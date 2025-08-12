Darius Olaru s-a întors de la Belgrad înainte de Drita – FCSB! Ce șanse are să joace: „Asta e singura lui problemă” . Exclusiv

FCSB se pregătește de meciul retur cu Drita, în Kosovo, unde FANATIK a aflat ce se va întâmpla pentru această partidă cu Darius Olaru și cu Risto Radunovic.

ADVERTISEMENT

Situația lui Darius Olaru înainte de Drita – FCSB. Ce se întâmplă și cu Risto Radunovic

FCSB l-a pierdut pe Darius Olaru în startul acestui sezon, după ce „Roș-albașțrii” se pregătesc acum de returul cu Drita, iar

FANATIK a aflat că Darius Olaru este pregătit să joace din punct devedere fizic, după ce a revenit luni dimineață de la Belgrad, însă

ADVERTISEMENT

„Apropo de meciul de la Drita, o să se ia o decizie azi cu Radunovic vizavi de deplasarea și eventuala lui prezență pe teren. Darius Olaru este ok, tocmai s-a întors luni dimineață de la Belgrad.

Este, din punct de vedere fizic, bun de joc. Singura lui problemă este faptul că au trecut deja 3 săptămâni de la ultima lui partidă jucată.

ADVERTISEMENT

El s-a rupt în turul din Macedonia, cu Shkendija. S-a rupt atunci, când s-a dat totul peste cap”, a precizat moderatorul Cristi Coste la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

FCSB, fără Risto Radunovic la returul cu Drita

„Risto Radunovic nu face deplasarea în Kosovo. Și mai mult decât atât, sunt șanse destul de mici să joace și în play-off-ul Europa League sau Conference League, ce va fi pentru FCSB”, a mai precizat ulterior moderatorul Cristi Coste la FANATIK SUPERLIGA.