„Dat dispărut” de Real Madrid după accidentare, Kylian Mbappe a fost în club la Paris cu iubita

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Kylian Mbappe (27 de ani) a suferit recent, în meciul Turcia – Franța 0-1 din Liga Națiunilor, o accidentare minoră la genunchiul stâng, mai exact . Problema a survenit chiar la faza în care starul de la Real Madrid a marcat singurul gol al acelei partide. La scurt timp, atacantul a fost înlocuit de către selecționerul Zinedine Zidane.

Ce făcea Kylian Mbappe în timp ce era așteptat de Real Madrid la recuperare după accidentare

Ulterior, clubul de pe „Santiago Bernabeu” a informat prin intermediul site-ului oficial că este de așteptat în principiu ca Mbappe să lipsească de pe teren aproximativ două săptămâni. În această perioadă, el era așteptat la baza de pregătire de la Valdebebas pentru procesul de recuperare. Doar că fotbalistul nu s-a prezentat acolo în ultimele zile, după cum a informat jurnalistul spaniol Marcos Benito, citat de :

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„Sunt puțini jucători de la prima echipă care merg la bază. Sunt unii care vin doar pentru a se recupera după accidentări. Așa fac Valverde și Konate și ar trebui să facă și Mbappe. E un mister! De două zile nu mai vine la baza Realului din Valdebebas.

Pe de altă parte, e ceva misterios și cu accidentarea. Vine cu o leziune de la națională, face niște teste la Valdebebas, dar doar 20 de minute. În timpul ăsta nici măcar un RMN nu poți face”. Pe de altă parte însă, în acest timp, Kylian Mbappe a fost surprins alături de iubita sa, , într-un club de noapte din Paris.

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Kylian Mbappe este convins că merită să câștige „Balonul de Aur” în acest an

Cel mai probabil, această problemă medicală ar urma să nu împiedice împlinirea acestui scenariu, dacă va fi cazul de așa ceva în cele din urmă bineînțeles, întrucât, după cum s-a notat anterior, este vorba despre o accidentare minoră, iar timpul de recuperare este unul scurt. „Părerea mea este că acesta este un an bun pentru a-l câștiga (n.r. Balonul de Aur). Cel mai bun avocat al meu sunt picioarele mele, indiferent cât de mult aș vorbi.

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Cel mai important lucru pentru mine este ca Balonul de Aur să revină la Real Madrid. Trebuie să revină pe Bernabeu, la madrileni, să se întoarcă la toți acești oameni pentru a le oferi bucurie și speranță. Acești oameni îl merită mai mult decât oricine”,