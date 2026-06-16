Dat afară de Pancu de la Rapid, a semnat imediat cu o rivală din SuperLiga!

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Dumitru Hotoboc (47 de ani), fostul antrenor de portari de la Rapid, a fost prezentat oficial la Farul, unde va face parte din staff-ul noului antrenor principal Ioan Ovidiu Sabău. Rapid a anunțat oficial luni despărțirea de Hotoboc, antrenor de portari în staff-ul lui Daniel Pancu urmând a fi Leontin Toader, care a petrecut 11 ani în Giulești ca fotbalist.

Dat afară de la Rapid, Dumitru Hotoboc a semnat cu Farul

Farul a dezvăluit cine va face parte din staff-ul noului antrenor principal Ioan Ovidiu Sabău, iar printre cei aleși de gruparea constănțeană se numără și antrenorul de portari Dumitru Hotoboc, care s-a despărțit oficial de Rapid luni, 15 iunie. Alături de acesta, sub comanda lui Ioan Ovidiu Sabău vor mai lucra antrenorii secunzi Nicolae Roșca și Marco Pompili și preparatorii fizici Lucian Turcu și Radu Gheorghe, conform anunțului făcut pe .

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Farul este a șasea echipă la care activează ca antrenor Dumitru Hotoboc, după FC Argeș, Chindia Târgoviște, Universitatea Cluj, FC Voluntari și Rapid. În aceeași zi în care , formația giuleșteană a anunțat staff-ul pe care îl va avea noul antrenor principal Daniel Pancu, iar antrenor de portari va fi Leontin Toader, care a petrecut 11 ani la Rapid ca jucător, iar ca tehnician a activat în ultimii nouă ani la echipa națională.

La ce jucători a renunțat Daniel Pancu

După sosirea lui Daniel Pancu la Rapid, în Giulești s-au produs modificări importante atât în staff-ul tehnic, cât și în lotul de jucători. „Alb-vișiniii” au renunțat în ultimele zile la nu mai puțin de patru jucători, Leo Bolgado, Daniel Paraschiv, Elvir Koljic și Diego Mendes, însă .

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Rapid va pleca pe 29 iunie într-un cantonament în Austria, care se va încheia pe 10 iulie. Giuleștenii vor disputa trei partide amicale, primul dintre ele fiind programat pe 5 iulie, de la ora României 18:15, contra austriecilor de la Rapid Viena, grupare care va participa în Conference League. Apoi, Rapid le va mai întâlni pe FC Kosice și Slovan Liberec.