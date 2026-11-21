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România debutează astăzi la CM U17 din Qatar. , Mexic, naționala care s-a impus în competițiile din 2005 și 2011. Pe banca României stă Mircea Diaconescu (49 de ani), un antrenor care nu acceptă ca jucătorii lui să aibă obiective mici la Mondial. să viseze cu ochii deschiși la titlul mondial.

FANATIK este singura instituție media din România cu echipă dedicată la Campionatul Mondial U17 din Qatar.

Mircea Diaconescu are o singură experiență ca principal la seniori. A fost dat afară după 3 meciuri, toate victorii

Selecționerul de la U17 lucrează din 2024 la FRF. A fost mai întâi asistent al lui Ion Marin la U19, în generația care s-a oprit în semifinalele Euro din 2025. Apoi a preluat naționala U17. Cu toate că a ratat calificarea la Euro, a obținut-o pe cea la CM din Qatar. Diaconescu s-a remarcat drept un specialist în fotbalul de juniori. A mai lucrat la FCSB, Chiajna și Clinceni, la același nivel, dar și în China. La seniori a fost secund al lui Mihai Teja la Gaz Metan și la FC Botoșani. A încercat și el o aventură în prim-plan.

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În ianuarie 2024, a fost numit principal la Muscelul Elite Câmpulung, echipă aflată atunci în seria a cincea din liga a treia. Cu Diaconescu pe bancă, s-au obținut 3 victorii categorice. 7-1 cu Ciucaș Tărlungeni, 2-0 cu SR Brașov și 4-1 cu Sepsi 2. În ciuda parcursului foarte bun, clubul a decis să renunțe la el. L-a considerat nepotrivit în relația cu vestiarul. Diaconescu a plecat supărat și, la câteva luni distanță, s-a angajat la Federație.

Jucătorii de la Câmpulung despre Diaconescu: „Filozof! Pep de România”

FANATIK a discutat cu unul dintre fotbaliștii pe care Diaconescu i-a pregătit la Muscelul Câmpulung, în urmă cu aproape 3 ani. Sub condiția anonimatului, jucătorul i-a făcut un profil în câteva fraze fostului său antrenor:

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„Glumeam cu băieții și îi ziceam ‘Filozoful’. Omul este Pep de România! Ni s-a părut că e foarte bun pe teorie. Dar cei care erau mai în vârstă, să zicem, nu aveau atât de multă răbdare. I-a fost greu să se impună în fața grupului. A mai și diversificat din punct de vedere tactic, mai erau unii care strâmbau din nas. Noi, cei tineri, l-am privit altfel, ne plăcea. Rezultate au fost, chiar ne-a surprins că s-a renunțat așa devreme la el. Probabil că a cântărit mai mult părerea unora dintre jucători, care nu aveau încredere că am fi promovat dacă el continua”.

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La finalul sezonului 2023-2024, Muscelul Câmpulung a promovat în B, dar n-a rezistat decât un an. Clubul s-a chinuit să facă față din punct de vedere financiar, fără succes.

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Cel mai important rezultat al lui Diaconescu în funcția de selecționer al României la U17 este victoria cu Portugalia, în preliminariile Euro 2026. Golul care a decis meciul i-a aparținut lui Darius Tripon de la Farul. În cadrul aceluiași turneu de calificare desfășurat în Italia, România a bătut Islanda cu 5-2 și a pierdut cu țara gazdă, 1-2. România n-a mers la Euro, dar s-a numărat printre cele mai bune 4 locuri 2 din preliminarii, astfel că a ajuns la Campionatul Mondial din Qatar.

Diaconescu e singurul selecționer al României care nu s-a dat înapoi de la comunicarea publică a unui obiectiv de vis pentru tricolori, câștigarea CM: „Vrem să stăm cât mai mult, vedem ce se întâmplă după fiecare meci, suntem pregătiți. Ne gândim inclusiv să câștigăm trofeul, ei se gândesc mereu. Obiectivul nostru este să stăm în Qatar cât se poate de mult!”

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Meciurile României de la CM 2026: