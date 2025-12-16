Datorii de 8 milioane de euro în SuperLiga! Clubul de tradiție, la un pas de faliment: ”Pune lacătul pe club!”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Aflat în studioul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, Vivi Răchită a dezvăluit faptul că un club de tradiție din primul eșalon este la un pas de faliment, după ce datoriile au ajuns la o sumă uriașă.

Fostul fundaș Vivi Răchită s-a arătat îngrijorat de soarta clubului Petrolul Ploiești, aflat în concordat preventiv, după ce a aflat că datoriile au ajuns la 8 milioane de euro și consideră că sunt șanse mari ca la vară să fie declarat falimentul.

”Am vorbit cu cineva apropiat de club și se pare datoriile au ajuns la 8 milioane de euro. Sper să nu fie adevărat. Am vorbit cu un antrenor din Prahova care are o școală de fotbal și mi-a zis că încearcă să colaboreze cu ei și nu vor.

Printre altele i-am spus că au datorii de 6 milioane și el mi-a zis: ‘Ce 6 milioane că au ajuns la 8’. Dacă s-a ajuns la 8, așa cum suntem în concordat preventiv, asta înseamnă că la vară se pune lacătul pe club”, a declarat Răchită, la .

Ce obiective uluitoare s-au stabilit la Petrolul

Fosta glorie a ”lupilor galbeni” a dezvăluit faptul că pentru a fi aprobat în instanță, în concordatul preventiv au fost trecute niște obiective nerealiste. mai exact, play-off-ul pentru sezonul în curs și Top 3 pentru stagiunea următoare.

”În concordatul preventiv, ca să fie aprobat de instanță, s-a pus că ne vom califica în play-off și noi ne batem la retrogradare. Dar mai frumos e pentru la anul. În concordatul preventiv pentru la anul e că Petrolul termină în primele 3.

Aceste datorii înseamnă jucători, terți, ANAF, primărie, stadion, inclusiv către cei care conduc clubul. Se spune că drepturile de televizare sunt cesionate către cei care conduc clubul”, a mai spus Vivi Răchită, la FANATIK SUPERLIGA.

Clasament SuperLiga

După , Petrolul Ploiești se află pe locul 12, primul deasupra pozițiilor care duc la baraj, cu 19 puncte. Cum șansele de play-off sunt infime, ”lupii galbeni” se vor lupta pentru menținerea în primul eșalon.