Darius Olaru surprinde după FCSB – Rapid 2-1: „Îmi pare rău că s-a terminat”

ADVERTISEMENT

FCSB a revenit în lupta pentru play-off, dar și pentru titlu, după victoria cu Rapid, scor 2-1. Darius Olaru, marcatorul primului gol, a vorbit despre viitorul roș-albaștrilor.

Darius Olaru, savuros după FCSB – Rapid 2-1: „Poate iau niște meciuri pe sintetic cu băieții”

. În calitate de formație gazdă, echipa lui Elias Charalambous nu se mai impusese în derby din toamna lui 2022.

ADVERTISEMENT

„A fost un derby și e o victorie importantă pentru noi. Știam să ne așteaptă un adversar dificil, liderul la zi al campionatului. Ne bucurăm că am făcut o partidă bună, pentru că am meritat toate cele 3 puncte.

În astfel de meciuri, e foarte important ca unii jucători să deblocheze partida cu astfel de execuții. Repetăm destul de mult și la antrenamente și îi mulțumesc lui Bărligea pentru cum mi-a așezat mingea. Am simțit că ne-am mișcat foarte bine în teren. Toată echipa a făcut un meci bun.

ADVERTISEMENT

Eu știu că pot mult mai multe, la fiecare meci. Ce am făcut acum un an sau doi, e foarte greu să egalez, când îmi ajutam colegii cu un gol sau cu o pasă decisivă. Am reușit să gestionăm foarte bine ultimele minute”, a declarat Darius Olaru, după FCSB – Rapid 2-1.

ADVERTISEMENT

FCSB va merge în Antalya pentru pregătirea de iarnă

Ca urmare a acestui succes, roș-albaștrii sunt acum pe locul 9, cu 31 de puncte, cu opt mai puține decât liderul Rapid.

„Victoria cu Feyenoord ne-a dat un moral bun, pentru meciurile astea care au urmat. Mă bucur că am încheiat anul în acest mod și parcă îmi pare rău că s-a terminat! Aș mai fi jucat! Mie îmi place să joc meciuri. Mă duc acum în vacanță și poate iau niște meciuri pe sintetic cu băieții.

ADVERTISEMENT

Le mulțumim tuturor care au venit și ne-au susținut. Vom face totul să ne pregătim cât mai bine în cantonament și să ajungem în play-off. Avem șansa noastră și în Europa. Eu zic că dacă batem pe Zagreb, apoi avem meci de calificare cu Fenerbahce”, a mai spus căpitanul campioanei României.

Următorul meci oficial al roș-albaștrilor e programat după cantonamentul de iarnă din Antalya. Mai exact, echipa lui Charalambous va juca vineri, 16 ianuarie, de la ora 20:00, la Mioveni, cu FC Argeș.