Sport

Dat afară de la FCSB de Gigi Becali, atacantul are cifre mai bune decât Bîrligea într-un campionat mai puternic decât SuperLiga României

Gigi Becali nu l-a păstrat la FCSB, însă vârful de atac a mers într-un campionat mai bun decât cel al României și are cifre mai bune decât Daniel Bîrligea la FCSB. Despre cine este vorba
Ciprian Păvăleanu
11.12.2025 | 18:05
Dat afara de la FCSB de Gigi Becali atacantul are cifre mai bune decat Birligea intrun campionat mai puternic decat SuperLiga Romaniei
ULTIMA ORĂ
Atacantul dat afară de Gigi Becali rupe plasele în campionatul Croației. Foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

La FCSB nu a prins foarte multe minute, însă, întors acasă, Ivan Mamut rupe plasele. Fostul atacant al „roș-albaștrilor” evoluează pentru locul al patrulea din campionatul Croației și este în cea mai bună formă a carierei sale.

Mamut a fost dat afară de la FCSB, dar este printre jucătorii cu cele mai multe contribuții ofensive din Croația

Ivan Mamut a ajuns în România în sezonul 2020/2021, însă nu a reușit să se impună, deși a jucat la două dintre cele mai tari echipe ale campionatului nostru. Cu un sezon pentru Unviersitatea Craiova și unul pentru FCSB, croatul nu a reușit să înscrie decât de 2 ori în SuperLiga României.

ADVERTISEMENT

Revenit după o accidentare ce l-a ținut departe de gazon timp de aproximativ 9 luni, Ivan Mamut s-a întors în campionatul intern după ce a făcut o figură frumoasă pentru o echipă din Malezia, unde care a înscris de 11 ori. În momentul actual, fostul atacant de la FCSB joacă la NK Varazdin, pentru care a înscris de 4 ori și a dat trei pase decisive doar în campionat, înscriind alte două goluri în Cupa Croației și Conference League.

Ținând cont doar de cifrele din campionat, Ivan Mamut a creat în Croația mai mult cu patru goluri decât a făcut-o Daniel Bîrligea în acest sezon de SuperLiga. Atacantul croat are 7 contribuții, în timp ce internaționalul român are doar trei (3 goluri, 0 pase de gol).

ADVERTISEMENT
EXCLUSIV Cum explică șefa ÎCCJ momentul „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”,...
Digi24.ro
EXCLUSIV Cum explică șefa ÎCCJ momentul „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”, din timpul conferinței de la Curtea de Apel București

Ce spune Ivan Mamut despre forma sa bună din acest moment. Va mai reveni în SuperLiga?

Ivan Mamut este foarte bucuros de forma bună pe care o are, mai ales că acum este foarte aproape de casă. Atacantul recunoaște că i-ar fi fost aproape imposibil să performeze în orice altă parte în afară de țara natală, mai ales după ultima perioadă în care a suferit o accidentare dură la tendonul lui Ahile.

ADVERTISEMENT
La 22 de ani, s-a mutat în Moldova și nu i-a venit să...
Digisport.ro
La 22 de ani, s-a mutat în Moldova și nu i-a venit să creadă ce a văzut: ”La mall, la toaletă, era doar o gaură în podea”

„Am marcat și în ultimul meci. Am 6 goluri marcate și 3 assist-uri. Am venit după o perioadă grea și totul este perfect acum. Nu mai simt dureri de 5 luni, sunt foarte bine și 100% pregătit. A fost foarte bine că am semnat aici, sunt acasă și este totul mai ușor pentru mine.

Îmi era greu să joc în străinătate după acea perioadă grea. Eu mai am contract până în vara anului 2027 și mă simt foarte fericit. Nu mă gândesc la un transfer în momentul de față. Sunt concentrat pe ceea ce fac aici și cred că o pot face din ce în ce mai bine”, a spus Ivan Mamut, conform digisport.ro.

ADVERTISEMENT

Jordan Gele dă gol după gol în Qatar

Un alt fotbalist lăsat să plece de la FCSB dă un randament foarte bun la noua sa echipă. Chiar dacă atacantul francez a mers într-o ligă slabă din punct de vedere valoric, el a înscris deja o mulțime de goluri pentru echipa sa.

Atacantul ce a câștigat SuperLiga cu FCSB evoluează în acest moment în Liga a II-a din Qatar, la echipa Al-Kharaitiyat, cotată puțin sub 3 milioane de euro de site-ul Transfermarkt. Gele a înscris de 8 ori și a oferit 3 pase de gol pentru formația din Golf până în acest moment.

5.10 este cota oferită de BETANO pentru „1 solist” în meciul FCSB - Feyenoord
Co-finanțare de 25 de milioane de euro pentru noul stadion Dinamo: ”Avem banii,...
Fanatik
Co-finanțare de 25 de milioane de euro pentru noul stadion Dinamo: ”Avem banii, putem începe!”. Video
Cine transmite la TV FCSB – Feyenoord și Universitatea Craiova – Sparta Praga....
Fanatik
Cine transmite la TV FCSB – Feyenoord și Universitatea Craiova – Sparta Praga. Marele regret al oltenilor înaintea duelului din Bănie
Investiție de 3 milioane de euro în SuperLiga! Mutarea surprinzătoare în care este...
Fanatik
Investiție de 3 milioane de euro în SuperLiga! Mutarea surprinzătoare în care este implicată primăria
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Afacerea în care și-a investit banii Cristi Tănase după retragerea din fotbal. Cu...
iamsport.ro
Afacerea în care și-a investit banii Cristi Tănase după retragerea din fotbal. Cu ce se ocupă în prezent ”Dodel”
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!