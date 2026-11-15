Dat afară de Gigi Becali de la FCSB, acum se bate la promovare în Turcia! „E ceva de neimaginat”

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Marco Dulca, fotbalist crescut de Universitatea Cluj și trecut pe la FCSB, pare că și-a găsit liniștea în Turcia, la Kayserispor. fotbalistul în vârstă de 27 de ani s-a despărțit de Petrolul Ploiești în această vară și a semnat cu Kayserispor, formație care avea obiectiv clar promovarea în Super Lig. Formația lui Dulca este pe locul secund în campionat după 14 etape.

Marco Dulca se bate la promovare în Turcia, acolo unde are condiții „incredibile”

Tatăl jucătorului, fostul internațional Cristi Dulca, a dezvăluit la că turcii au condiții de „neimaginat” pentru echipele din România. La Kayserispor au antrenat în trecut Dan Petrescu și Marius Șumudică.

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„Marco e în Turcia, se luptă pentru promovare. Sunt pe locul 2, lângă Bursaspor. Șansele să promoveze în prima ligă din Turcia sunt mari. E pe drumul cel bun. Sunt condiții foarte bune acolo, există stabilitate, tot ce trebuie. El a plecat de la Petrolul. Mă bucur că a plecat din România și joacă într-un campionat puternic. Chiar acum am fost în Istanbul, m-am întâlit cu el și chiar vorbeam de ce calitate e și în liga a doua din Turcia, ce jucători, ce echipe cu contracte mari!

Eu am vizitat baza lui Kayserispor, stadionul, vestiarele… e ceva de neimaginat! Și în România sunt condiții la majoritatea echipelor, dar ce am văzut în Turcia, la Kayseri, e la un nivel foarte, foarte mare”, a declarat Cristi Dulca, la VOYO Sport Live. Marco Dulca a evoluat până acum

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Marco Dulca nu a prins prea multe meciuri la FCSB, după ce l-a enervat pe Gigi Becali

Unii fani ai FCSB își vor aduce aminte de aventura de scurtă durată a lui Marco Dulca la FCSB. Atunci, Gigi Becali a „glumit” la TV și a anunțat că îi va plăti Chindiei Târgoviște 250.000 de euro pentru a-l scăpa de mijlocaș. Marco Dulca este un produs al Universității Cluj, însă a ajuns de tânăr la Swansea, formație din Țara Galilor cu prezențe meteorice în Premier League.

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Marco Dulca a evoluat în doar 13 meciuri pentru FCSB și a părăsit echipa după câteva luni, fiind criticat des de Gigi Becali. Dacă vor cei de acolo să-i ia, le dau banii înapoi. Ia, tată, 250.000 de euro și luați-l înapoi pe Dulca!”, declara Becali după doar câteva meciuri cu Dulca în teren. În cele din urmă, mijlocașul și-a reziliat contractul cu FCSB în ianuarie 2023 și a revenit la Chindia Târgoviște.