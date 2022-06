Dat afară de la Reșița, Dan Alexa a semnat cu o echipă de tradiție din fotbalul românesc: „Sunt numărul 1!” Video

Dan Alexa a ratat promovarea cu CSM Reșița în Liga 2, a fost demis pentru neîndeplinirea obiectivului, dar nu a rămas mult timp fără serviciu. El a preluat divizionara secundă FC Brașov, iat obiectivul este promovarea în LIga 1.

Dan Alexa, setat pe un singur obiectiv la FC Brașov: „Încercăm să readucem echipa în elita fotbalului”

După ce a fost dat afară de Reșița, Dan Alexa a semnat cu FC Brașov și a fost prezentat oficial la echipa de sub Tâmpa: „Mă bucur că sunt aici și că cei de la Braşov s-au hotărât în privinţa mea. Este o echipă de tradiţie, cu ștate vechi în Liga 1, care a jucat în cupele europene, reprezintă un oraş foarte frumos în ţara noastră”.

Antrenorul în vârstă de 42 de ani l-a cooptat în stafful său pe Ștefan Grigorie, iar noul președinte este Marin Mitran, venit de la FC Buzău: „Vin foarte motivat. Îmi doresc ca împreună cu staff-ul tehnic şi cel administrativ să creăm o echipă care să se bată la primele locuri”.

Alexa e sigur că promovarea în Liga 1 este un obiectiv realist pentru FC Brașov: „Am încredere că putem reuşi acest lucru. Sunt auspicii foarte bune de a îndeplini acest obiectiv”.

Dan Alexa: „Sunt numărul 1. Nu pot să-mi fixez alt obiectiv decât promovarea”

FC Brașov s-a desființat în 2017, iar echipa a luat de la zero din liga a cincea, fiind pentru ultima oară în Liga 1 în sezonul 2014-2015:

„Cred că fotbalul românesc are nevoie de FC Braşov, are nevoie de echipele de tradiţie şi asta încercăm să facem, încercăm să readucem Braşovul în elita fotbalului din România.

Eu nu pot să vin la o echipă și să vreau să fiu pe locul 10. În cinci ani de Liga 2, am trei promovări. S-a schimbat mult Liga 2, sunt antrenori cu nume în Liga 2. Cu tot respectul pentru ei, niciunul dintre ei nu are nicio promovare.

Din punctul ăsta de vedere, pe cifre, cred că sunt numărul 1. Nu pot să-mi fixez alt obiectiv decât promovarea. Dorinel are titlu de campion, dar nu are promovare, vorbesc de titlu la Liga 2, e diferit”, a mai spus Alexa.

Dan Alexa a confirmat un blat dezvăluit de FANATIK în urmă cu 13 ani

Noul antrenor al celor de la FC Brașov a confirmat după 13 ani , dezvăluită în exclusivitate de revista Fanatik în octombrie 2009.

„Chirurgul” a dezvăluit că a fost abordat să trântească meciul dintre Poli Timișoara și Dinamo Zagreb din grupele Europa League: „Am fost contactat să vând un meci. Când am ieșit pe ușă i-am sunat pe Marian Iancu, pe Gheorghe Chivorchian. Am refuzat normal. Eram jucător la Poli. Am fost inclusiv la DNA. N-aș fi vrut să fac rău, dar s-au autosesizat. Mi-a propus un român 500.000 de euro! Șeful Comisiei de Integritate de la UEFA a venit la Timișoara și mi-a zis: «Nu știu dacă refuzam juma de milion de euro!»” – a explicat fostul fotbalist la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”.