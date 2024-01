Darko Velkovski visează frumos după transferul la Dinamo: ”Să ne salvăm direct”

Jucătorul care poate evolua atât ca fundaș central, cât și ca mijlocaș la închidere, . El a jucat în prima parte a sezonului la Al Ettifaq, dar a fost pus pe liber de saudiți.

Darko Velkovski știe cum o poate ajuta pe Dinamo

În vârstă de 28 de ani, Darko Velkovski a ajuns în cantonamentul lui Dinamo din Antalya și de acolo a anunțat că speră ca echipa antrenată de Zeljko Kopic să reușească să se salveze de la retrogradare și chiar să evite și locurile de baraj.

”Am venit aici și sper că voi rămâne pentru mult timp. În primul rând cred că trebuie să fim profesioniști pentru a ne salva de la retrogradare. Trebuie să ne antrenăm bine și să jucăm bine. Încă nu îi știu pe băieți foarte bine, dar până acum este foarte bine, atmosfera este pozitivă. Sper totuși să nu jucăm meciul de baraj și să ne salvăm direct.

Cred că pot ajuta, am o tehnică bună, consider că cea mai mare calitate a mea este să dau pase printre linii, pentru a-i ajuta pe jucătorii din atac. Am fost în București în 2021, la Euro, cu naționala Macedoniei. Mi-a plăcut aici.

Nu știam foarte multe despre fotbalul românesc înainte să ajung aici. Am vorbit cu Boban Nikolov (n.r. – fost jucător la Farul Constanța și FCSB) înainte să semnez, mi-a spus că este un nivel bun și că nu există niciun meci ușor. Mă aștept să fie așa.

Sper să rămânem în SuperLiga. O să muncim din greu pentru asta, o să dăm tot ce avem mai bun. Sper ca anul viitor echipa să aibă rezultate mai bune”, a declarat Velkovski, potrivit Tribuna Dinamo.

Velkovski, cel mai mare salariu de la Dinamo

Evoluțiile constante de la naționala Macedoniei de Nord l-au făcut pe Darko Velkovski să aibă o o. Este de departe cea mai mare cotă de piață din lotul lui Dinamo, următorul pe listă fiind Cristian Costin, cu 500.000 de euro.

FANATIK a aflat în exclusivitate că Velkovski va avea un , ceea ce îl face pe fundașul cu 48 de meciuri la naționala Macedoniei de Nord să fie cel mai bine plătit jucător de la Dinamo, alături de brazilianul Lucas, care încasează același salariu.

Antrenorul Zeljko t de transferul lui Darko Velkovski, pe care îl consideră un fotbalist extrem de bun. Tehnicianul a mărturisit că-l cunoaște pe noul jucător al lui Dinamo din perioada în care acesta evolua în Croația, la Rijeka.