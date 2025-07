Darren Cahill a pierdut un pariu incredibil cu Jannik Sinner după Wimbledon 2025. Ce se întâmplă cu fostul antrenor al Simonei Halep

Liderul clasamentului ATP și-a adjudecat titlul la Wimbledon 2025 după o . Pe lângă marele trofeu, Jannik Sinner a devenit și stăpân pe viitorul lui Darren Cahill, în urma unui pariu făcut înainte de începerea turneului de Grand Slam.

Darren Cahill și-a jucat viitorul într-un pariu cu Jannik Sinner

Imediat după ce elevul său a câștigat în premieră titlul la Wimbledon, antrenorul Darren Cahill a dezvăluit cu mult umor că viitorul său depinde acum chiar de Jannik Sinner, ca urmare a unui pariu pierdut.

Australianul, care , a pariat cu Sinner înainte de începerea actualei ediții de la Wimbledon că acesta nu va putea să câștige marele trofeu. Miza: viitorul antrenorului.

Imediat după ce liderul clasamentului ATP s-a încoronat pe iarba londoneză, Cahill a fost întrebat despre ce se va întâmpla cu el după încheierea sezonului. ”Întrebați-l pe Jannik”, a spus zâmbind australianul, conform , confirmând astfel pariul pierdut.

Cahill, în culmea fericirii după victoria lui Sinner de la Wimbledon

Darren Cahill a mărturisit că simte o bucurie fără margini după ce elevul său a câștigat primul titlu la Wimbledon, mai ales că și-a dat seama încă de la începutul colaborării că acesta poate avea succes pe iarbă.

”Cred că fericirea nu exprimă pe deplin cum mă simt după acești 3 ani. Când am început, am crezut că avea un joc bun pe iarbă: felul în care se mișca, felul în care servea. Și odată ce a început să se simtă confortabil pe această suprafață, lucrurile s-au schimbat rapid: în primul an l-a împins pe Novak Djokovic la limită în sferturile de finală.

A continuat să se îmbunătățească și cred că rezultatele arată exact asta. Nu cred că fericire este suficient pentru a descrie ceea ce a realizat Jannik în ultimii 2 ani. Și meritul îi revine lui pentru tot a ceea ce a făcut”, a declarat el.

Cum s-a trăit finala de la Wimbledon în loja italianului

Fostul antrenor al Simonei Halep a explicat că imediat după finala pierdută de Sinner la Roland Garros nu s-a mai discutat despre acel joc și toată echipa s-a concentrat pe eliminarea greșelilor și îmbunătățirea jocului.

”Când l-am văzut antrenându-se înainte de Wimbledon mi-am dat seama că lucrurile pot merge bine. După ce Alcaraz a câștigat primul set al finalei, Simone Vagnozzi (n.r. – om din staff-ul lui Jannik Sinner) mi-a spus că ar putea fi un semn bun.

Carlos câștigase la Roland Garros după ce Jannik luase primul set, iar Vagnozzi credea că totul s-ar putea petrece exact la fel, doar că în favoarea noastră. Dar eu nu am văzut lucrurile în același fel”, a spus Cahill zâmbind.

Sinner și Alcaraz, noua rivalitate din tenisul mondial

Australianul a dezvăluit faptul că tenismenul italian este o persoană extraordinară în viața de zi cu zi, însă atunci când intră pe teren are o mentalitate de fier și crede că rivalitatea cu Alcaraz va face deliciul spectatorilor în următorii ani.

”Jannik este un tip bun, mereu zâmbitor. Persoana pe care o vezi pe teren, concentrată și atentă la detalii, nu este aceeași cu cea pe care o vedem în afara lui: este un tip amuzant și adorabil, care glumește tot timpul și se bucură de compania celor din jur.

Gătește, greșește, face o mulțime de erori de care râdem mereu. Se distrează ca orice tânăr normal de 23 de ani. Dar pe teren are o mentalitate specială și de aceea el și Carlos fac ceea ce fac. Cred că rivalitatea lor este deja incredibilă și nu poate decât să se îmbunătățească pe măsură vor continua să se împingă unul pe celălalt”, a afirmat Darren Cahill.