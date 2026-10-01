Sport

„Dat dispărut” de Real Madrid după accidentare, Kylian Mbappe a fost în club la Paris cu iubita

Kylian Mbappe ar trebui să se recupereze după accidentare la baza lui Real Madrid, dar e „de negăsit”! Între timp, starul francez a fost văzut în club la Paris alături de iubita sa
Gabriel-Alexandru Ioniță
01.10.2026 | 17:00
Dat disparut de Real Madrid dupa accidentare Kylian Mbappe a fost in club la Paris cu iubita
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„Dat dispărut” de Real Madrid după accidentare, Kylian Mbappe a fost în club la Paris cu iubita. Foto: colaj Fanatik / Hepta
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Kylian Mbappe (27 de ani) a suferit recent, în meciul Turcia – Franța 0-1 din Liga Națiunilor, o accidentare minoră la genunchiul stâng, mai exact o hiperextensie a capsulei posterioare. Problema a survenit chiar la faza în care starul de la Real Madrid a marcat singurul gol al acelei partide. La scurt timp, atacantul a fost înlocuit de către selecționerul Zinedine Zidane.

Ce făcea Kylian Mbappe în timp ce era așteptat de Real Madrid la recuperare după accidentare

Ulterior, clubul de pe „Santiago Bernabeu” a informat prin intermediul site-ului oficial că este de așteptat în principiu ca Mbappe să lipsească de pe teren aproximativ două săptămâni. În această perioadă, el era așteptat la baza de pregătire de la Valdebebas pentru procesul de recuperare.  Doar că fotbalistul nu s-a prezentat acolo în ultimele zile, după cum a informat jurnalistul spaniol Marcos Benito, citat de sport.es:

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„Sunt puțini jucători de la prima echipă care merg la bază. Sunt unii care vin doar pentru a se recupera după accidentări. Așa fac Valverde și Konate și ar trebui să facă și Mbappe. E un mister! De două zile nu mai vine la baza Realului din Valdebebas. 

Pe de altă parte, e ceva misterios și cu accidentarea. Vine cu o leziune de la națională, face niște teste la Valdebebas, dar doar 20 de minute. În timpul ăsta nici măcar un RMN nu poți face”. Pe de altă parte însă, în acest timp, Kylian Mbappe a fost surprins alături de iubita sa, Ester Exposito, într-un club de noapte din Paris.

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Kylian Mbappe Ester Exposito club de noapte Paris
Kylian Mbappe și Ester Exposito în clubul de noapte din Paris

 

Kylian Mbappe este convins că merită să câștige „Balonul de Aur” în acest an

Cel mai probabil, această problemă medicală ar urma să nu împiedice împlinirea acestui scenariu, dacă va fi cazul de așa ceva în cele din urmă bineînțeles, întrucât, după cum s-a notat anterior, este vorba despre o accidentare minoră, iar timpul de recuperare este unul scurt. „Părerea mea este că acesta este un an bun pentru a-l câștiga (n.r. Balonul de Aur). Cel mai bun avocat al meu sunt picioarele mele, indiferent cât de mult aș vorbi.

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Cel mai important lucru pentru mine este ca Balonul de Aur să revină la Real Madrid. Trebuie să revină pe Bernabeu, la madrileni, să se întoarcă la toți acești oameni pentru a le oferi bucurie și speranță. Acești oameni îl merită mai mult decât oricine”, a spus Mbappe recent pentru AS. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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