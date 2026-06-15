Darius Olaru și-a anunțat succesorul la FCSB! Cine îi va lua locul fostului mijlocaș al roș-albaștrilor

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Darius Olaru (28 de ani) se îndreaptă spre Belgia, acolo unde va efectua vizita medicală pentru transferul la Union Saint-Gilloise, informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK. Dacă totul merge bine, și așa ar trebui să se întâmple, mijlocașul lui FCSB va mai avea doar de pus cerneala pe foaie pentru a deveni jucătorul formației belgiene. În timp ce se afla la aeroport, fostul căpitan de la FCSB a dezvăluit cine va primi banderola în locul său, dar și ce jucător va prelua rolul său din teren.

Cine va fi înlocuitorul lui Olaru? Fostul căpitan de la FCSB a spus-o chiar înainte să plece spre Belgia: „Tănase căpitan. Pe Cisotti îl văd în locul meu”

După ce și-a dedicat ultimii șase ani și jumătate echipei alături de care a reușit să câștige de două ori campionatul în România, Darius Olaru este gata de o nouă provocare. El va efectua vizita medicală pentru transferul la Union Saint-Gilloise, una dintre echipele puternice ale Belgiei.

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Dacă totul va merge bine, „Mexic” va părăsi România și se va întoarce săptămâna viitoare pentru a-și lua rămas bun de la colegi. dar și cine îi va prelua atribuțiile din teren: „Nu am avut o discuție cu Gigi Becali, am avut cu domnul MM Stoica, dânsul m-a ajutat cu transferul. Eu am dat totul cât am fost la club și patronul m-a ajutat și pentru că am meritat, îi mulțumesc și lui. Echipa s-a mai descurcat fără mine o perioadă, cei care au intrat în locul meu s-au descurcat. Echipa are calitate, chiar dacă în acest sezon nu am reușit să ne motivăm să ne batem la campionat.

Probabil, căpitan o să fie Tănase, e și normal. Cisotti e un jucător foarte bun, pe care îl văd în locul meu. Încă nu am vorbit cu nimeni, că nu e făcut, am vizita medicală. O să trec pe la ei săptămâna viitoare. Simțeam că am nevoie de altceva, de o motivație nouă. Ăsta a fost motivul principal pentru care am ales să plec”, a declarat Darius Olaru, conform

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Gigi Becali a renunțat la clauza de reziliere a lui Olaru. Pentru ce sumă va pleca mijlocașul

Deși în contract era stipulată o clauză de reziliere de 5 milioane de euro, care părea mică la momentul în care a fost pusă, echipele nu s-au înghesuit s-o plătească, mai ales că Darius Olaru a suferit o accidentare gravă la umăr chiar atunci când se afla în cea mai bună formă a sa.

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În semn de respect pentru tot ce a făcut Olaru pentru club, Astfel, FCSB va primi 3 milioane de euro în schimbul lui Darius Olaru, sumă destul de bună, având în vedere faptul că internaționalul român a atins deja vârsta de 28 de ani și nu mai este la prima tinerețe în fotbal: „L-am vândut cu 3 milioane! Ce, nu sunt bani!? A jucat omul, voia să plece. Sunt bani 3 milioane. Vorbesc unii care nu au nici măcar 100.000 și comentează și îl critică pe cel care vinde pe milioane”, a spus Gigi Becali.