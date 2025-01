Darren Cahill, decizie neașteptată în timpul Australian Open. Anunțul făcut de Jannik Sinner despre fostul antrenor al Simonei Halep

În ciuda faptului că a avut performanțe extraordinare de-a lungul timpului cu Andre Agassi, Lleyton Hewitt, Simona Halep și Jannik Sinner, Darren Cahill s-a decis în timpul Australian Open să pună stop carierei.

Darren Cahill a anunțat la Australian Open că se va retrage la finalul anului

Anunțul privind retragerea din antrenorat a australianului la finalul actualului sezon a fost făcută chiar de actualul său elev, Jannik Sinner, pe care l-a ajutat să câștige 2 turnee de Grand Slam anul trecut și să ajungă pe locul 1 în clasamentul ATP.

ADVERTISEMENT

Aflat în cursa pentru apărarea trofeului la Melbourne, tenismenul italian a vorbit în conferința de presă de după calificarea în turul 3 despre retragerea lui Cahill și a avut numai cuvinte de laudă pentru acesta.

”Darren mi-a oferit o mulțime de lucruri. Un an este foarte mult, mai sunt multe de realizat și nu vreau să vorbesc prea mult despre retragerea lui. Mă simt foarte, foarte norocos, precum și foarte fericit, să fiu ultimul său jucător antrenat de el în circuit.

ADVERTISEMENT

A fost un antrenor incredibil, dar și o persoană incredibilă. Nu numai pentru mine, ci și pentru toți jucătorii cu care a colaborat anterior. Sper să avem un sezon frumos împreună și vom vedea ce ne rezervă viitorul.

Are o familie frumoasă, are multe lucruri de făcut după munca lui în lumea tenisului. Anul este încă lung, vrem să ne bucurăm”, a declarat Sinner legat de acest subiect, potrivit .

ADVERTISEMENT

Cahill, omul din spatele performanțelor Simonei Halep

Darren Cahill, în vârstă de 59 de ani, este antrenorul alături de care Simona Halep a avut cele mai mari performanțe din carieră. În ciuda faptului că cei doi au încheiat a doua colaborare în septembrie 2021, australianul a rămas mereu aproape de româncă și .

Cahill a fost tot timpul un susținător al jucătoarei noastre, chiar și atunci când aceasta a fost depistată pozitiv și suspendată din circuit. El -ul tenisului.

ADVERTISEMENT

”Din punctul meu de vedere, este o jucătoare care ar trebui să ajungă în Hall of Fame. Are două titluri de Grand Slam, doi ani încheiați pe locul 1 în lume. O jucătoare incredibilă. O persoană extraordinară în afara terenului. Din toate acestea cred că ar trebui să fie în Hall of Fame”, spunea australianul.