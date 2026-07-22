Datoria României a explodat, investițiile în sport lipsesc cu desăvârșire. Adevăratul motiv pentru care naționala nu se mai califică la Cupa Mondială

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Naționala de fotbal a României este una dintre puținele din Europa care nu s-a calificat în secolul XXI la vreo ediţie a Campionatului Mondial şi nici perspectivele nu sunt prea îmbucurătoare, ţinând seama de starea fotbalului românesc. Mitică Dragomir a venit şi cu o explicaţie legată de faptul că „tricolorii” au ratat au ratat prezenţa la ultimele şapte turnee finale.

Mitică Dragomir: „Din 231 de miliarde de euro nu s-a băgat aproape nimic în sport”

România se adânceşte în datorii de la o lună la alta, iar ultimele rapoarte de la BNR relevă că ea a ajuns la 231 miliarde de euro, în ultimele cinci luni statul român îndatorându-se cu încă 2,5 miliarde. Subiectul a fost dezbătut şi la „Profeţiile lui Mitică”, marea întrebare fiind dacă aceste miliarde se regăsesc în vreun fel în sport.

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Nu numai că banii pe care îi împrumută statul român nu sunt investiţi aproape deloc în sport, dar ei nu se regăsesc nici în educaţie sau în economie. „Din 231 de miliarde nu s-a băgat nimic în sport, cred că nu s-au băgat zece milioane.

Şcolile nu mai sunt şcoli. Avem nişte medici deosebiţi, asta da. Avem şi învăţători şi profesori buni, numai că şcolile s-au deteriorat. Pentru că aşa a fost politica.

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Ţara trebuia să se îndatoreze, pentru că ăştia ne-au luat tot: gaze, petrol, pământ, fabrici, uzine. Ne-au interzis să facem energie cu cărbune şi cu hidro, iar ei fac. Păi ce să mai înţelegi? Este extraordinar că suntem în Uniunea Europeană, dar dă-ne şi nouă condiţii cum le dai la polonezi, că sunt la fel ca noi”, consideră Mitică Dragomir.

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„Au făcut stadioane pentru concerte, nu pentru fotbal”

că fotbalul nu a beneficiat deloc de aceşti bani, iar aşa-zisele investiţii în infrastructură au mai degrabă legătură cu divertismentul decât cu sportul-rege. „În fotbal nu s-a băgat nimic. Nu-i interesează.

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Au băgat bani în câteva stadioane pe care nu se joacă fotbal, sunt concerte. Fotbalul e religia numărul 1 omenirii, singura religie pe care o agreează toţi. Măcar 20 de milioane să fi băgat în fotbal”, a mai spus Dragomir.

Verdict dur după prima etapă din Superliga: „Nu mai avem fotbal”

Pe acest fond el atrage atenţia că , exemplificându-şi spusele cu meciurile pe care le-a văzut în weekend, în prima etapă a Superligii. „Când am văzut meciul de duminică seara, Petrolul-Dinamo… Doamne, Maica Domnului, nu mai avem fotbal! Nici FCSB cu Argeşul nu mi-a plăcut, nici Clujul cu Farul”, este caracterizarea făcută de „Oracolul de la Bălceşti”.

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Totodată, el consideră ruşinoasă întreaga situaţie. „Să cheltuieşti peste 200 de miliarde şi să nu ai nimic… Să nu ai tu două-trei fabrici în care să ştii că lucrează 100.000 de oameni. Să n-ai tu irigată agricultura, cu atâţia bani cheltuiţi? Ce-ai făcut cu banii? E o ruşine!”, este concluzia lui Mitică Dragomir.