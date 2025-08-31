Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Darius Olaru s-a supărat pe Gigi Becali! Patronul FCSB a povestit tot: “A început să miorlăie, apoi l-am sunat pe Tănase”

Motivul pentru care Darius Olaru s-a supărat la FCSB. Gigi Becali a spus tot. Florin Tănase a fost cel care a rezolvat situația înainte de meciul cu Aberdeen.
Alex Bodnariu
31.08.2025 | 14:16
Darius Olaru sa suparat pe Gigi Becali Patronul FCSB a povestit tot A inceput sa miorlaie apoi lam sunat pe Tanase
EXCLUSIV FANATIK
Gigi Becali A EXPLICAT DE CE Tanase si Olaru NU VOR MAI JUCA IMPREUNA

FCSB s-a calificat în Europa League, iar Gigi Becali are deja bătăi de cap. E concurență mare pentru un post de titular la campioana României, mai ales în linia mediană, iar patronul a fost nevoit să negocieze cu Darius Olaru și Florin Tănase.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali are o problemă la FCSB! Prea mulți jucători pe același post

Gigi Becali a dat de înțeles că, de acum înainte, FCSB va juca în meciurile cu miză mare cu doi închizători, pentru a controla jocul la linia de mijloc. Acest sistem a funcționat de minune pe Național Arena, în duelul cu Aberdeen, pe care roș-albaștrii l-au câștigat la scor de neprezentare, 3-0.

Totuși, asta înseamnă că Darius Olaru și Florin Tănase nu pot juca amândoi în același timp la mijlocul terenului, iar unul e nevoit să facă flancul stâng. Gigi Becali a dat de înțeles că a purtat o discuție cu ambii fotbaliști, iar căpitanul campioanei României a spus clar că nu vrea să evolueze în bandă.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali: „Nu mi-a plăcut și am dat ordin: schimbare de post”

„Aleargă, cată jocul, chiar dacă greșește. Pe Olaru nu îl mai schimb de acum. Nu îl mai schimb la pauză. Eu îl iubesc pe Olaru, nu vreau să îl supăr. S-a supărat, mă rog… dar ce supărare? El nu are o supărare ca să deranjeze pe cineva, să fie obraznic. El are o supărare sensibilă.

El sensibilizează, nu e obraznic. Nu îl mai schimb, gata. Mai ales în meciurile tari trebuie să jucăm cu doi închizători. O să avem o problemă între Tănase și Olaru. O să joace unul o repriză, altul o repriză. Nu pot juca amândoi. Olaru nu vrea să joace. A început să miorlăie că nu vrea să joace în stânga. Eu l-am sunat pe Tănase și i-am zis că am nevoie de el în stânga. E prietenul meu. Trebuie să facă ce zic. I-am spus că Olaru nu vrea să joace în stânga. Îl simpatizez prea tare.

ADVERTISEMENT
SONDAJ Bucureștenii ar vota tot edilii de sector pentru Primăria Capitalei. Care e...
Digi24.ro
SONDAJ Bucureștenii ar vota tot edilii de sector pentru Primăria Capitalei. Care e cea mai importantă problemă a orașului

Nu mi-a plăcut și am dat ordin: schimbare de post. Nu îmi plăcea. Olaru nu dirija jocul bine din centru. A intrat Tănase. Când l-am cumpărat pe Hagi, pe stânga te-am băgat. Nu prea pot să joace Tănase și Olaru în același timp. Nu poți juca cu amândoi”, a declarat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
”Să oprească tot. Mulți vor muri”. N-au ținut cont și a apărut bilanțul,...
Digisport.ro
”Să oprească tot. Mulți vor muri”. N-au ținut cont și a apărut bilanțul, iar acum a fost cerută o măsură radicală
Ştefan Baiaram, transfer de milioane de la Universitatea Craiova?! Care e suma corectă...
Fanatik
Ştefan Baiaram, transfer de milioane de la Universitatea Craiova?! Care e suma corectă pe care poate fi vândut: “Problema lui e că se află în România!”
“De ce dă Mirel Rădoi mereu cu pumnul?!” Reacţia fostului coleg de la...
Fanatik
“De ce dă Mirel Rădoi mereu cu pumnul?!” Reacţia fostului coleg de la FCSB: “Pune foarte multă pasiune!”
Mircea Lucescu vrea să îi schimbe postul lui Nicolae Stanciu la naţională: “I-am...
Fanatik
Mircea Lucescu vrea să îi schimbe postul lui Nicolae Stanciu la naţională: “I-am spus de atâtea ori!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Breaking news! Gabi Tamaș a rupt tăcerea după ce s-ar fi luat la...
iamsport.ro
Breaking news! Gabi Tamaș a rupt tăcerea după ce s-ar fi luat la bătaie cu un bodyguard și ar fi fost 'aruncat în stradă'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!