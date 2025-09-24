Dat ca și plecat de la Tottenham, Florin Manea a lămurit în direct viitorul lui Radu Drăgușin: „Asta ne-au comunicat”

Florin Manea s-a arătat încrezător în viitorul lui Radu Drăgușin la Tottenham. Fundașul central al echipei naționale mai are puțin până să revină pe teren, iar impresarul său a dezvăluit câteva detalii despre acesta.

Florin Manea a lămurit situația lui Radu Drăgușin la Tottenham

, conform impresarului Florin Manea. Deși au fost mai multe zvonuri conform cărora , chiar și sub formă de împrumut, se pare că lucrurile stau cu totul altfel.

Urmează ca Drăgușin să revină pe gazon după accidentarea care l-a răpus pentru câteva luni, iar Manea a mărturisit că formația din Premier League dorește să se bazeze pe serviciile acestuia și în următoarele sezoane.

De-a lungul carierei, Radu a demonstrat în mai mult rânduri că are o mentalitate și o dedicație specifică nivelului la care evoluează. Așadar, Drăgușin este acum așteptat de toată lumea să revină la un nivel bun pentru a ajuta și clubul, dar și echipa națională a României.

„Nu pleacă de la Tottenham. Ne-au comunicat că se bazează pe el și că îl așteaptă. Nu mi-a zis nimeni că s-ar schimba ceva. Ni s-a comunicat că face parte din viitorul lui Tottenham. Nu este nicio problemă.

Ce l-a întrebat Giovanni Becali pe Manea de Radu Drăgușin

A fost un accident pe teren, nu s-a accidentat pe stradă. Are o ambiție și o dorință mare în el. Așa a fost de mic. Chiar am văzut un interviu cu el în care spunea că mereu s-a bazat numai pe el și de câte ori i-a mers rău s-a antrenat mai tare.

De aia a ajuns unde este. Este un băiat echilibrat care știe că are nevoie de sacrificii. Până și Giovanni Becali m-a întrebat de el. M-a întrebat când revine că e nevoie de el la echipa națională”, a spus Florin Manea la FANATIK SUPERLIGA.