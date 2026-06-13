Darius Olaru semnează cu echipa de Champions League! Când va avea loc vizita medicală și ce sumă va încasa FCSB

Gigi Becali a acceptat oferta de 3 milioane de euro făcută de Union Saint-Gilloise, iar Darius Olaru (28 de ani) va semna cu gruparea din Belgia, care va juca în turul 3 preliminar al UEFA Champions League. Va fi prima experiență în străinătate a internaționalului român, care a evoluat în carieră doar pentru Gaz Metan Mediaș și FCSB.
Darius Olaru și FCSB s-au înțeles cu formația belgiană Union Saint-Gilloise, campioană în sezonul 2024-2025 și vicecampioană în stagiunea recent încheiată. Gruparea „roș-albastră” va încasa 3 milioane de euro în schimbul mijlocașului, după ce Gigi Becali a renunțat la clauza de 5 milioane. Internaționalul român s-ar putea afla pe teren pe 5 iulie, când formația belgiană o va întâlni pe FCSB într-un meci amical în Olanda.
Conform presei belgiene, Olaru va pleca săptămâna viitoare în Belgia, unde va efectua vizita medicală și va semna contractul. FANATIK a anunțat în exclusivitate pe 9 iunie faptul că Union Saint-Gilloise îl vrea pe Darius Olaru. Mijlocașul va fi coleg în Belgia cu Raul Florucz, fotbalistul cu părinți români care a refuzat naționala „tricoloră” pentru a îmbrăca tricoul Austriei.
Din postura de vicecampioană a Belgiei, Union Saint-Gilloise este calificată în turul 3 preliminar al UEFA Champions League, pe ruta non-campioanelor. Echipa pentru care ar urma să evolueze Darius Olaru nu va fi cap de serie în această fază și ar putea întâlni adversari foarte puternici, precum Olympique Lyon, Bodo/Glimt, Olympiacos sau Fenerbahce.
Darius Olaru a semnat cu FCSB în ianuarie 2020, fiind pe locul 2 într-un clasament al celor mai longevivi jucători din lotul echipei, depășit doar de Valentin Crețu, care îmbracă tricoul „roș-albastru” din vara lui 2019. Mijlocașul a marcat 63 de goluri și a oferit 45 de pase decisive în cele 256 de meciuri jucate în toate competițiile pentru fosta campioană a României.
Olaru a cucerit cinci trofee alături de FCSB: două titluri, o Cupă și două Supercupe. La naționala României, fotbalistul cotat momentan la 4.5 milioane de euro are 28 de selecții, ultima dintre ele chiar la meciul amical disputat în această lună contra Țării Galilor (2-1), când a reușit să ofere pasa decisivă la reușita de 1-0 a lui Florinel Coman.