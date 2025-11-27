Sport
Darius Olaru, „săgeți” către Gigi Becali după Steaua Roșie – FCSB 1-0: „Am încercat să trec peste multe”

Darius Olaru a fost negru de supărare la finalul meciului pierdut de FCSB, scor 0-1, în fața celor de la Steaua Roșie Belgrad. Gigi Becali a fost atacat și el de căpitanul roș-albaștrilor
Cristian Măciucă
28.11.2025 | 01:20
Darius Olaru sageti catre Gigi Becali dupa Steaua Rosie FCSB 10 Am incercat sa trec peste multe
Darius Olaru, „săgeți" către Gigi Becali după Steaua Roșie - FCSB 1-0: „Am încercat să trec peste multe".
Darius Olaru nu l-a menajat nici măcar pe Gigi Becali după Steaua Roșie Belgrad – FCSB 1-0. Căpitanul campioanei României e negru de supărare din cauza pasei proaste prin care trece echipa și a dat vina inclusiv pe patron.

Darius Olaru, atac la Gigi Becali după Steaua Roșie – FCSB 1-0: „Nu știu ce să mai fac”

FCSB e ca și ieșită din calculele calificării în primăvara Europa League. Campioana României are doar 3 puncte, pe care le-a obținut în meciul de debut, cu Go Ahead Eagles. Pentru roș-albaștri au urmat apoi înfrângeri cu Young Boys (0-2), Bologna (1-2), FC Basel (1-3) și Steaua Roșie (0-1).

După meciul de la Belgrad, Darius Olaru și-a găsit cu greu cuvintele. FCSB a pierdut chiar dacă, în minutul 27, mijlocașul

„Nu știu ce s-a întâmplat. Poate era mai bine să nu fi existat acel roșu, chiar nu știu. N-am nicio explicație pentru ce s-a întâmplat mai ales după roșu. Cred că am jucat la 10% din tot ce putem. Fiecare jucător nu știu dacă putem spune că am jucat vreunul ceva din păcate.

Acolo dacă reușea Cisotti să marcheze sigur era altfel meciul. Se deschideau și ei mai mult, îi prindeam mai mult pe contraatac.

Au marcat primii, s-au apărat, au tras și de timp. Dar face parte din joc, așa am câștigat și noi multe meciuri din Europa. N-am explicație pentru ce a fost în seara asta. Nu știu ce era mai bine.

Trebuie să ne ridicăm din nou. Avem în 2-3 zile alt meci de campionat, trebuie să ne revenim să câștigăm acolo. Nu arătăm deloc bine. Nu am explicație. Sunt foarte dezamăgit. Nu știu ce să mai fac”, a declarat căpitanul campioanei României.

Ce urmează pentru FCSB

Dacă în Europa calificarea e aproape compromisă, FCSB are mari probleme și în campionat să prindă play-off-ul. Echipa lui Elias Charalambous e condamnată să câștige în deplasarea de la Farul, duminică, 30 noiembrie, de la ora 20:30.

„Eu sincer pot să spun părerea mea. La fiecare meci, Europa, cupă, campionat… Încerc să dau totul, să îmi ajut echipa, să câștig. Îmi doresc să câștig orice meci. Trebuie să dăm mai mult la fiecare meci.

În Europa e alt nivel, cu toții trebuie să ne dăruim mai mult, altfel nu putem face față. (n.r. – Ce v-au zis suporterii?) Sunt dezmăgiți. Au venit după noi iar, în frig, în ploaie. N-am câștigat nici în 10 oameni. Trebuia să câștigăm. Ne mai dădea și nouă speranță. Ei au avut o discuție civilizată cu noi. Sunt dezamăgiți și ei, dar și noi știm că nu trecem printr-o perioadă bună. Câștigăm duminică și ne scoate.

(n.r. – Critici Gigi Becali) Fiecare jucător intră și citește. Eu sunt de o perioadă lungă aici și am încercat să trec peste multe. Dar sunt alți jucători care poate nu merită toate criticile și poate nu trec așa ușor cum trec eu”, a declarat Darius Olaru, după Steaua Roșie – FCSB 1-0, la Prima Sport.

