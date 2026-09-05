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Royale Union Saint-Gilloise, echipa lui Darius Olaru (28 de ani), este noul lider din Jupiler Pro League, după victoria de la Charleroi, scor 3-2. Fostul căpitan de la FCSB a intrat în repriza a doua și nu s-a descurcat rău deloc.

Royale Union Saint-Gilloise, echipa lui Darius Olaru, e lider în Belgia

Darius Olaru a început ca rezervă meciul Charleroi – Royale Union Saint-Gilloise 2-3, din etapa a 5-a a campionatului belgian. Fostul căpitan de la FCSB a intrat pe teren în minutul 72, atunci când l-a înlocuit pe Raul Florucz. Olaru a fost introdus când deja vicecampioana Belgiei conduce cu 3-2, dar a avut o mare ocazie de a face 4-2.

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În minutul 83, Darius Olaru a fost servit excelent în careu de căpitanul Mac Allister, dar mijlocașul român nu a ajuns la balon și nu a reușit să introducă mingea în plasă cu piciorul stâng. Olaru a ratat astfel șansa de a își trece în cont a doua reușită în Jupiler Pro League. Fostul căpitan de la FCSB

Darius Olaru, what great chance?! — TheFootballZone (@football_t69515)

Darius Olaru va juca în Europa League

Darius Olaru s-a transferat la Royale Union SG în vara acestui an, după ce vicecampioana Belgiei a plătit 3.000.000 de euro pentru a îl cumpăra de la FCSB. Deocamdată, internaționalul român a îmbrăcat de 6 ori tricoul lui Union Saint-Gilloise, pentru care a marcat un gol și a oferit o pasă decisivă.

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Darius Olaru și noua sa echipă vor evolua în cupele europene în acest sezon. Deși a evoluat în preliminariile UEFA Champions League, Union SG nu a reușit să ajungă pe tabloul principal, deoarece Totuși, echipa lui Olaru va continua aventura europeană în Europa League. Royale Union va da peste Real Sociedad, Celtic, Lech Poznan și Hapoel Beer-Sheva, toate pe teren propriu, Lyon, Viktoria Plzen, Celta Vigo și Beșiktaș, în deplasare.