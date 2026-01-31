Darius Olaru și momentul adevărului: 10 întrebări-fulger pentru căpitanul FCSB-ului. „Ce te enervează cel mai mult?”

Darius Olaru a acceptat o provocare în afara terenului. Căpitanul de la FCSB a răspuns la 10 întrebări-fulger. Vezi pe Fanatik.ro ce a spus când a fost întrebat despre lucrul care îl enervează cel mai tare.
Ajuns la 27 de ani, Darius Olaru joacă la FCSB deja de 6 ani și este om de bază în echipa bucureștenilor. Talentatul mijlocaș central și-a adus deseori aportul în rezultatele mari obținute de echipă, dar mai ales la trofeele cucerite în ultimii ani.
După ce a spus unde a pierdut FCSB calificarea în primăvara europeană, Darius Olaru a acceptat o provocare interesantă. Mai exact, Căpitanul „roș-albaștrilor” a răspuns la 10 întrebări-fulger.
Ce e mai greu, meci sau antrenament?
– Antrenament de forță (n.r. – râde).
Ce te enervează cel mai mult pe teren?
– Să pierd mingea ușor, să știu că am greșit ușor.
Cum te motivezi înainte de meci?
– Mă motivează orice înainte de meci. Trebuie să fiu motivat la fiecare meci.
Ce faci cel mai des în timpul liber?
– Îmi place să dorm. Să dorm și să mă plimb.
În afară de ghetele de fotbal, ce nu lipsește niciodată din geanta de meci?
– Probabil telefonul.
Pe cine suni prima dată după meci?
– Soția.
Ai vreo teamă pe teren, vreo frică?
– Niciodată. Frica de Dumnezeu.
Ce melodie asculți cel mai des înainte de meciuri?
– În ultimul timp, ascult mult Kendrick Lamar. Dar ascult Eminem destul de mult.
Ce înseamnă fotbalul pentru tine, în 3 cuvinte?
– Pot spune doar unul: pasiune.
Viața de fotbalist într-un singur cuvânt?
– Vis.
Darius Olaru a crescut de la sezon la sezon, prestațiile sale fiind din ce în ce mai importante și lăudate de lumea fotbalului românesc. Giovanni Becali a dezvăluit suma minimă pentru care vărul Gigi Becali își va lăsa jucătorul să plece.
„Oferta să o avem, așa cum vrea Gigi. Vrea 5 milioane. Când ai ofertă, poți să te aranjezi”, dezvăluia Giovanni Becali în decembrie 2025 la „Giovanni Show”.