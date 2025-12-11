Dat afară de la FCSB de Gigi Becali, atacantul are cifre mai bune decât Bîrligea într-un campionat mai puternic decât SuperLiga României

ADVERTISEMENT

La FCSB nu a prins foarte multe minute, însă, întors acasă, Ivan Mamut rupe plasele. Fostul atacant al „roș-albaștrilor” evoluează pentru locul al patrulea din campionatul Croației și este în cea mai bună formă a carierei sale.

Mamut a fost dat afară de la FCSB, dar este printre jucătorii cu cele mai multe contribuții ofensive din Croația

Ivan Mamut a ajuns în România în sezonul 2020/2021, însă nu a reușit să se impună, deși a jucat la două dintre cele mai tari echipe ale campionatului nostru. Cu un sezon pentru Unviersitatea Craiova și unul pentru FCSB, croatul nu a reușit să înscrie decât de 2 ori în SuperLiga României.

Ivan Mamut s-a întors în campionatul intern după ce a făcut o figură frumoasă pentru o echipă din Malezia, unde care a înscris de 11 ori. În momentul actual, fostul atacant de la FCSB joacă la NK Varazdin, pentru care a înscris de 4 ori și a dat trei pase decisive doar în campionat, înscriind alte două goluri în Cupa Croației și Conference League.

Ținând cont doar de cifrele din campionat, Ivan Mamut a creat în Croația mai mult cu patru goluri decât a făcut-o Daniel Bîrligea în acest sezon de SuperLiga. Atacantul croat are 7 contribuții, în timp ce internaționalul român are doar trei (3 goluri, 0 pase de gol).

Ce spune Ivan Mamut despre forma sa bună din acest moment. Va mai reveni în SuperLiga?

Ivan Mamut este foarte bucuros de forma bună pe care o are, mai ales că acum este foarte aproape de casă. Atacantul recunoaște că i-ar fi fost aproape imposibil să performeze în orice altă parte în afară de țara natală, mai ales după ultima perioadă în care a suferit o accidentare dură la tendonul lui Ahile.

„Am marcat și în ultimul meci. Am 6 goluri marcate și 3 assist-uri. Am venit după o perioadă grea și totul este perfect acum. Nu mai simt dureri de 5 luni, sunt foarte bine și 100% pregătit. A fost foarte bine că am semnat aici, sunt acasă și este totul mai ușor pentru mine.

Îmi era greu să joc în străinătate după acea perioadă grea. Eu mai am contract până în vara anului 2027 și mă simt foarte fericit. Nu mă gândesc la un transfer în momentul de față. Sunt concentrat pe ceea ce fac aici și cred că o pot face din ce în ce mai bine”, a spus Ivan Mamut, conform

Jordan Gele dă gol după gol în Qatar

Un alt fotbalist lăsat să plece de la FCSB dă un randament foarte bun la noua sa echipă. Chiar dacă atacantul francez a mers într-o ligă slabă din punct de vedere valoric, el a înscris deja o mulțime de goluri pentru echipa sa.

Atacantul ce a câștigat SuperLiga cu FCSB evoluează în acest moment în Liga a II-a din Qatar, la echipa Al-Kharaitiyat, cotată puțin sub 3 milioane de euro de site-ul Transfermarkt.