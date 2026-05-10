Dați-i trofeul Puskas! Golul superb care îi poate aduce titlul lui Celtic în Scoția. Video

Celtic a câștigat derby-ul cu Rangers și s-a apropiat la un singur punct de Hearts, cu un meci direct rămas de disputat. Japonezul Maeda a înscris două goluri cruciale, iar unul dintre ele este demn de trofeul Puskas
Ciprian Păvăleanu
10.05.2026 | 16:24
Golul lui Daizen Maeda va concura, cu siguranță, la trofeul Puskas. Foto: Colaj FANATIK
Campionatul Scoției a fost condus pe tot parcursul sezonului de Hearts, însă câștigătoarea s-ar putea decide în ultima etapă. Liderul clasamentului a remizat contra lui Motherwell, în timp ce Celtic a câștigat derby-ul cu Rangers și s-a apropiat la un singur punct de prima poziție. Daizen Maeda a adus victoria cu două goluri, iar unul dintre ele a lăsat tot stadionul mască.

Gol de pus în ramă în Celtic – Rangers 3-1! Japonezul Maeda candidează la trofeul Puskas

Celtic a început foarte rău derby-ul cu Rangers și s-a văzut condusă încă din minutul 9, însă până la pauză alb-verzii au reușit să egaleze prin reușita lui Yang Hyun-Jun, mijlocaș din Coreea de Sud. În repriza secundă un alt asiatic a ieșit la rampă și i-a adus victoria campioanei en-titre.

Daizen Maeda a adus-o pe Celtic în avantaj pentru prima dată în minutul 53, iar doar 4 minute mai târziu a înscris cel mai frumos gol din cariera sa. Japonezul a preluat o minge în marginea careului, și-a ridicat-o, după care l-a executat pe portarul lui Rangers printr-o execuție din foarfecă. Mingea a căzut direct în vinclul porții, iar englezul Jack Butland, fost goalkeeper în Premier League, nu a mai avut nicio șansă. Doar două etape mai sunt de jucat în Scoția, iar unul dintre meciuri va fi înfruntarea directă dintre Celtic și Hearts.

Daizen Maeda se poate lupta cu Alin Techereș la golul sezonului

Trofeul Puskas pentru cel mai spectaculos gol al sezonului nu ține cont de competiția în care acesta a fost marcat, atât timp cât există imagini clare, iar golul este înscris într-un meci oficial. Tocmai din această cauză, golul lui Alin Techereș din urmă cu o săptămână poate fi luat și el în considerare de FIFA.

Planul în 10 puncte al AUR pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor”: ajutoarele externe, tăiate

Tânărul jucător al lui U Cluj, împrumutat până la finalul sezonului la Sepsi Sfântu Gheorghe, a înscris un gol spectaculos în meciul împotriva Stelei București, chiar în ziua în care legendele roș-albaștrilor au sărbătorit 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni. Fundașul lateral a primit o minge în marginea careului și, fără să stea pe gânduri, l-a executat pe portarul „militarilor” printr-o rabona, iar mingea s-a oprit aproape de vinclul porții.

