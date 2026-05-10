Dați-i trofeul Puskas! Golul superb care îi poate aduce titlul lui Celtic în Scoția. Video

Campionatul Scoției a fost condus pe tot parcursul sezonului de Hearts, însă câștigătoarea s-ar putea decide în ultima etapă. Liderul clasamentului a remizat contra lui Motherwell, în timp ce Celtic a câștigat derby-ul cu Rangers și s-a apropiat la un singur punct de prima poziție. Daizen Maeda a adus victoria cu două goluri, iar unul dintre ele a lăsat tot stadionul mască.

Gol de pus în ramă în Celtic – Rangers 3-1! Japonezul Maeda candidează la trofeul Puskas

Celtic a început foarte rău derby-ul cu Rangers și s-a văzut condusă încă din minutul 9, însă până la pauză alb-verzii au reușit să egaleze prin reușita lui Yang Hyun-Jun, mijlocaș din Coreea de Sud. În repriza secundă un alt asiatic a ieșit la rampă și i-a adus victoria campioanei en-titre.

Daizen Maeda a adus-o pe Celtic în avantaj pentru prima dată în minutul 53, iar doar 4 minute mai târziu a înscris cel mai frumos gol din cariera sa. Japonezul a preluat o minge în marginea careului, și-a ridicat-o, după care l-a executat pe portarul lui Rangers printr-o execuție din foarfecă. Mingea a căzut direct în vinclul porții, iar englezul Jack Butland, fost goalkeeper în Premier League, nu a mai avut nicio șansă. Doar două etape mai sunt de jucat în Scoția, iar unul dintre meciuri va fi înfruntarea directă dintre Celtic și Hearts.

🚨 DAIZEN MAEDA is incredible! An incredible bicycle kick goal from the Japanese player CELTIC 3-1 RANGERS

Daizen Maeda se poate lupta cu Alin Techereș la golul sezonului

Trofeul Puskas pentru cel mai spectaculos gol al sezonului nu ține cont de competiția în care acesta a fost marcat, atât timp cât există imagini clare, iar golul este înscris într-un meci oficial. Tocmai din această cauză, golul lui Alin Techereș din urmă cu o săptămână poate fi luat și el în considerare de FIFA.

Tânărul jucător al lui U Cluj, împrumutat până la finalul sezonului la Sepsi Sfântu Gheorghe, a înscris un gol spectaculos în meciul împotriva Stelei București, chiar Fundașul lateral a primit o minge în marginea careului și, fără să stea pe gânduri,