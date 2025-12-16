Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Datorii de 8 milioane de euro în SuperLiga! Clubul de tradiție, la un pas de faliment: ”Pune lacătul pe club!”. Exclusiv

Un club din SuperLiga are mari probleme financiare. Datoriile se pare că au ajuns la suma de 8 milioane de euro, ceea ce înseamnă că falimentul bate la ușă.
Traian Terzian
16.12.2025 | 13:55
Un club de mare tradiție din SuperLiga, aproape de faliment. Sursă foto: colaj Fanatik
Aflat în studioul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, Vivi Răchită a dezvăluit faptul că un club de tradiție din primul eșalon este la un pas de faliment, după ce datoriile au ajuns la o sumă uriașă.

Un club din SuperLiga este aproape de a intra în faliment

Fostul fundaș Vivi Răchită s-a arătat îngrijorat de soarta clubului Petrolul Ploiești, aflat în concordat preventiv, după ce a aflat că datoriile au ajuns la 8 milioane de euro și consideră că sunt șanse mari ca la vară să fie declarat falimentul.

”Am vorbit cu cineva apropiat de club și se pare datoriile au ajuns la 8 milioane de euro. Sper să nu fie adevărat. Am vorbit cu un antrenor din Prahova care are o școală de fotbal și mi-a zis că încearcă să colaboreze cu ei și nu vor.

Printre altele i-am spus că au datorii de 6 milioane și el mi-a zis: ‘Ce 6 milioane că au ajuns la 8’. Dacă s-a ajuns la 8, așa cum suntem în concordat preventiv, asta înseamnă că la vară se pune lacătul pe club”, a declarat Răchită, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

Ce obiective uluitoare s-au stabilit la Petrolul

Fosta glorie a ”lupilor galbeni” a dezvăluit faptul că pentru a fi aprobat în instanță, în concordatul preventiv au fost trecute niște obiective nerealiste. mai exact, play-off-ul pentru sezonul în curs și Top 3 pentru stagiunea următoare.

”În concordatul preventiv, ca să fie aprobat de instanță, s-a pus că ne vom califica în play-off și noi ne batem la retrogradare. Dar mai frumos e pentru la anul. În concordatul preventiv pentru la anul e că Petrolul termină în primele 3.

Aceste datorii înseamnă jucători, terți, ANAF, primărie, stadion, inclusiv către cei care conduc clubul. Se spune că drepturile de televizare sunt cesionate către cei care conduc clubul”, a mai spus Vivi Răchită, la FANATIK SUPERLIGA.

Clasament SuperLiga

După disputarea a 20 de etape din SuperLiga, Petrolul Ploiești se află pe locul 12, primul deasupra pozițiilor care duc la baraj, cu 19 puncte. Cum șansele de play-off sunt infime, ”lupii galbeni” se vor lupta pentru menținerea în primul eșalon.

Falimentul bate la ușa unui club din SuperLiga

