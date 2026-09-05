Royale Union Saint-Gilloise, echipa lui Darius Olaru (28 de ani), este noul lider din Jupiler Pro League, după victoria de la Charleroi, scor 3-2. Fostul căpitan de la FCSB a intrat în repriza a doua și nu s-a descurcat rău deloc.
Darius Olaru a început ca rezervă meciul Charleroi – Royale Union Saint-Gilloise 2-3, din etapa a 5-a a campionatului belgian. Fostul căpitan de la FCSB a intrat pe teren în minutul 72, atunci când l-a înlocuit pe Raul Florucz. Olaru a fost introdus când deja vicecampioana Belgiei conduce cu 3-2, dar a avut o mare ocazie de a face 4-2.
În minutul 83, Darius Olaru a fost servit excelent în careu de căpitanul Mac Allister, dar mijlocașul român nu a ajuns la balon și nu a reușit să introducă mingea în plasă cu piciorul stâng. Olaru a ratat astfel șansa de a își trece în cont a doua reușită în Jupiler Pro League. Fostul căpitan de la FCSB a marcat primul său gol pentru Royale Union SG în victoria de la Westerlo, scor 5-1.
Darius Olaru s-a transferat la Royale Union SG în vara acestui an, după ce vicecampioana Belgiei a plătit 3.000.000 de euro pentru a îl cumpăra de la FCSB. Deocamdată, internaționalul român a îmbrăcat de 6 ori tricoul lui Union Saint-Gilloise, pentru care a marcat un gol și a oferit o pasă decisivă.
Darius Olaru și noua sa echipă vor evolua în cupele europene în acest sezon. Deși a evoluat în preliminariile UEFA Champions League, Union SG nu a reușit să ajungă pe tabloul principal, deoarece a pierdut „dubla” cu Bodo/Glimt. Totuși, echipa lui Olaru va continua aventura europeană în Europa League. Royale Union va da peste Real Sociedad, Celtic, Lech Poznan și Hapoel Beer-Sheva, toate pe teren propriu, Lyon, Viktoria Plzen, Celta Vigo și Beșiktaș, în deplasare.