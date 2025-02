Darren Cahill, mesaj special după retragerea Simonei Halep: „Poți ține capul ridicat oriunde”. Cerința fostului antrenor al româncei

Simona Halep a avut cea mai glorioasă perioadă sub comanda lui Darren Cahill, iar antrenorul australian a ținut să marcheze cu un mesaj de excepție.

Darren Cahill, mesaj emoționant după retragerea Simonei Halep

Omul care a fost în umbra celor mai mari performanțe ale Simonei Halep a postat pe rețelele de socializare un videoclip cu imagini din cariera dublei campioane de Grand Slam, iar pe fundal se aude piesa ”Time of Your Life” a celebrei trupe Green Day.

ADVERTISEMENT

Postarea lui Darren Cahill a fost însoțită de un mesaj în care vorbește despre munca pe care Halep a depus-o pentru a avea o carieră atât de strălucitoare și s-a arătat onorat că a putut să o însoțească în drumul ei.

”Bravo, Simo! O carieră clădită prin muncă grea, determinare, perseverență și onestitate. Nimic nu a venit niciodată ușor, au existat o mulțime de probleme, dar ai continuat să te ridici și ai înfruntat fiecare provocare ca o campioană ce ești. O sursă de inspirație pe teren și în afara lui.

ADVERTISEMENT

Și cel mai important, ai făcut-o în felul tău! A fost o onoare pentru noi toți să împărtășim multe momente minunate în călătoria ta uimitoare și să te vedem inspirând următoarea generație de tinere sportive. Haide Simo!

2018 Campioană la Roland Garros, Campioană la Wimbledon 2019, Numărul 1 la sfârșitul anilor 2017 și 2018, 64 de săptămâni pe locul 1 mondial, 24 de titluri WTA la simplu, 1 titlu WTA la dublu”, a scris australianul, pe .

ADVERTISEMENT

Cahill o vrea pe Halep în Hall of Fame

Darren Cahill a rămas tot timpul un apropiat al Simonei Halep și s-a poziționat clar de partea sportivei în momentul în care aceasta a fost depistată pozitiv. Antrenorul a fost convins că aceasta este nevinovată, iar după ce i s-a făcut dreptate .

”Din punctul meu de vedere, este o jucătoare care ar trebui să ajungă în Hall of Fame. Are două titluri de Grand Slam, doi ani încheiați pe locul 1 în lume. O jucătoare incredibilă. O persoană extraordinară în afara terenului. Din toate acestea cred că ar trebui să fie în Hall of Fame.

ADVERTISEMENT

Dacă rămânea cu suspendarea, asta nu ar mai fi fost o opțiune. E o imagine cu care rămâi pe viață. Acum a putut să își curețe imaginea. Adevărul a ieșit la iveală. Își poate ține capul ridicat oriunde, la fiecare restaurant sau aeroport. Își poate continua viața așa cum merită”, declara Cahill în urmă cu aproape un an.