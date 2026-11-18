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Gigi Becali a făcut revoluție la FCSB, Acesta din urmă nu va sta degeaba după ce a fost pus pe liber de patronul roș-albaștrilor. Alexe va avea un rol mportant în cadrul delegației naționalei României Under-17, care se pregătește pentru participarea istorică la Campionatul Mondial din Qatar.

Dat afară de Gigi Becali de la FCSB, „Bebe” Alexe conduce delegația României la CM U17

a anunțat staff-ul „tricolorilor” pentru Campionatul Mondial U17, care se va desfășura în Qatar. Din staff face parte inclusiv Ilie „Bebe” Alexe, care va fi șef de delegație și va face parte din echipa care îl însoțește pe selecționerul Mircea Diaconescu la turneul final programat în perioada 19 noiembrie – 13 decembrie 2026.

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Staff-ul lui Mircea Diaconescu la CM U17

Șef de delegație: Ilie Alexe

Antrenori secunzi: Iulian Cojocaru, Lucian Mezei

Antrenor portari: Bogdan Vieru

Preparator fizic: Andrei Tamași

Analiști video: Georgian Ghiță, Vlăduț Lakatos

Medic: Matei Cristescu

Staff medical: Mădălin Cornățeanu, Adrian Mîrza

Psiholog: Andrada Vincze

Team Manager: Robert Constantinescu

Ofițer de presă: Cosmin Cioboată

Kit Management: Ovidiu Moraru

Programul României la turneul final din Qatar

România U17 în grupa K la Campionatul Mondial din Qatar, cu Mexic, Venezuela și Camerun. Meciurile se vor disputa la baza sportivă Aspire Zone din Doha și vor putea fi urmărite în direct la Antena PLAY, după următorul program:

Sâmbătă, 21 noiembrie, ora 17:30, Aspire Zone (Teren 8): Mexic – ROMÂNIA

Marți, 24 noiembrie, ora 14:30, Aspire Zone (Teren 9): Venezuela – ROMÂNIA

Vineri, 27 noiembrie, ora 18:00, Aspire Zone (Teren 8): ROMÂNIA – Camerun

Raul Rusescu i-a luat locul lui Bebe Alexe la FCSB

Patronul FCSB-ului a numit deja un înlocuitor pentru Ilie Alexe. Marți, 17 noiembrie, Becali a anunțat că noul conducător al centrului de copii și juniori de la FCSB este nimeni altul decât fostul golgheter Raul Rusescu. Polonezul este noul team manager al echipei lui Laurențiu Reghecampf.

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Am zis: ‘Preia toată academia, Rusescu!’. L-am dat afară pe Bebe Alexe, gata. ‘Ia tu, fă curățenie, adu antrenori, ocupă-te tu!’. Szukala, aplicații peste aplicații, șmecherii. El a spus că norvegienii, că nu știu ce echipă, că Bodø/Glimt, că aia, aia. Eu, în gândul meu: ‘Cum adică? Știu că n-avem, nu ne duce mintea să facem lucruri de-astea mari, de atomică, de cutare, de AI, dar chiar handicapați, bă? Nici la fotbal, bă?’”, a declarat Gigi Becali la