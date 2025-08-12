Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Darius Olaru s-a întors de la Belgrad înainte de Drita – FCSB! Ce șanse are să joace: „Asta e singura lui problemă” . Exclusiv

FCSB se pregătește de returul cu Drita. Ce se întâmplă cu căpitanul Darius Olaru, dar și cu Risto Radunovic, liderul apărării bucureștenilor.
Cristi Coste, Mihai Dragomir
12.08.2025 | 14:35
Darius Olaru sa intors de la Belgrad inainte de Drita FCSB Ce sanse are sa joace Asta e singura lui problema Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Care sunt situațiile lui Darius Olaru și Risto Radunovic înainte de Drita - FCSB. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

FCSB se pregătește de meciul retur cu Drita, în Kosovo, unde va lupta pentru calificarea în play-off-ul UEFA Europa League fără suporteri. FANATIK a aflat ce se va întâmpla pentru această partidă cu Darius Olaru și cu Risto Radunovic.

Situația lui Darius Olaru înainte de Drita – FCSB. Ce se întâmplă și cu Risto Radunovic

FCSB l-a pierdut pe Darius Olaru în startul acestui sezon, după ce a ieșit accidentat în meciul tur cu Shkendija. „Roș-albașțrii” se pregătesc acum de returul cu Drita, iar Gigi Becali a anunțat la FANATIK SUPERLIGA că atât Olaru cât și Radunovic sunt titulari.

FANATIK a aflat că Darius Olaru este pregătit să joace din punct devedere fizic, după ce a revenit luni dimineață de la Belgrad, însă Risto Radunovic nu face deplasarea în Kosovo și sunt șanse mari să rateze și meciurile din play-off-ul competițiilor europene.

„Apropo de meciul de la Drita, o să se ia o decizie azi cu Radunovic vizavi de deplasarea și eventuala lui prezență pe teren. Darius Olaru este ok, tocmai s-a întors luni dimineață de la Belgrad.

Este, din punct de vedere fizic, bun de joc. Singura lui problemă este faptul că au trecut deja 3 săptămâni de la ultima lui partidă jucată.

El s-a rupt în turul din Macedonia, cu Shkendija. S-a rupt atunci, când s-a dat totul peste cap”, a precizat moderatorul Cristi Coste la FANATIK SUPERLIGA.

FCSB, fără Risto Radunovic la returul cu Drita

„Risto Radunovic nu face deplasarea în Kosovo. Și mai mult decât atât, sunt șanse destul de mici să joace și în play-off-ul Europa League sau Conference League, ce va fi pentru FCSB”, a mai precizat ulterior moderatorul Cristi Coste la FANATIK SUPERLIGA.

