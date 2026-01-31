Darius Olaru și momentul adevărului: 10 întrebări-fulger pentru căpitanul FCSB-ului. „Ce te enervează cel mai mult?”

ADVERTISEMENT

Darius Olaru a acceptat o provocare în afara terenului. Căpitanul de la FCSB a răspuns la 10 întrebări-fulger. Vezi pe Fanatik.ro ce a spus când a fost întrebat despre lucrul care îl enervează cel mai tare.

Darius Olaru, mai sincer ca niciodată

Ajuns la 27 de ani, Darius Olaru joacă la FCSB deja de 6 ani și este om de bază în echipa bucureștenilor. Talentatul mijlocaș central și-a adus deseori aportul în rezultatele mari obținute de echipă, dar mai ales la trofeele cucerite în ultimii ani.

După ce , Darius Olaru a acceptat o provocare interesantă. Mai exact, Căpitanul „roș-albaștrilor” a răspuns la 10 întrebări-fulger.

Ce e mai greu, meci sau antrenament?

– Antrenament de forță (n.r. – râde).

Ce te enervează cel mai mult pe teren?

– Să pierd mingea ușor, să știu că am greșit ușor.

Cum te motivezi înainte de meci?

– Mă motivează orice înainte de meci. Trebuie să fiu motivat la fiecare meci.

Ce faci cel mai des în timpul liber?

– Îmi place să dorm. Să dorm și să mă plimb.

În afară de ghetele de fotbal, ce nu lipsește niciodată din geanta de meci?

– Probabil telefonul.

Pe cine suni prima dată după meci?

– Soția.

Ai vreo teamă pe teren, vreo frică?

– Niciodată. Frica de Dumnezeu.

Ce melodie asculți cel mai des înainte de meciuri?

– În ultimul timp, ascult mult Kendrick Lamar. Dar ascult Eminem destul de mult.

Ce înseamnă fotbalul pentru tine, în 3 cuvinte?

– Pot spune doar unul: pasiune.

Viața de fotbalist într-un singur cuvânt?

– Vis.

Ce sumă vrea Gigi Becali pentru Darius Olaru

Darius Olaru a crescut de la sezon la sezon, prestațiile sale fiind din ce în ce mai importante și lăudate de lumea fotbalului românesc.

„Oferta să o avem, așa cum vrea Gigi. Vrea 5 milioane. Când ai ofertă, poți să te aranjezi”, dezvăluia Giovanni Becali în decembrie 2025 la „Giovanni Show”.

12 contribuții de gol are Darius Olaru în acest sezon la FCSB

4 cartonașe galbene a strâns deja, în total, Olaru în această stagiune