Darius Olaru și Ștefan Târnovanu au făcut deliciul fanilor! Șicane pe internet imediat după remontada istorică a lui FCSB cu Feyenoord: „De ce-l felicitați? Nu a făcut nimic!”

Jucătorii de la FCSB au fost puși pe șotii după ce au reușit o nouă performanță notabilă în UEFA Europa League. Darius Olaru l-a înțepat pe Ștefan Târnovanu imediat după meci cu o glumă privind parada senzațională a goalkeeperului de la scorul de 3-3.

Darius Olaru, replică spumoasă pentru Ștefan Târnovanu: „La aia îi făceam stop pe piept”

Campioana României a umplut încă o dată inimile suporterilor de bucurie prin victoria cu 4-3 în fața lui Feyenoord, iar modul în care a obținut cele trei puncte va intra cu siguranță în istorie, iar acest meci va fi povestit și peste un deceniu, exact cum este cel cu Ajax Amsterdam de la București din șaisprezecimile UEFA Europa League.

Imediat după meci, au fost sunați de băieții din cadrul live-ului de pe YouTube „Păreri NEavizate”, care comentează meciurile în timp real. Relația dintre ei este una de prietenie, iar Darius Olaru chiar a participat în trecut la una dintre emisiunile lor, tocmai de aceea discuția a fost una diferită de cele formale de la flash-interviu.

Ștefan Târnovanu a fost felicitat pentru parada sa extrem de importantă în fața lui Anis Hadj Moussa, la scorul de 3-3, iar colegul său, Darius Olaru, a intervenit cu o replică fabuloasă: „Ce atât bravo, frate, că nu a făcut nimic. (n.r. – Parada aceea de la 3-3) La aia eu îi făceam preluare pe piept (n.r. – râde)”, a glumit căpitanul echipei roș-albastre în cadrul .

De ce nu a jucat Darius Olaru în meciul FCSB – Feyenoord

FCSB a venit în fața lui Feyenoord Rotterdam cu un lot decimat de absențe. Fie că a fost vorba de accidentări, fie că a fost vorba de suspendări, FCSB a avut disponibili doar șase jucători de câmp, dintre care unul era Politic, care resimte dureri și nu poate fi folosit.

În ciuda acestui fapt, jucătorii care au intrat de pe bancă au făcut diferența, iar Mihai Toma, Malcom Edjouma, Daniel Graovac, Vlad Chiricheș și Vali Crețu au adus un aport incredibil campioanei României.

Din păcate, căpitanul lui FCSB nu a putut asista la acest meci de poveste din teren și nici măcar de pe banca de rezerve. Mijlocașul în vârstă de 27 de ani a fost suspendat pentru cumul de cartonașe galbene, după ce a văzut ultimul avertisment

Cum se poate califica FCSB mai departe în Europa League

Cu această victorie incredibilă, venită în ultimul minut prin golul lui Florin Tănase, care a avut la bază determinarea lui Juri Cisotti, acolo unde a evoluat și în sezonul precedent, contra lui PAOK Salonic.

Făcând o comparație cu sezonul trecut, echipele cu 10 puncte care nu au avut un golaveraj mai slab de -2 s-au calificat mai departe, ceea ce înseamnă că „roș-albaștrii” ar putea merge mai departe cu o victorie și un egal în ultimele două meciuri. În acest moment, campioana ultimelor două sezoane a adunat 6 puncte și mai are de disputat meciuri contra lui Dinamo Zagreb (în deplasare) și lui Fenerbahce (acasă).

FCSB nu este sigură de calificare cu patru puncte din următoarele două partide, deoarece noul sistem din cupele europene este foarte complex și are foarte multe variații, însă, în funcție de celelalte rezultate, acest lucru îi poate continua aventura europeană.