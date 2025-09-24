Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Dat ca și plecat de la Tottenham, Florin Manea a lămurit în direct viitorul lui Radu Drăgușin: „Asta ne-au comunicat”

Florin Manea a lămurit situația lui Radu Drăgușin la Tottenham. Ce a spus impresarul fundașului despre viitorul său la echipa din Premier League.
Sebastian Coleasa
Dat ca si plecat de la Tottenham Florin Manea a lamurit in direct viitorul lui Radu Dragusin Asta neau comunicat
EXCLUSIV FANATIK
Florin Manea, despre Radu Drăgușin la Tottenham. Sursa Foto: Colaj FANATIK

Florin Manea s-a arătat încrezător în viitorul lui Radu Drăgușin la Tottenham. Fundașul central al echipei naționale mai are puțin până să revină pe teren, iar impresarul său a dezvăluit câteva detalii despre acesta.

Florin Manea a lămurit situația lui Radu Drăgușin la Tottenham

Viitorul lui Radu Drăgușin la Tottenham sună bine, conform impresarului Florin Manea. Deși au fost mai multe zvonuri conform cărora fundașul român ar putea pleca de la Spurs, chiar și sub formă de împrumut, se pare că lucrurile stau cu totul altfel.

Urmează ca Drăgușin să revină pe gazon după accidentarea care l-a răpus pentru câteva luni, iar Manea a mărturisit că formația din Premier League dorește să se bazeze pe serviciile acestuia și în următoarele sezoane.

De-a lungul carierei, Radu a demonstrat în mai mult rânduri că are o mentalitate și o dedicație specifică nivelului la care evoluează. Așadar, Drăgușin este acum așteptat de toată lumea să revină la un nivel bun pentru a ajuta și clubul, dar și echipa națională a României.

„Nu pleacă de la Tottenham. Ne-au comunicat că se bazează pe el și că îl așteaptă. Nu mi-a zis nimeni că s-ar schimba ceva. Ni s-a comunicat că face parte din viitorul lui Tottenham. Nu este nicio problemă.

Ce l-a întrebat Giovanni Becali pe Manea de Radu Drăgușin

A fost un accident pe teren, nu s-a accidentat pe stradă. Are o ambiție și o dorință mare în el. Așa a fost de mic. Chiar am văzut un interviu cu el în care spunea că mereu s-a bazat numai pe el și de câte ori i-a mers rău s-a antrenat mai tare.

De aia a ajuns unde este. Este un băiat echilibrat care știe că are nevoie de sacrificii. Până și Giovanni Becali m-a întrebat de el. M-a întrebat când revine că e nevoie de el la echipa națională”, a spus Florin Manea la FANATIK SUPERLIGA.

Florin Manea a vorbit despre situația lui Radu Drăgușin de la Tottenham

