Gigi Becali a făcut revoluție la FCSB, inclusiv la nivelul academiei, acolo unde șef era Ilie „Bebe” Alexe. Acesta din urmă nu va sta degeaba după ce a fost pus pe liber de patronul roș-albaștrilor. Alexe va avea un rol mportant în cadrul delegației naționalei României Under-17, care se pregătește pentru participarea istorică la Campionatul Mondial din Qatar.
Federația Română de Fotbal a anunțat staff-ul „tricolorilor” pentru Campionatul Mondial U17, care se va desfășura în Qatar. Din staff face parte inclusiv Ilie „Bebe” Alexe, care va fi șef de delegație și va face parte din echipa care îl însoțește pe selecționerul Mircea Diaconescu la turneul final programat în perioada 19 noiembrie – 13 decembrie 2026.
România U17 în grupa K la Campionatul Mondial din Qatar, cu Mexic, Venezuela și Camerun. Meciurile se vor disputa la baza sportivă Aspire Zone din Doha și vor putea fi urmărite în direct la Antena PLAY, după următorul program:
Patronul FCSB-ului a numit deja un înlocuitor pentru Ilie Alexe. Marți, 17 noiembrie, Becali a anunțat că noul conducător al centrului de copii și juniori de la FCSB este nimeni altul decât fostul golgheter Raul Rusescu. Rusescu nu a venit singur la FCSB, ci însoțit de Lukasz Szukala. Polonezul este noul team manager al echipei lui Laurențiu Reghecampf.
Am zis: ‘Preia toată academia, Rusescu!’. L-am dat afară pe Bebe Alexe, gata. ‘Ia tu, fă curățenie, adu antrenori, ocupă-te tu!’. Szukala, aplicații peste aplicații, șmecherii. El a spus că norvegienii, că nu știu ce echipă, că Bodø/Glimt, că aia, aia. Eu, în gândul meu: ‘Cum adică? Știu că n-avem, nu ne duce mintea să facem lucruri de-astea mari, de atomică, de cutare, de AI, dar chiar handicapați, bă? Nici la fotbal, bă?’”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport.