Dat afară de CFR pe ușa din spate, Virgiliu Postolachi caută răzbunarea la rivala U Cluj: „Voiam încredere!”

, Virgiliu Postolachi a fost transferat de rivala U Cluj, iar Fotbalistul a vorbit în cadrul primei sale conferințe de presă pentru noua echipă și nu a omis să transmită un mesaj pentru formația din „Gruia”.

Ce a spus Virgiliu Postolachi după transferul la U Cluj. Săgeți către CFR

Virgiliu Postolachi a fost lăsat de CFR Cluj să plece, după ce a fost o variantă importantă în atacul „feroviarilor” în ultimul sezon. Tânărul jucător a mărturisit că și-a dorit încredere pentru a se dezvolta și că tocmai din acest motiv a ales să vină la „Șepcile Roșii”.

„Pentru mine, aceasta a fost cea mai bună soluție. Voiam să găsesc un club care să aibă încredere în mine, la care să joc și să mă dezvolt ca persoană și ca jucător, iar „U” Cluj asta îmi oferă. Sper că, odată ce am venit aici, totul va fi bine. Îi cunosc pe aproape jumătate dintre băieții din vestiar, sunt sigur că o să mă adaptez foarte repede și o să mă accepte.

E normal să fie presiune, mai ales la un club ca „U”, care are mulți suporteri și își doresc mult rezultate pozitive, dar eu sunt obișnuit cu presiunea. La orice club la care am fost a existat o presiune importantă, deci sunt pregătit, nu îmi e frică de nimic. O să mă lupt pe teren, o să fiu muncitor și vreau să aduc rezultate echipei”, a spus Virgiliu Postolachi la conferința de presă premergătoare jocului cu Rapid.

Postolachi vrea să răpună Rapidul lui Gâlcă. „E o motivație în plus să fim prima echipă care îi învinge”

U Cluj reia campionatul cu un meci foarte interesant în cadrul etapei a 9-a. Vineri, de 21:00, ardelenii primesc vizita Rapidului, iar Postolachi vrea ca noua sa echipă să fie cea care le administrează primul eșec giuleștenilor în acest sezon.

„Rapid e o echipă foarte bună, o să fie un meci foarte greu, din toate punctele de vedere. Sunt încrezător în mine, pentru că mereu împotriva lor am dat gol și pentru moralul meu e un plus. Cele 3 puncte contează, pe care trebuie să le păstrăm acasă.

E o motivație în plus să fim prima echipă care îi învinge pe cei de la Rapid. Vor fi mulți suporteri și e o șansă să le arăt că am venit să ajut și să mă lupt pentru culorile noastre. Voi da totul pe teren să încerc să dau gol, dar dacă ajut echipa să ia trei puncte și nu reușesc să marchez, voi fi la fel de bucuros”, a mai spus noul atacant al lui U Cluj.