Sport

Darius Olaru și-a anunțat succesorul la FCSB! Cine îi va lua locul fostului mijlocaș al roș-albaștrilor

După șase ani și jumătate, Darius Olaru a plecat de la FCSB și chiar înainte să se îmbarce în avionul ce-l va duce în Belgia și-a anunțat succesorul! Cine îi va lua locul în echipă
Ciprian Păvăleanu
15.06.2026 | 09:16
Darius Olaru sia anuntat succesorul la FCSB Cine ii va lua locul fostului mijlocas al rosalbastrilor
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Darius Olaru a anunțat cine va fi înlocuitorul său la FCSB. Foto: Colaj FANATIK
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Darius Olaru (28 de ani) se îndreaptă spre Belgia, acolo unde va efectua vizita medicală pentru transferul la Union Saint-Gilloise, informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK. Dacă totul merge bine, și așa ar trebui să se întâmple, mijlocașul lui FCSB va mai avea doar de pus cerneala pe foaie pentru a deveni jucătorul formației belgiene. În timp ce se afla la aeroport, fostul căpitan de la FCSB a dezvăluit cine va primi banderola în locul său, dar și ce jucător va prelua rolul său din teren.

Cine va fi înlocuitorul lui Olaru? Fostul căpitan de la FCSB a spus-o chiar înainte să plece spre Belgia: „Tănase căpitan. Pe Cisotti îl văd în locul meu”

După ce și-a dedicat ultimii șase ani și jumătate echipei alături de care a reușit să câștige de două ori campionatul în România, Darius Olaru este gata de o nouă provocare. El va efectua vizita medicală pentru transferul la Union Saint-Gilloise, una dintre echipele puternice ale Belgiei.

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Dacă totul va merge bine, „Mexic” va părăsi România și se va întoarce săptămâna viitoare pentru a-și lua rămas bun de la colegi. El a explicat cine va primi banderola de căpitan, dar și cine îi va prelua atribuțiile din teren: „Nu am avut o discuție cu Gigi Becali, am avut cu domnul MM Stoica, dânsul m-a ajutat cu transferul. Eu am dat totul cât am fost la club și patronul m-a ajutat și pentru că am meritat, îi mulțumesc și lui. Echipa s-a mai descurcat fără mine o perioadă, cei care au intrat în locul meu s-au descurcat. Echipa are calitate, chiar dacă în acest sezon nu am reușit să ne motivăm să ne batem la campionat.

Probabil, căpitan o să fie Tănase, e și normal. Cisotti e un jucător foarte bun, pe care îl văd în locul meu. Încă nu am vorbit cu nimeni, că nu e făcut, am vizita medicală. O să trec pe la ei săptămâna viitoare. Simțeam că am nevoie de altceva, de o motivație nouă. Ăsta a fost motivul principal pentru care am ales să plec”, a declarat Darius Olaru, conform gsp.ro.

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Gigi Becali a renunțat la clauza de reziliere a lui Olaru. Pentru ce sumă va pleca mijlocașul

Deși în contract era stipulată o clauză de reziliere de 5 milioane de euro, care părea mică la momentul în care a fost pusă, echipele nu s-au înghesuit s-o plătească, mai ales că Darius Olaru a suferit o accidentare gravă la umăr chiar atunci când se afla în cea mai bună formă a sa.

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În semn de respect pentru tot ce a făcut Olaru pentru club, Gigi Becali a decis să renunțe la această clauză și să reducă prețul aproape la jumătate. Astfel, FCSB va primi 3 milioane de euro în schimbul lui Darius Olaru, sumă destul de bună, având în vedere faptul că internaționalul român a atins deja vârsta de 28 de ani și nu mai este la prima tinerețe în fotbal: „L-am vândut cu 3 milioane! Ce, nu sunt bani!? A jucat omul, voia să plece. Sunt bani 3 milioane. Vorbesc unii care nu au nici măcar 100.000 și comentează și îl critică pe cel care vinde pe milioane”, a spus Gigi Becali.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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