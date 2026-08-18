Sport

Dat afară de la Genoa de Dan Șucu, Patrick Vieira a dat lovitura! Francezul va pregăti o super națională și are contract pe 4 ani

Fostul internațional Patrick Vieira este noul selecționer al naționalei Senegalului. Născut la Dakar, legendarul fotbalist francez îi a succede la cârma naționalei lui Pape Thiaw.
Flaviu Popa
18.08.2026 | 18:24
Dat afara de la Genoa de Dan Sucu Patrick Vieira a dat lovitura Francezul va pregati o super nationala si are contract pe 4 ani
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Patrick Vieira, selecționerul Senegalului până în 2030
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Dat afară de Dan Șucu la Genoa în noiembrie, 2025, Vieira a profitat de faptul că naționala Segalului a dezamăgit la Cupa Mondială din SUA. Astfel, selecționerul Thiaw a fost demis după o Cupă Mondială dezamăgitoare. „Leii” senegalezi au fost eliminați în optimile de finală de Belgia lui Rudi Garcia, cu toate că aveau un avantaj de 2-0 cu 10 minute înainte de finalul meciului.

Dat afară de Dan Șucu la Genoa, Patrick Vieira va pregăti naționala Senegalului cu obiectiv clar calificarea la Mondial

A fost în cele din urmă 3-2 pentru Belgia după prelungiri, iar soarta selecționerului de atunci părea pecetluită. Cu toate că a rămas în istorie drept un mare fotbalist al Franței, Patrick Vieira s-a născut la Dakar, în Senegal.

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Astfel, Vieira se va întoarce în țara natală pentru a conduce Senegalul pentru următorii patru ani, cu obiectiv clar calificarea la Cupa Mondială din 2030. Conform presei din Senegal, Vieira a semnat un contract valabil patru ani, însă data prezentării oficiale nu e cunoscută.

„Această alegere strategică marchează o nouă etapă în eforturile Federaţiei Senegalese de Fotbal (FSF) de a pune în practică un cadru tehnic de înalt nivel, în perfectă concordanţă cu ambiţiile sportive ale ţării noastre”, a transmis Federaţia Senegaleză de Fotbal.

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Patrick Vieira a antrenat ultima oară Genoa lui Dan Șucu, de unde a fost demis în noiembrie anul trecut. În cariera sa de antrenor, Vieira a mai pregătit pe New York City (2015-2018), OGC Nice (2018-2020), Crystal Palace (2021-2023) şi la RC Strasbourg (2023-2024).

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Patrick Vieira a fost apreciat de patronul Dan Șucu la Genoa, însă a fost dat afară neașteptat în noiembrie

Acum, cu toate că a petrecut pe bancă mai bine de 11 ani, timp în care nu a câștigat nimic notabil, campionul mondial cu Franța din 1998 va antrena pentru prima dată o echipă națională. Patrick Vieira a părăsit pe Genoa după o răsturnare de situație, în condițiile în care patronul echipei, Dan Șucu, anunța că dorește să-și continue proiectul alături de francez.

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„Aș dori să spun de la bun început că avem un singur plan, iar acesta este cu Vieira ca antrenor. Am, de asemenea, încredere în echipă și sunt aici tocmai pentru a le vorbi tuturor și pentru a le reitera acest lucru.

Cred că avem un antrenor puternic și talentat și că avem tot ce ne trebuie pentru a fi competitivi. Repet: Vieira este singurul nostru plan ca antrenor al acestei echipe. Ceea ce vă spun acum le voi spune și jucătorilor”, declara Dan Șucu cu câteva zile înainte ca Vieira să fie pus pe liber.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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