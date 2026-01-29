Darius Olaru știe unde a pierdut FCSB calificarea în play-off-ul Europa League: ”Putem obține mai mult”. Vești despre accidentarea suferită

ADVERTISEMENT

Darius Olaru speră ca rezultatul de egalitate din partida FCSB – Fenerbahce 1-1, din ultima etapă a grupei de Europa League, să fie un restart pentru ”roș-albaștri” care nu au nicio victorie în 2026.

Darius Olaru, reacție după eliminarea FCSB-ului din Europa League

Imediat după încheierea , căpitanul Darius Olaru s-a arătat dezamăgit de numeroasele ratări ale campioanei României, însă consideră că accederea în fazele eliminatorii s-a pierdut în alte jocuri.

”Un adversar foarte puternic. Din păcate nu am arătat destulă calitate la finalizare, am ratat multe ocazii, până și eu. Dacă aș alege aș spune două partide în care am simțit că puteam obține mai mult, meciul de acasă cu Young Boys și meciul de la Basel.

Vorbim de atâtea restarturi… Eu sper să fie. Sper ca acest rezultat să ne dea un pic de moral. E normal ca fanii să fie supărați. Duminică trebuie să câștigăm, avem mare nevoie de puncte”, a declarat Olaru, la

Cât de gravă e accidentarea lui Olaru

Mijlocașul de la FCSB le-a cerut suporterilor, care , să fie mai înțelegători cu jucătorii și a anunțat care este starea sa de sănătate după ce i-a fost aplicat un bandaj serios la gleznă când a fost înlocuit.

”Fanii e normal să fie supărați, dar să se gândească și la noi. Dacă am ști ce facem greșit am încerca să remediem imediat. Sunt ok, am călcat greșit în prima repriză. Sper să nu fie nimic grav”, a spus Darius Olaru.

FCSB a încheiat pe locul 27 în Europa League

În urma remizei înregistrate în meciul FCSB – Fenerbahce 1-1, ”roș-albaștrii” au încheiat pe locul 27 în grupa de Europa League, cu 7 puncte, și au ratat calificarea în play-off-ul pentru optimile de finală.

Chiar și așa, . Cu cei 150.000 de euro din rezultatul de egalitate și încă 150.000 de euro ca urmare a poziție din clasament, FCSB încheie sezonul cu un bonus de 5,5 milioane de euro.