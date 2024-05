Dat afară de FCSB, retrogradat din Superliga României, campion în Slovenia. Poate fi adversarul roș-albaștrilor în preliminariile Ligii Campionilor

Sezonul care se termină a fost unul dintre cele mai slabe pentru fotbaliștii români care evolează în străinătate, majoritatea evoluând la echipe care au cochetat mai mult cu retrogradarea, decât cu zonele fruntașe.

Marco Dulca a fost titular în meciul din ultima etapă

Excepția în acest caz o constituie Marco Dulca, fostul internațional de tineret, trecut pe la Viitorul Constanța și FCSB, dar care la finalul campionatului trecut a retrogradat cu Chindia Târgoviște.

, o formație care la finalul sezonului a câștigat campionatul în țara a cărei primă reprezentativă este și ea calificată la Campionatul European de fotbal. Deși a câștigat campionatul acum două săptămâni, Celje a sărbătorit abia în weekend, la ultimul meci de acasă, 2-1 cu Koper, partidă în care românul a fost titular. La festivitate, Dulca a avut alături de el familia.

Marco a ajuns acolo destul de târziu și a debutat abia în noiembrie, iar la finalului sezonului a bifat 20 de prezențe (7 ca titular și 13 ca rezervă) la campioana Sloveniei. El mai are doi ani de contract și ar vrea să continue acolo, mai ales că echipa va juca în preliminariile Ligii Campionilor.

FCSB poate da peste Celje în preliminariile Ligii Campionilor!

Slovenii pot da acolo peste FCSB, campioana României, la care Dulca a fost legitimat o jumătate de sezon, fiind pus pe liber apoi de patronul Gigi Becali, care l-a considerat incompatibil valoric cu echipa sa.

În primul tur preliminar al Ligii Campionilor, FCSB va fi cap de serie și printre posibilii adversari se numără și Celje, alături de Dinamo Minsk (Belarus), Panevezys (Lituania), Ordabassy (Kazahstan), Vikingur (Islanda), Virtus (San Marino), campioana din Luxemburg sau campioana din Gibraltar.

“Nu am niciun regret. Am învățat ce am avut de învățat și chiar dacă nu am jucat prea mult a fost o experiență bună. Mi-aș fi dorit să joc mai mult dar nu a fost să fie. Am amintiri plăcute, am fost în Conference League, cu Anderlecht, West Ham, am avut ce învăța”, a spus fostul internațional de tineret pentru .

Dulca se gândește la națională, dar nu a fost căutat de nimeni de la FRF

În ciuda faptului că a participat la un Campionat European de tineret și a fost cu România la Jocurile Olimpice de la Tokyo, iar acum e campion în Slovenia, Dulca nu a fost întrebat de sănătate de nimeni de la FRF, după ce a plecat din România.

“Nu e problemă, probabil că undeva acolo sunt și eu într-o bază de date. Sigur că mă gândesc și la națională, faptul că am fost la Jocurile Olimpice și la un Campionat European de tineret îmi dă speranțe pe viitor. Dacă sunt sănătos și voi evolua constant vor fi ochi și pentru mine”, a mai spus fotbalistul de 25 de ani, fiul fostului rapidist Cristi Dulca.

, care s-a strecurat între Olimpia Ljublijana și Maribor, echipele de tradiție și cu mai mulți suporteri din fosta republică iugoslavă. Pentru Celje este al al doilea titlu de campioană a Sloveniei.