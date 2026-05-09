Dată afară din televiziune pentru că era prea slabă! Cine e femeia care îl consolează pe Valverde, după ce a fost bătut de Tchouameni

Nu a fost un an bun pentru Real Madrid, care se confruntă în finalul sezonului cu niște conflicte incredibile la nivelul lotului. Săptămâna aceasta, mijlocașii Federico Valverde (27 ani) și Aurélien Tchouaméni (26 ani) s-au luat la bătaie, iar clubul le-a dat câte o amendă record, în valoare de 500.000 de euro.

Mina Bonino e femeia care îl consolează pe Valverde

În timpul conflictului, uruguayanul s-a lovit cu capul de o masă și acum trebuie să se odihnească acasă timp de două săptămâni.

În această perioadă dificilă, Federico Valverde a căutat refugiu în conacul său din La Moraleja împreună cu soția sa, Mina Bonino (32 de ani), cu care are doi copii, Benicio (6 ani) și Bautista, aproape 3 ani. Acum, Mina, mai mare cu cinci ani decât el, este însărcinată.

Născută în Quilmes, un oraș de pe coasta râului Río de la Plata, Bonino și Valverde și-au schimbat prima privire la Madrid în decembrie 2018, la finala Copei Libertadores, dintre Boca Juniors-River Plate. Nu au vorbit însă nimic. Au făcut asta câteva zile mai târziu pe rețelele sociale.

Jurnalistă de sport, Mina a decis să răspundă unei povești de pe Instagram a fotbalistui, care la acea vreme nu era o vedetă. Apoi, ea a acceptat să călătorească din Buenos Aires la Madrid pentru a se cunoaște mai bine.

Fotbalistul a cerut-o de soție când a ieșit din cadă

În documentarul WAGS, pe care îl difuzează Prime Video, Mina a mărturisit ce i-a spus lui Federico înainte de a lua avionul: „S-ar putea ca asta să nu funcționeze. Dacă nu merge, o să mă plimb pe acolo, nu-ți face griji. Am mulți prieteni în Madrid. Și la fel, dacă nu-ți place de mine sau ceva, spune-mi, pentru că se poate întâmpla și asta. Dar când s-au văzut, impresia a fost mult mai bună”

Astfel, Mina și-a părăsit slujba din televiziune. Lucrase la TyC Sport și Canal 13, după ce a studiat Jurnalismul la Universitatea din Buenos Aires. În prezent lucrează ca influencer.

În februarie 2020, s-a născut primul lor fiu, Benicio, iar pentru el au decis să se căsătorească. În emisiunea Madres: desde el corazón de Mitele, Bonino a dezvăluit cum a decurs propunerea: „S-a pus în genunchi, a fost momentul nostru. M-a întrebat când am ieșit din cadă, într-un halat și papuci, iar el într-un tricou, și a fost foarte intim”

Soția lui Valverde, dată afară din televiziune pentru că era prea slabă

S-au căsătorit în secret în 2022, doar cu cei mai apropiați membri ai familiei și prietenii cuplului. Nu au vrut să apară în mass-media. În iunie 2023, s-a născut Bautista, al doilea fiu. Acum, Mina trăiește cea mai bună etapă a vieții ei, pentru că înainte să-l cunoască pe Fede avea probleme cu anorexia. Ea a fost concediată chiar de TyC Sports pentru că era prea slabă pe ecran. De asemenea, femeia și-a scos implanturile mamare.

Mina Bonino este socotită principalul sprijin pe care îl are Fede Valverde, în această perioadă dificilă.