Dat afară de la echipă pentru că și-a sărutat antrenorul? Noul atacant al Rapidului are un trecut controversat: „Sunt un clovn”

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În vârstă de 26 de ani, fostul internațional de tineret elvețian, cu origini sârbești, a făcut senzație în perioada 2020 – 2023, atunci când ar fi intrat inclusiv în vizorul celor de la Juventus Torino. A înscris 17 goluri în 63 de meciuri pentru Sion, însă i-a refuzat pe torinezi. A preferat să joace o perioadă împrumut la micuța Aarau, tot în Elveția, după care s-a transferat în liga secundă din Germania, la Darmstadt 98. Într-o serie de interviuri acordate Blick, Stojilkovic și-a motivat decizia.

Filip Stojilkovic a refuzat pe Juventus Torino într-un moment al vieții sale, pentru a nu fi împrumutat

„Nu am vrut să ajung la Juventus pentru că sigur m-ar fi împrumutat în altă parte. Am preferat să fiu la o echipă care mă susține și nu mă tot împrumută”, explica Stojilkovic în urmă cu doi ani. Ar fi vrut să plece din Elveția mai ales că mama sa, care-l însoțește peste tot, s-ar fi plictisit teribil în Sion.

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„Mama mea e cel mai mare fan al meu. Vine peste tot cu mine ca să nu fiu singur. A locuit cu mine în Sion, a fost foarte plictisitor pentru ea pentru că nu aveai ce să faci acolo”, își aduce aminte atacantul. Familia Stojilkovic locuiește în Zurich, aproape de stadionul celor de la FC Zurich, astfel că viața la Sion, orășel cu 38.000 de locuitori, nu l-a impresionat niciodată.

Filip Stojilkovic este un tip discret, cel puțin în viața publică. În vestiar, povestea se schimbă, după cum mărturisește tot într-un interviu acordat presei din Elveția. „Sunt clovnul echipei. Îi fac pe băieți să râdă, spun foarte multe glume”, explica atacantul pentru Blick. Problema e că antrenorul de pe atunci al celor de la Darmstadt, Torsten Lieberknecht, nu se pare să fi gustat glumele lui Stojilkovic.

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Stojilkovic și-ar fi sărutat pe chelie antrenorul și a fost trimis la altă echipă

Potrivit presei din Germania, (pentru Darmstadt a înscris 3 goluri în 22 de meciuri). Decis să-și convingă antrenorul că merită să fie titular, a recurs la un gest bizar, care nu s-a dovedit a fi tocmai inspirat.

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Astfel, la o petrecere de Crăciun a celor de la Darmstadt, atacantul l-a „sărutat” pe chelie pe antrenor. Din păcate pentru Stojilkovic, Lieberknecht nu a gustat „gluma”. Tehnicianul a vorbit deschis despre incident într-un interviu acordat publicației din Germania, peste ani și ani: „Când am văzut că a scris presa despre asta (n.r. despre sărutul pe chelie), am chicotit. Nu sunt neapărat lipsit de umor când vine vorba despre astfel de lucruri. Totuși, nu vreau să comentez nimic, Stojilkovic este acum jucătorul celor de la Kaiserslautern”.

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Paradoxal, chiar dacă a refuzat Juventus Torino tocmai pentru a nu ajunge să fie împrumutat an de an, soarta lui Stojilkovic a fost tocmai aceasta. Un tip șugubăț care nu a reușit să se adapteze în multe locuri, dacă e să ne uităm pe statistici.

Darmstadt confirmă că Filip Stojilkovic are probleme de comportament în afara terenului

De altfel, contactați de Bild, cei de la Darmstadt au confirmat că nu au fost tocmai încântați de bufoneriile atacantului din afara terenului. „ din motive sportive și am fost de acord. Cu toate acestea, putem confirma că nu am fost mereu mulțumiți de comportamentul său pe teren și în afara terenului, însă am discutat asta direct cu jucătorul. Filip Stojilkovic este acum împrumutat la Kaiserslautern, astfel că ne permitem să nu comentăm prea multe despre un jucător care nu este aici în acest moment”, au transmis cei de la Darmstadt.

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Cât despre Stojilkovic, fotbalistul a spus că „pentru el cazul este închis”. Interesant, deși este un jucător tânăr (26 de ani), elvețianul și-a petrecut ultimii ani mai mult „în exil”, fiind un jucător veșnic împrumutat. De altfel, a rezistat foarte puțin timp la o singură echipă, exceptând perioada petrecută la Sion (2020 – 2023). Rămâne de văzut cum se va integra la Rapid și cum vor fi gustate „glumițele” sale de seriosul Daniel Pancu.