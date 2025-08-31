Darius Olaru s-a supărat pe Gigi Becali! Patronul FCSB a povestit tot: “A început să miorlăie, apoi l-am sunat pe Tănase”

FCSB s-a calificat în Europa League, iar Gigi Becali are deja bătăi de cap. , mai ales în linia mediană, iar patronul a fost nevoit să negocieze cu Darius Olaru și Florin Tănase.

Gigi Becali are o problemă la FCSB! Prea mulți jucători pe același post

Gigi Becali a dat de înțeles că, de acum înainte, FCSB va juca în meciurile cu miză mare cu doi închizători, pentru a controla jocul la linia de mijloc. Acest sistem a funcționat de minune pe Național Arena, în duelul cu Aberdeen,

Totuși, asta înseamnă că Darius Olaru și Florin Tănase nu pot juca amândoi în același timp la mijlocul terenului, iar unul e nevoit să facă flancul stâng. Gigi Becali a dat de înțeles că a purtat o discuție cu ambii fotbaliști, iar căpitanul campioanei României a spus clar că nu vrea să evolueze în bandă.

Gigi Becali: „Nu mi-a plăcut și am dat ordin: schimbare de post”

„Aleargă, cată jocul, chiar dacă greșește. Pe Olaru nu îl mai schimb de acum. Nu îl mai schimb la pauză. Eu îl iubesc pe Olaru, nu vreau să îl supăr. S-a supărat, mă rog… dar ce supărare? El nu are o supărare ca să deranjeze pe cineva, să fie obraznic. El are o supărare sensibilă.

El sensibilizează, nu e obraznic. Nu îl mai schimb, gata. Mai ales în meciurile tari trebuie să jucăm cu doi închizători. O să avem o problemă între Tănase și Olaru. O să joace unul o repriză, altul o repriză. Nu pot juca amândoi. Olaru nu vrea să joace. A început să miorlăie că nu vrea să joace în stânga. Eu l-am sunat pe Tănase și i-am zis că am nevoie de el în stânga. E prietenul meu. Trebuie să facă ce zic. I-am spus că Olaru nu vrea să joace în stânga. Îl simpatizez prea tare.

Nu mi-a plăcut și am dat ordin: schimbare de post. Nu îmi plăcea. Olaru nu dirija jocul bine din centru. A intrat Tănase. Când l-am cumpărat pe Hagi, pe stânga te-am băgat. Nu prea pot să joace Tănase și Olaru în același timp. Nu poți juca cu amândoi”, a declarat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.