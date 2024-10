Data la care românii vor putea să meargă în SUA fără vize. Anunțul oficial. Update

Peste doar câteva luni, cetățenii din România vor putea călătorii în SUA fără a avea nevoie de vize. Marea veste a fost oferită luni seara de către premierul Marcel Ciolacu.

UPDATE. România îndeplinește toate condițiile pentru Visa Waiver

Marți, ambasadorul României la Washington, Andrei Muraru, a anunțat că țara nostră îndeplinește formal toate cerințele tehnice pentru a fi inclusă în programul Visa Waiver.

„Astăzi este o zi mare, o zi pe care am aşteptat-o multă, multă vreme: de astăzi, România îndeplineşte formal toate condiţiile tehnice pentru a face parte din programul Visa Waiver. Ieri, s-a încheiat anul fiscal în Statele Unite, iar ultima condiţie pe care România o mai avea de îndeplinit a fost satisfăcută. Sigur, aşteptăm o confirmare de la partenerii americani în perioada următoare, dar evaluarea noastră, bazându-ne pe numărul de aplicaţii pentru vize din acest an, precum şi pe trendul puternic descrescător din ultimii ani, este că Romania a coborât sub procentul de 3% al ratei de respingere”, a transmis Muraru pe contul Facebook.

Potivit lui Muraru, în prima parte a anului viitor românii vor putea călători fără vize în SUA. „A călători fără vize în America nu este doar un statut privilegiat acordat unei ţări. Vor exista beneficii importante pentru noi. Călătorind mai uşor, românii vor construi mai multe punţi şi vor putea impulsiona astfel comerţul sau investiţiile. De asemenea, ne aşteptăm să avem curând mai multe curse aeriene directe între România şi America”, a precizat ambasadorul.

Românii vor putea călători în SUA fără vize. Data la care va fi făcut anunțul oficial

La mijlocul lunii septembrie, ambasadorul României în Statele Unite, Andrei Muraru, spunea că .

Țara noastră și-a propus să atingă în ultimul an o rată de respingere a vizelor de mai puțin de 3%. Aceasta este o condiție obligatorie pentru ca o țară să fie considerată eligibilă.

Se pare că obiectivul a fost îndeplinit. Luni, 30 septembrie, premierul Marcel Ciolacu a anunțat că, începând din luna ianuarie 2025, românii nu vor mai avea nevoie de vize pentru a călători în Statele Unite ale Americii.

Șeful Executivului a confirmat faptul că problema cu vizele de SUA este rezolvată. ”Am abordat-o profesionist, am consilier în această zonă, am modificat legislația”, a afirmat Ciolacu, la . Liderul PSD a mai punctat că anunțul oficial al Ambasadei SUA va veni în jurul datei de 15 octombrie.

”Statele Unite sunt partenerul strategic al României. Securitatea, siguranța României se bazează pe parteneriatul strategic cu SUA, fără discuții. Suntem unul dintre stâlpii principali ai partenerului strategic în Europa, de departe.

Faptul că ni s-au aprobat tehnologie de vârf, la F-35, este o dovadă că ești un partener de încredere, predictibil și ei nu pot concepe să nu fie alături de români. Statele Unite trebuie să devină partenerul principal non-UE al României”, a mai precizat Ciolacu.

Klaus Iohannis a confirmat și el posibilitatea ridicării vizelor pentru SUA

Aflat recent la Adunarea Generală ONU de la New York, președintele României a vorbit despre .

”S-a lucrat foarte intens pe conştientizare, pe informarea publicului, şi se pare că avem şanse şi aici. Sigur, urmează încă analize, măsurători, concluzii. Dar pot să spun că sunt foarte mulţumit de cum s-a lucrat în această speţă.

Şi cei de acasă s-au străduit foarte tare, şi cei de aici s-au străduit foarte tare. Şi chiar cred că informarea publicului a fost punctul cheie pentru a avea o rată de refuz mult, mult mai mică. Ştiţi că întreaga chestiune ţine de asa-anumita rată de refuz care trebuie să fie suficient de mică. Semnele nu sunt rele”, a spus Iohannis, pe 25 septembrie.