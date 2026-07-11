Dat afară de Gigi Becali, a semnat cu un club din SuperLiga: „Îl aveam pe listă! Aşteptam să rezilieze cu FCSB”

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FCSB a făcut curățenie generală în această vară, chiar dacă achizițiile nu au fost la fel de numeroase până în momentul de față. Unul dintre jucătorii care nu mai are viitor la formația patronată de Gigi Becali este David Kiki (32 de ani), însă fundașul lateral din Benin și-a găsit deja un nou angajament în SuperLiga României.

David Kiki s-a înțeles cu FC Voluntari

Astfel, după o experiență ratată la FCSB, echipă pentru care a evoluat în foarte puține meciuri, David Kiki părăsește clubul roș-albastru, dar nu și SuperLiga României. El s-a înțeles cu FC Voluntari și din noul sezon va evolua pentru formația nou-promovată.

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Bogdan Bălănescu, președintele clubului, a confirmat transferul fundașului lateral din postură de jucător liber de contract: „Noi suntem în grafic. Nu am urmărit jucători pe plasmă sau pe DVD-uri. Am avut niște ținte și am mers pe ele. Suntem mulțumiți, dar cred că vor mai urma două transferuri, cel puțin. Noi îl aveam pe David Kiki pe listă, așteptam să rezilieze cu FCSB. Am vrut concurență pentru Șuteu.

Important este ca el să joace, pentru că vine după o perioadă în care a avut puține jocuri în doi ani. Are calitate, joacă pe mai multe poziții. Evoluează ca fundaș stânga, fundaș central, mijlocaș stânga. A fost prima opțiune pentru noi. Să nu uităm că naționala din Benin a fost la un pas de Mondial, iar David Kiki a fost un om de bază. Este importantă experiența lui la nivel internațional. Va aduce un plus foarte mare echipei. Nu a fost încă prezentat oficial, așteptăm rezultatele examenului medical. Sunt doar formalități”, a declarat Bogdan Bălănescu, pentru

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Ce spune David Kiki despre perioada dificilă de la FCSB

a impresionat în tricoul Farului Constanța, iar în momentul în care a fost dus la FCSB nimeni nu se aștepta ca el să fie tras pe linie moartă atât de rapid. În cele două sezoane petrecute la București,

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În momentul în care a fost contactat de FCSB, el se aștepta la un alt deznodământ: „Ce pot să spun e că mi-ar fi plăcut ca lucrurile să se desfășoare diferit. Ăsta e fotbalul și am avut multe de învățat, dar ăsta e sfârșitul. Am avut un început bun după ce FCSB m-a transferat, dar încet-încet lucrurile au început să se complice pentru mine. Mai întâi a fost accidentarea și apoi în al doilea sezon din cauza unor decizii și a unor factori care nu au depins de mine, în ciuda determinării mele și a muncii enorme de la antrenamente nu am mai jucat.

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Sunt frustrat că nu am avut șansa să îmi arăt adevăratul potențial la FCSB, dar am învățat foarte multe din această situație, ceea ce mă va ajuta de-acum în carieră. Aș vrea să le mulțumesc suporterilor și galeriei pentru susținerea lor, am primit multe mesaje de la ei atunci când lucrurile mergeau bine, dar și pentru faptul că au fost alături de noi și în momentele grele. Le doresc toate cele bune”, a spus David Kiki, în exclusivitate pentru FANATIK, la despărțirea de FCSB.