Sport

Darius Olaru surprinde după FCSB – Rapid 2-1: „Îmi pare rău că s-a terminat”

Darius Olaru a fost unul dintre eroii celor de la FCSB în derby-ul cu Rapid. Căpitanul roș-albaștrilor a deblocat tabela de marcaj, iar, la final, a făcut o declarație surprinzătoare
Cristian Măciucă
21.12.2025 | 23:59
Darius Olaru surprinde dupa FCSB Rapid 21 Imi pare rau ca sa terminat
ULTIMA ORĂ
Darius Olaru surprinde după FCSB - Rapid 2-1: „Îmi pare rău că s-a terminat” FOTO: sportpictures.eu
ADVERTISEMENT

FCSB a revenit în lupta pentru play-off, dar și pentru titlu, după victoria cu Rapid, scor 2-1. Darius Olaru, marcatorul primului gol, a vorbit despre viitorul roș-albaștrilor.

Darius Olaru, savuros după FCSB – Rapid 2-1: „Poate iau niște meciuri pe sintetic cu băieții”

FCSB a obținut o nouă victorie împotriva Rapidului, scor 2-1, în etapa a 21-a din SuperLiga. În calitate de formație gazdă, echipa lui Elias Charalambous nu se mai impusese în derby din toamna lui 2022.

ADVERTISEMENT

„A fost un derby și e o victorie importantă pentru noi. Știam să ne așteaptă un adversar dificil, liderul la zi al campionatului. Ne bucurăm că am făcut o partidă bună, pentru că am meritat toate cele 3 puncte.

În astfel de meciuri, e foarte important ca unii jucători să deblocheze partida cu astfel de execuții. Repetăm destul de mult și la antrenamente și îi mulțumesc lui Bărligea pentru cum mi-a așezat mingea. Am simțit că ne-am mișcat foarte bine în teren. Toată echipa a făcut un meci bun.

ADVERTISEMENT
Un fost judecător al CCR explică de ce „nu e posibil” referendumul în...
Digi24.ro
Un fost judecător al CCR explică de ce „nu e posibil” referendumul în Justiție anunțat de Nicușor Dan

Eu știu că pot mult mai multe, la fiecare meci. Ce am făcut acum un an sau doi, e foarte greu să egalez, când îmi ajutam colegii cu un gol sau cu o pasă decisivă. Am reușit să gestionăm foarte bine ultimele minute”, a declarat Darius Olaru, după FCSB – Rapid 2-1.

ADVERTISEMENT
Andrew Tate a debutat în box și nimeni nu se aștepta la ce...
Digisport.ro
Andrew Tate a debutat în box și nimeni nu se aștepta la ce a urmat! Cum a ajuns să arate după meci

FCSB va merge în Antalya pentru pregătirea de iarnă

Ca urmare a acestui succes, roș-albaștrii sunt acum pe locul 9, cu 31 de puncte, cu opt mai puține decât liderul Rapid. Până la play-off, pe campioana en-titre o mai despart însă doar două lungimi.

„Victoria cu Feyenoord ne-a dat un moral bun, pentru meciurile astea care au urmat. Mă bucur că am încheiat anul în acest mod și parcă îmi pare rău că s-a terminat! Aș mai fi jucat! Mie îmi place să joc meciuri. Mă duc acum în vacanță și poate iau niște meciuri pe sintetic cu băieții.

ADVERTISEMENT

Le mulțumim tuturor care au venit și ne-au susținut. Vom face totul să ne pregătim cât mai bine în cantonament și să ajungem în play-off. Avem șansa noastră și în Europa. Eu zic că dacă batem pe Zagreb, apoi avem meci de calificare cu Fenerbahce”, a mai spus căpitanul campioanei României.

Următorul meci oficial al roș-albaștrilor e programat după cantonamentul de iarnă din Antalya. Mai exact, echipa lui Charalambous va juca vineri, 16 ianuarie, de la ora 20:00, la Mioveni, cu FC Argeș.

2,15 e cota Betano pentru „2 solist” la FC Argeș - FCSB
Florin Tănase le-a pus gând rău rivalelor din SuperLiga: „Nu ştiu cât de...
Fanatik
Florin Tănase le-a pus gând rău rivalelor din SuperLiga: „Nu ştiu cât de siguri sunt de play-off! Se pot schimba multe”
Gâlcă nu a mai rezistat și a cerut public transferuri după FCSB –...
Fanatik
Gâlcă nu a mai rezistat și a cerut public transferuri după FCSB – Rapid 2-1: „Eu nu pot! Valoric suferim!”
Charalambous a anunțat obiectivul FCSB-ului după victoria cu Rapid. Ce a spus de...
Fanatik
Charalambous a anunțat obiectivul FCSB-ului după victoria cu Rapid. Ce a spus de criza de nervi a lui Bîrligea
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Bîrligea a izbucnit la adresa lui Becali! Atacantul nu s-a mai putut controla
iamsport.ro
Bîrligea a izbucnit la adresa lui Becali! Atacantul nu s-a mai putut controla
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!