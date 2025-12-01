Dată afară de la FCSB, fosta feblețe a lui Gigi Becali rupe plasele în străinătate! Are 11 contribuții de gol în 9 meciuri

ADVERTISEMENT

Jordan Gele a fost adus într-un moment de criză în atacul lui FCSB, la dorința lui Gigi Becali. Francezul nu a arătat rău în puținele minute pe care le-a primit în tricoul campioanei, însă „roș-albaștrii” au decis să nu continue alături de el. Vârful de 33 de ani este de neoprit la noua sa echipă, Al-Kharitiyath, din liga secundă a Qatarului.

Jordan Gele, cifre incredibile în Qatar. 11 contribuții de gol în doar 9 meciuri pentru Al-Kharitiyath

Jordan Gele nu a confirmat la FCSB, acolo unde atacantul principal este Daniel Bîrligea, fotbalist de naționala României, iar ca variantă de avarie Elias Charalambous îi poate folosi pe Denis Alibec sau David Miculescu. Deși el nu a avut prestații slabe în tricoul roș-albastru și chiar a contribuit la titlul de sezonul trecut, printr-un gol important cu Dinamo, patronul a decis să nu-i prelungească contractul.

Înțelegerea dintre el și club a fost făcută pe o perioadă scurtă, în care el a avut șansa să demonstreze că merită să rămână la FCSB. El a fost dorit de mai multe echipe din SuperLiga, însă acolo unde este pe val. Atacantul francez a înscris 8 goluri și a oferit trei pase decisive în toate competițiile pentru Al-Kharitiyath.

Gele continuă să urmărească FCSB. Ce spune despre forma slabă prin care trece fosta sa echipă

Chiar dacă a petrecut doar o jumătate de an în vestiarul lui FCSB, Fotbalistul care a mai trecut și pe la Unirea Slobozia a dezvăluit că urmărește în continuare meciurile campioanei ultimelor două sezoane:

„Bineînțeles că mă uit în continuare la rezultatele lor și, când pot, le urmăresc meciurile. Încă mai am prieteni acolo. Nu au început așa cum și-ar fi dorit, dar încă mai cred că se pot întoarce. Au calitate, așa că nu mi-e teamă pentru ei.

Am jucat pentru FCSB timp de 6 luni, am câștigat un titlu. S-au luat decizii în privința mea și le-am respectat. Am dat mereu totul atunci când am intrat pe teren. Asta este mentalitatea mea”, a spus Jordan Gele, conform

De ce crede Jordan Gele că nu a confirmat la FCSB

Jordan Gele a avut ghinionul să vină la FCSB într-o perioadă când echipa mergea foarte bine, prin urmare i-a fost foarte greu să scoată pe cineva din primul „11” pentru a prinde mai multe minute. Cu toate acestea, el a avut mai multe momente memorabile,

„În momentul în care am fost acolo, echipa câștiga fiecare meci și a fost mai dificil să mi se dea mai multe șanse, așa că a trebuit să mă concentrez pe ceea ce urma să aduc venind de pe bancă. Și cu minutele pe care le-am primit, nu cred că am făcut-o rău. 346 de minute, un gol, două pase decisive, un penalty provocat.

Este adevărat că au fost unele propuneri din România, dar a trebuit să găsesc un numitor comun cu FCSB și a durat ceva timp. Apoi a apărut oportunitatea din străinătate și a fost foarte interesantă. Așa că am luat decizia, împreună cu agentul meu Ousmane Viera, să plecăm în Qatar. Nu știu ce va fi în viitor, mulți fotbaliști au jucat în România, au plecat și apoi s-au întors, așa că nu știm viitorul. Deci, poate da, poate nu. Acum trebuie să dau tot ce pot acolo unde sunt”, a mai spus Gele, conform sursei citate anterior.

Ce spunea Gigi Becali despre Jordan Gele, fosta sa feblețe

Jordan Gele este un fotbalist care a ajuns la FCSB în urma meciurilor văzute de patronul Gigi Becali în SuperLiga României. El a impresionat în tricoul Sloboziei, așa că omul de afaceri nu a stat pe gânduri. După un meci dintre Gloria Buzău și FCSB, care s-a jucat în niște condiții neprielnice fotbalului, Gigi Becali l-a comparat pe Gele cu Robert Lewandowski:

„Să îl vezi tu pe Gele, pe care îl cheamă ca pe tine, și de fapt să aduci cel mai tare atacant străin care a jucat vreodată în România. Posibil că poate e mai bun pe zăpadă. N-ai cum să știi. Așa ceva… atacant… toți cădeau în jurul lui. Se învârtea de parcă e titirez la înălțimea lui. Și tehnică, și viteză, și forță. Așa ceva? Ăsta e Lewandowski. El nu doar că e buldozer. E buldozer Ferrari. Se învârte în loc. Băi, băiatule”, spunea Gigi Becali despre Jordan Gele, la FANATIK SUPERLIGA.