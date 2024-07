Dat afară de la Rapid, Adi Iencsi analizează la sânge debutul de sezon fără victorie: „Șuturile în fund sunt binevenite!”

Primul succes al giuleștenilor cu Neil Lennon pe bancă în sezonul 2024-2025 din SuperLiga întârzie să apară. Adi Iencsi a analizat situația de la Rapid București după cele două etape disputate, în care gruparea de sub Podul Grant a terminat la egalitate cu UTA Arad și CFR Cluj.

Adi Iencsi analizează la sânge debutul de sezon fără victorie al Rapidului: „Șuturile în fund sunt binevenite!”

Adi Iencsi a plecat de la la sfârșitul sezonului trecut din SuperLiga. Acesta a făcut parte din staff-ul lui Cristiano Bergodi și îi cunoaște pe majoritatea fotbaliștilor din lotul lui .

ADVERTISEMENT

Invitatul lui Robert Niță de la „Suflet de rapidist” a vorbit despre situația de la Rapid după primele două etape și transferurile giuleștenilor din perioada de mercato. Emisiunea poate să fie văzută live doar pe site-ul , de la ora 13:30, în fiecare zi de joi.

„Îmi place de ce se întâmplă în prezent, sper să fie ultima dată când vorbesc despre ce a fost în trecut. Atât eu, cât și colegii mei din staff am învățat foarte multe lucruri și Cristiano Bergodi e mult mai puternic, mult mai bine pregătit.

ADVERTISEMENT

Îmi place cum sunt, nu am cum să mă schimb. De multe ori am considerat că șuturile în fund sunt binevenite, indiferent câte sunt. Dacă am ceva de spus aș putea să o spun, dar într-un mod foarte elegant.

Încerc să fiu corect în relația cu cei din jurul meu, asta e gândirea mea. Sunt foarte mulțumit. Chiar m-am gândit la performanțele pe care le-am făcut la Rapid, poate multă lume și chiar cei care lucrează în club se gândesc că doar am jucat la Rapid”, a declarat Iencsi.

ADVERTISEMENT

Ce îl deranjează pe Adi Iencsi: „Nu e puțin”

„Eu îmi aduc aminte că am plecat de jos, am venit de la Piatra Neamț, am făcut pasul la naționala de tineret a lui Victor Pițurcă și după am făcut pasul în Capitală la Rapid. La Rapid am obținut cele mai mare performanțe.

Bineînțeles că la Rapid am obținut cele mai mari performanțe, dar am și 30 de meciuri la echipa națională și mai multe selecții. Erau foarte multe convocări în care nu jucam, era o concurență foarte mare.

ADVERTISEMENT

Pe lângă cele două titluri, două Cupe și trei Supercupe câștigate avem și două poziții de vicecampioană și o finală de Cupă a României pierdută. Din poziția de fundaș central am 24 de goluri, nu e puțin. În două rânduri am luat titlul de cel msi bun fundaș central din țară, atunci eram titular și la echipa națională.

Am făcut pasul la un club foarte puternic din Rusia, am mai jucat în Austria și Cipru. Performanțele și realizările mele nu se leagă doar de Rapid, la Rapid sunt cele mai mari performanțe, dar mi-am făcut treaba bine și în alte părți”, a spus fostul fundaș.

Ce spune Iencsi despre transferurile Rapidului: „Poți să îți scoți investiția”

„Nu sunt genul care se expune și începe să se laude, îmi văd de treaba mea și încerc să merg pe drumul meu. Și eu am aspirații să antrenez cât mai sus, să am parte de oameni care să mă sprijine. Eu încerc să transmit un respect tuturor celor din jurul meu.

Pot să și critic pe cineva, dar îi spun în față. Asta făceam și ca jucător și căpitan de echipă la Rapid, eu țin foarte mult la respect și disciplină. Îmi pare rău că din poziția pe care am avut-o la Rapid nu am avut posibilitatea să mă fac cunoscut prin toate chestiile astea.

Sunt transferuri foarte bune, îmi place că Rapid pune accent pe jucătorii tineri, deja sunt câțiva jucători tineri interesanți în club. L-au cumpărat pe Vulturar, Rareș Pop și Jambor. E un jucător tânăr, nu l-am văzut foarte mult pe Jambor, dar cred că ar putea să se dezvolte.

Peste câțiva ani poți să îți scoți investiția. Rapid investește în jucătorii tineri și face foarte bine, sper să aducă cât mai mulți jucători tineri și români. Avem potențial în țara noastră, însă acești jucători trebuie căutați.

Sunt transferuri foarte bune, Rapid s-a întârit. Plecarea lui Krasniqi e un minus, a fost un jucător care s-a adaptat foarte rapid la stilul de joc și a demonstrat. Vin și alți jucători tineri din spate și pot spune ceva la Rapid”, a mai spus Adi Iencsi.

Adrian Iencsi, ANALIZA LA SANGE dupa startul de sezon FARA VICTORIE al Rapidului