în turul din Macedonia, cu Shkendija. S-a rupt atunci, când s-a dat totul peste cap”, a precizat moderatorul Cristi Coste la FANATIK SUPERLIGA.
„Risto Radunovic nu face deplasarea în Kosovo. Și mai mult decât atât, sunt șanse destul de mici să joace și în play-off-ul Europa League sau Conference League, ce va fi pentru FCSB”, a mai precizat ulterior moderatorul Cristi Coste la FANATIK SUPERLIGA.