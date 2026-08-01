Dat afară din lot! Atacantul preferat al lui Gigi Becali a fost scos din echipă din cauza unui cartonaş!

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Arnold Garita (31 de ani), unul dintre atacanții care i-a trezit interesul lui Gigi Becali în ultimii ani, trăiește o situație rar întâlnită. Legitimat la formația chineză Shenzhen Juniors, camerunezul a primit un cartonaș roșu și o suspendare de 5 etape în urmă cu două săptămâni, iar conducerea a decis să-l scoată de pe lista de campionat.

Situație bizară a lui Arnold Garita! Clubul l-a dat afară după un cartonaș roșu

Sancțiunile disciplinare în China sunt foarte stricte, iar un cartonaș roșu direct îți poate aduce foarte multe etape de suspendare. Spre exemplu, Alex Mitriță a lipsit timp de 5 etape după ce și-a tras un adversar de păr în timpul unui duel pe teren. Arnold Garita, fostul fotbalist al celor de la FC Argeș, evoluează în prezent în China, pentru echipa Shenzhen Juniors, iar recent a trăit o situație similar.

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După ce a primit cartonașul roșu și o suspendare de cinci meciuri, conducerea clubului a decis să-l scoată de pe lista de joc pentru a putea aduce un alt fotbalist străin în locul său. Decizia l-a lăsat perplex pe vârful de atac camerunez, care se simte neîndreptățit. Tocmai din această cauză, el a transmis un mesaj amplu pe profilul său de Instagram: „Salut tuturor. Aș dori să clarific câteva lucruri în urma deciziei clubului de a mă scoate de pe lista de joc pentru tot restul campionatului. Știu că mulți oameni care înțeleg fotbalul, la fel ca și cluburile care se interesează de mine, sunt de părere că această situație este complet irațională. Chiar m-au întrebat dacă am avut vreun gest deplasat față de club. Este perfect normal să fiu întrebat astfel de lucruri, ținând cont de cât de bizară este situația.

Să scoți de pe listă golgheterul echipei pentru o suspendare de cinci meciuri… doar vreau să vă spun că niciodată nu am avut un comportament inadecvat cu colegii sau conducerea. Cei ce mă cunosc știu că eu respect pe toată lumea. Această decizie nu are legătură cu comportamentul meu. Singura mea greșeală a fost să iau acel cartonaș roșu, care a rezultat într-o penalizare de cinci meciuri, una foarte dură, dar care reflectă cât de stricte sunt standardele disciplinare în China.

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Vreau să-mi cer scuze față de club și față de fani pentru cartonașul roșu. Chiar dacă sunt dezamăgit de decizia clubului, o respect. Știu că dacă voi rămâne în China sau dacă voi merge în altă țară, voi continua să înscriu goluri pentru că asta știu să fac. Golurile înscrise aici nu au fost o întâmplare. În afara anului din Israel, mi-am atins mereu obiectivul de cel puțin 10 goluri pe sezon. Vă mulțumesc pentru toate mesajele frumoase și tot suportul vostru. Sunt bine și rămân puternic din punct de vedere mental. Ne vom revedea pe gazon în curând!”, a scris Arnold Garita pe profilul său de Instagram.

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Arnold Garita, printre favoriții lui Gigi Becali

Pe vremea când africanul evolua pentru FC Argeș, Gigi Becali era îndrăgostit de calitățile sale, care aduceau aminte de Harlem Gnohere, unul dintre cei mai buni atacanți pe care FCSB i-a avut în ultimul deceniu. Forța și calitatea de a marca goluri l-au vrăjit pe patronul roș-albaștrilor, care și l-a dorit cu ardoare la echipă.

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În cele din urmă, deși părea aproape la un moment dat, transferul nu s-a mai realizat, iar Garita și-a continuat aventura în Arabia Saudită, Israel, iar mai apoi China. Întâmplarea face ca momentul în care să coincidă cu momentul în care Ținând cont de deciziile spontane pe care latifundiarul din Pipera le ia de multe ori, nu ar fi de mirare ca el să se intereseze de serviciile vârfului camerunez. Totuși, șansele sunt extrem de slabe, având în vedere negocierile din 2024.

Fostul atacant al lui FC Argeș a fost la un pas de FCSB în 2024

Arnold Garita a fost la o singură semnătură de FCSB, cea a lui Gigi Becali. Patronul roș-albaștrilor nu a fost mulțumit de modul în care camerunezul amâna vizita medicală, așa că transferul său a picat. Omul de afaceri a recunoscut că atacantul deja își dăduse acordul și semnase contractul, însă mai era nevoie doar de semnătura clubului.

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„I-am dat telefon impresarului şi i-am zis, gata, la revedere. Dacă am semnat contractul şi la semnătură bani, 20.000 pe lună, stai că vin azi, stai că vin mâine. La mine nu iei contractul în mână până nu văd vizita medicală, contractul nu-l vezi. Până nu văd genunchii, contractul nu-l vezi. Până nu spune doctorul cum sunt genunchii, contractul nu-l vezi. Că vine azi, că vine mâine… Haide, bă, dă-i telefon că nu mă mai interesează.

El a semnat, dar a semnat doar el. Semnezi tu prima dată şi vine contractul la mine, că aşa fac eu, semnătura mea e ultima. Noi punem, de exemplu, dacă e la antrenament şi se accidentează la gleznă e problema noastră, că s-a accidentat la noi. Îmi asum responsabilitatea asta, că nu-mi bat joc de oameni. Dar dacă la RMN arată că la genunchi are ceva şi se accidentează tot acolo la genunchi, nu mai e problema mea.

Eu te iau şi cu defecţiuni, dacă ar avea, dar scriem în contract că el îşi asumă că dacă se accidentează şi recidivează în cutare loc atunci eu să pot să reziliez contractul. Dacă semnează aşa, îl iau. Gata, la revedere cu Garita. Stăm să ne jucăm? Trebuia să vină azi, ieri”, povestea Gigi Becali la