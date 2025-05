Darius Olaru și Mihai Lixandru, atac în direct la adresa lui Cristi Balaj. „El știe cum a câștigat CFR-ul campionate”. MM Stoica a intervenit

CFR Cluj va primi vizita celor de la FCSB în ultima etapă a play-off-ului Superligii. . Mihai Stoica și doi jucători influenți din lotul campioanei României au vorbit despre declarațiile tăioase date de Cristi Balaj la FANATIK SUPERLIGA.

Darius Olaru și Mihai Lixandru, răspuns pentru Cristi Balaj

Ultima oară când cele două echipe s-au întâlnit, FCSB s-a impus cu 3-2. Declarațiile sale nu le-au picat însă deloc bine bucureștenilor.

Mihai Lixandru și Darius Olaru au vorbit, pe rând, despre cele spuse de Cristi Balaj. Ambii au considerat declarațiile președintelui de la CFR Cluj total nepotrivite, însă au precizat că nu au vrut să bage prea mult în seamă acuzațiile.

„Nu îmi permit și nu aș vrea să comentez declarațiile domnului Balaj. Nouă ne place să jucăm fotbal. Ne concentrăm pe teren. Evităm astfel de știri. Eu sunt plătit să fac altceva”, a spus Mihai Lixandru.

„Eu am jucat și în sezoanele în care câștigau ei campionate așa, în maniera asta, și nu cred că a fost o declarație care i-a făcut cinste. El știe cum a câștigat CFR-ul campionate. Cum nu am jucat bine? Era 3-0 și putea să fie scorul și mai mare fără acel cartonaș roșu. Au stat în terenul nostru și ce au făcut? OK, făceau pressing și nu am gestionat foarte bine primele 30 de minute, recuperau mingea sus. Nu au făcut nimic special”, a adăugat Darius Olaru.

Mihai Stoica: „Dan Petrescu poate să vorbească, el a câștigat. Balaj să tacă din gură”

Și Mihai Stoica a intervenit. Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB l-a taxat pe Cristi Balaj pentru criticile aduse campioanei României. El a declarat la Prima Sport:

„Ai 3-0 și s-a făcut 3-1 cu șansă teribilă. După, marchează un gol dintr-un offside clar, în prelungiri. După, în finala Cupei, te faci de râs în ultimul hal. Balaj mai avea puțin și intra în teren și el. Se punea în fund. Nu se poate așa ceva. Dan Petrescu poate să vorbească, el a câștigat. Balaj să tacă din gură. Să ne lase Balaj!”.