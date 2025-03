Data la care credincioșii cinstesc Buna Vestire, în 2025. Sărbătoarea are o importanță deosebită

Calendarul ortodox ne arată care este data la care credincioșii cinstesc , în 2025. Sărbătoarea care are loc anual are o importanță deosebită pentru oameni. E prima dată în Postul Paștelui când este dezlegare la pește.

Când are loc Buna Vestire, în 2025

Buna Vestire reprezintă cea mai veche sărbătoare închinată Maicii Domnului, fiind prima confirmată în documente. Praznicul, care mai este cunoscut în popor sub denumirea de Blagoveștenia, are loc în fiecare an la aceeași dată.

În primele secole creștine această zi avea un caracter local, iar data de prăznuire varia. În felul acesta unii oameni o sărbătoreau în ajunul Bobotezei (5 ianuarie). În schimb, în unele Biserici din Apus, precum cele din Spania, Galia şi Milano, sărbătoarea avea loc în ultima lună din an.

Potrivit , Buna Vestire era sărbătorită în data de 18 decembrie. În secolele IV-V, eretici precum Colliridienii şi Nestorienii înjoseau fiinţa Fecioarei Maria și contestau dogma Întrupării Mântuitorului.

În ziua de astăzi, preoții și informațiile din calendar transmit că sărbătoarea, care are o importanță deosebită, este cinstită anual la data de 25 martie. În această zi din 2025 creștinii ortodocși au dezlegare la pește.

Tradiții și obieciuri de Buna Vestire

Buna Vestire aduce tradiții și obiceiuri care se respectă de multă lume. Credincioșii mai cunosc această și ca Ziua Cucului. Se crede că de pe 25 martie cucul începe să cânte și face acest lucru până la Sânziene sau Sân Petru.

De asemenea, praznicul le amintește oamenilor că trilul cucului nu trebuie să-i găsească cu stomacul gol. Acest lucru aduce ghinion și pagubă în casă și în gospodărie. În plus, oamenii nu au voie să fie certați sau supărați unii pe alții.

Toți cei au dispute în această zi de mare sărbătoare vor avea parte de necazuri tot restul anului. Se mai spune că așa cum va fi vremea de Buna Vestire, așa va fi și în ziua de Paște. Totodată, nu se spală, nu se calcă și nu se coase pe 25 martie.

Dacă frunza este verde în codru la data de 25 martie, atunci anul are o recoltă bogată. Mai mult decât atât, Buna Vestire este un praznic care trebuie respectat de creștinii ortodocși prin prezența la slujba de la Biserică.