Darius Olaru semnează cu echipa de Champions League! Când va avea loc vizita medicală și ce sumă va încasa FCSB

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Gigi Becali a acceptat oferta de 3 milioane de euro făcută de Union Saint-Gilloise, iar Darius Olaru (28 de ani) va semna cu gruparea din Belgia, care va juca în turul 3 preliminar al UEFA Champions League. Va fi prima experiență în străinătate a internaționalului român, care a evoluat în carieră doar pentru Gaz Metan Mediaș și FCSB.

Darius Olaru semnează cu Union Saint-Gilloise. Când va efectua vizita medicală

Darius Olaru și FCSB s-au înțeles cu formația belgiană Union Saint-Gilloise, campioană în sezonul 2024-2025 și vicecampioană în stagiunea recent încheiată. Gruparea „roș-albastră” va încasa 3 milioane de euro în schimbul mijlocașului, după ce Gigi Becali a renunțat la clauza de 5 milioane. Internaționalul român s-ar putea afla pe teren pe 5 iulie, când formația belgiană o va întâlni pe FCSB într-un meci amical în Olanda.

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Conform presei belgiene, Olaru va pleca săptămâna viitoare în Belgia, unde va efectua vizita medicală și va semna contractul. . Mijlocașul va fi coleg în Belgia cu Raul Florucz, fotbalistul cu părinți români care a refuzat naționala „tricoloră” pentru a îmbrăca tricoul Austriei.

Din postura de vicecampioană a Belgiei, Union Saint-Gilloise este calificată în turul 3 preliminar al UEFA Champions League, pe ruta non-campioanelor. Echipa pentru care ar urma să evolueze Darius Olaru nu va fi cap de serie în această fază și ar putea întâlni adversari foarte puternici, precum Olympique Lyon, Bodo/Glimt, Olympiacos sau Fenerbahce.

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Darius Olaru, cifre fabuloase la FCSB

Darius Olaru a semnat cu FCSB în ianuarie 2020, fiind pe locul 2 într-un clasament al celor mai longevivi jucători din lotul echipei, depășit doar de Valentin Crețu, care îmbracă tricoul „roș-albastru” din vara lui 2019. Mijlocașul a marcat 63 de goluri și a oferit 45 de pase decisive în cele 256 de meciuri jucate în toate competițiile pentru fosta campioană a României.

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Olaru a cucerit cinci trofee alături de FCSB: două titluri, o Cupă și două Supercupe. La naționala României, fotbalistul cotat momentan la 4.5 milioane de euro are 28 de selecții, ultima dintre ele chiar la , când a reușit să ofere pasa decisivă la reușita de 1-0 a lui Florinel Coman.