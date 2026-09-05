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Victorie uriașă pentru Darius Olaru și Royale Union SG, noul lider din Belgia. Cum s-a descurcat fostul căpitan FCSB

Royale Union Saint-Gilloise a urcat pe locul 1 în Belgia, după victoria spectaculoasă de pe terenul lui Charleroi. Darius Olaru a jucat și el pentru vicecampioană și a ratat o ocazie imensă
Cristian Măciucă
05.09.2026 | 19:28
Victorie uriasa pentru Darius Olaru si Royale Union SG noul lider din Belgia Cum sa descurcat fostul capitan FCSB
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Victorie uriașă pentru Darius Olaru și Royale Union SG, noul lider din Belgia. Cum s-a descurcat fostul căpitan FCSB. FOTO: hepta.ro
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Royale Union Saint-Gilloise, echipa lui Darius Olaru (28 de ani), este noul lider din Jupiler Pro League, după victoria de la Charleroi, scor 3-2. Fostul căpitan de la FCSB a intrat în repriza a doua și nu s-a descurcat rău deloc.

Royale Union Saint-Gilloise, echipa lui Darius Olaru, e lider în Belgia

Darius Olaru a început ca rezervă meciul Charleroi – Royale Union Saint-Gilloise 2-3, din etapa a 5-a a campionatului belgian. Fostul căpitan de la FCSB a intrat pe teren în minutul 72, atunci când l-a înlocuit pe Raul Florucz. Olaru a fost introdus când deja vicecampioana Belgiei conduce cu 3-2, dar a avut o mare ocazie de a face 4-2.

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În minutul 83, Darius Olaru a fost servit excelent în careu de căpitanul Mac Allister, dar mijlocașul român nu a ajuns la balon și nu a reușit să introducă mingea în plasă cu piciorul stâng. Olaru a ratat astfel șansa de a își trece în cont a doua reușită în Jupiler Pro League. Fostul căpitan de la FCSB a marcat primul său gol pentru Royale Union SG în victoria de la Westerlo, scor 5-1.

Darius Olaru va juca în Europa League

Darius Olaru s-a transferat la Royale Union SG în vara acestui an, după ce vicecampioana Belgiei a plătit 3.000.000 de euro pentru a îl cumpăra de la FCSB. Deocamdată, internaționalul român a îmbrăcat de 6 ori tricoul lui Union Saint-Gilloise, pentru care a marcat un gol și a oferit o pasă decisivă.

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Darius Olaru și noua sa echipă vor evolua în cupele europene în acest sezon. Deși a evoluat în preliminariile UEFA Champions League, Union SG nu a reușit să ajungă pe tabloul principal, deoarece a pierdut „dubla” cu Bodo/Glimt. Totuși, echipa lui Olaru va continua aventura europeană în Europa League. Royale Union va da peste Real Sociedad, Celtic, Lech Poznan și Hapoel Beer-Sheva, toate pe teren propriu, Lyon, Viktoria Plzen, Celta Vigo și Beșiktaș, în deplasare.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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