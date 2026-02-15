Dat afară de la Cluj, antrenorul a fost prezentat oficial în Italia: „Sperăm că va avea un impact imediat!”

ADVERTISEMENT

Andrea Mandorlini a revenit la CFR Cluj odată cu plecarea lui Dan Petrescu, însă nu a rezistat foarte mult pe banca tehnică a ardelenilor. Cu toate că Iuliu Mureșan declara că nu are în gând să schimbe antrneorul, italianul a fost înlocuit cu Daniel Pancu în cele din urmă, iar acum a semnat un nou contract cu o formație din Italia care se luptă la promovarea în Serie B.

Andrea Mandorlini, prezentat oficial la Ravenna

Andrea Mandorlini și-a găsit un nou angajament după experiența eșuată de la CFR Cluj. Antrenorul de 65 de ani s-a întors acasă și va antrena Ravenna, formație care, în acest moment, se află pe locul secund în Grupa B din Serie C.

ADVERTISEMENT

Italienii l-au prezentat ca un antrenor cu experiență vastă și foarte multe reușite în carieră și speră ca numirea sa pe banca tehnică să aibă un impact imediat și să aducă promovarea în al doilea eșalon valoric din Peninsulă:

„Clubul anunţă că a încredinţat conducerea tehnică a echipei lui Andrea Mandorlini. De-a lungul carierei sale de antrenor, a condus numeroase cluburi în fruntea ligilor respective, obţinând promovarea şi participarea în playoff. Printre cele mai notabile realizări ale sale se numără promovarea echipei Atalanta în Serie A, titlul din Serie C1 cu Spezia şi dubla promovare din Lega Pro în Serie A cu Hellas Verona. La nivel internaţional, a câştigat şi campionatul României cu CFR Cluj.

ADVERTISEMENT

Antrenor cu o vastă experienţă, Mandorlini se mândreşte cu o carieră marcată de numeroase clasări în primele locuri şi de atingerea unor obiective sportive importante. Clubul îi urează un călduros bun venit antrenorului, sperând că acesta va avea un impact imediat asupra progresului echipei şi va contribui, cu experienţa şi expertiza sa, la atingerea obiectivelor sportive ale clubului”, apare în comunicatul emis de Ravenna.

ADVERTISEMENT

Cum a comentat Andrea Mandorlini o nouă demitere de la CFR Cluj

Antrenorul italian a fost pe banca lui CFR Cluj în trei perioade distincte. La prima experiență în Liga 1, italianul a câștigat eventul alături de clujeni, în sezonul 2009/2010, după care a plecat imediat la Hellas Verona, echipă unde și-a petrecut 5 ani din carieră.

ADVERTISEMENT

Prima revenire la CFR Cluj a fost în sezonul 2023-2024, când a terminat la trei puncte în spatele campioanei FCSB, urmând să fie înlocuit de Dan Petrescu. Neluțu Varga a apelat din nou la serviciile sale în 2025, după ce Dan Petrescu a fost nevoit să ia o pauză din cauza problemelor de sănătate, însă și numirea pe banca tehnică a lui Daniel Pancu, care a reușit să revitalizeze formația clujeană.

„Când am ajuns, am găsit un grup fragmentat, împărțit în grupuri de jucători, cu un lot supradimensionat care nu permitea desfășurarea unor antrenamente normale. Relațiile dintre jucători erau rupte, nu exista coeziune, iar timpul scurt avut la dispoziție nu mi-a permis să o creez, mai ales cu un lot de peste 35 de jucători. Situația era complicată și era nevoie de timp și răbdare pentru a reconstrui. Din păcate, acest timp nu mi-a fost acordat.

Domnul Mureșan nici măcar nu a avut timp să vorbească cu mine. Eu plecasem spre București pentru meciul de luni, iar între timp totul s-a schimbat peste noapte. De la prima lui declarație, în momentul sosirii, când spusese clar că nu a venit să schimbe antrenorii, până a doua zi, totul s-a răsturnat. Deciziile erau deja luate de alte persoane, nu de domnul Mureșan. Nu știu exact de cine și nici nu mai contează, dar e clar că direcția era deja stabilită, pentru că primisem semnale dinainte despre acest final.

Practic, s-a încercat recuperarea, în doar 6-7 meciuri, a ceea ce se pierduse într-o perioadă mult mai lungă, anterior, iar o asemenea abordare nu este compatibilă cu seriozitatea și profesionalismul care ar trebui să caracterizeze un club de performanță”, a precizat Andrea Mandorlini, conform