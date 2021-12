Ce datorii uriașe are România! Ei sunt premierii care s-au împrumutat cu sute de miliarde de lei

Datoria României ca procentaj în PIB a crescut serios în ultimii ani de zile, deși aceasta era la un nivel minim în momentul decembrie 1989. Anii ce au urmat au adus numeroase Executive, dar mai ales multiple nevoi și împrumuturi făcute sub aprobarea premierilor.

Prea puțini au fost cei care au încercat să limiteze sau chiar să reducă din datorie și încet, dar sigur aceasta a crescut până la cote amețitoare. În tot acest timp, cei doi poli politici s-au acuzat reciproc, dar n-au făcut mai nimic pentru a stopa fenomenul.

Ce datorii uriașe are țara noastră!

Potrivit Comisiei Europene din 1995 și până în prezent datoria României a crescut cu fiecare mandat important de premier. Astfel, guvernul Văcăroiu a fost primul care a plusat serios și a ajuns până la 10,6 din PIB datorie. Fostul prim ministru al PDSR-ului a lăsat țara cu 1.2 miliarde de lei datorie și s-a împrumutat cu 0,4 miliarde, bani vechi.

ADVERTISEMENT

Următorii patru ani au fost asigurați de o guvernare de dreapta. Era pentru prima oară după Revoluție când țara schimba polul politic și după șase ani de zile cu stânga lui Ion Iliescu, PNȚCD-ul reușea să câștige alegerile.

În doar primul an de zile, Executivul lui , a dus datoria ca procentaj în PIB la 15,1. Primele luni de mandat ale lui Radu Vasile au fost normale, după care și guvernul acestuia a ajuns la 21,7 datorie.

ADVERTISEMENT

În cifre exacte, România avea în 1999 deja 12 miliarde de lei datorie după ce s-a împrumutat cu alți 2,4 miliarde. La cârma țării a venit un om de finanțe get beget, dar nici nu a putut să oprească suita de împrumuturi. S-a ajuns în scurt timp la 18,2 miliarde cu alți 3,7 împrumutați. Așadar prima guvernare de dreapta a dublat datoria făcută deja de polul stâng după Revoluție.

Cât de mult s-a împrumutat guvernul Adrian Năstase

Românii nu au fost mulțumiți de prestația acestui flanc politic și au revenit destul de repede la promisiunile social democraților. Au urmat aproape patru ani cu Adrian Năstase ca premier.

ADVERTISEMENT

Interesant este că datoria ca procentaj în PIB a crescut în primul an, cel în care România s-a mai împrumutat cu 4,1 miliarde de lei. Următorii trei au însemnat o premieră pentru țara noastră.

Vorbim despre o reducere a procentajului, deși, per total, datoria a crescut până la 46,4 miliarde de lei. A contat foarte mult că de la an la an, împrumuturile făcute de PSD au fost mai mici, totul culminând cu 2004 când s-au luat numai 2,4 miliarde.

ADVERTISEMENT

Adrian Năstase a predat ștafeta cu 12,4 miliarde împrumutate în patru ani de zile, mai mult față de guvernările de dreapta care au luat 8,5 miliarde, dar cu o primă scădere a procentajului din PIB.

Guvernarea PSD/PNL și Emil Boc, explozie la împrumuturi

Următoarele două cabinete conduse de Călin Popescu Tăriceanu cu susținerea PNL și PD au continuat pe aceeași linie. Când democrații au fost scoși din schemă și PSD a revenit la guvernare, multe nu s-au schimbat.

ADVERTISEMENT

Astfel, în 2008, Executivul reușea să aducă până la pragul minim de 12,8 datoria ca procentaj din PIB, deși în țară au intrat în toți cei patru ani peste 50 de miliarde împrumutați.

Cei trei ani de zile cu Emil Boc în fruntea guvernului au adus însă împrumuturi record. Criza financiară a lovit din plin și aproape că nu s-a mai ținut cont de nimic. Loviți din toate părțile, în scandaluri fără număr cu sindicatele, reprezentanții PDL au terminat cu un record pe atunci de 136,9 miliarde împrumutați.

De asemenea, datoria ca procentaj din PIB ajungea și ea la 37%. În 2009 au fost luați cei mai mulți bani, atunci intrând în țară peste 40 de miliarde de lei, bani care trebuie returnați.

Guvernarea lui Ponta și recordul lui Dăncilă de împrumuturi

Guvernările lui Victor Ponta au propus și ele un total de 47.8 miliarde de lei împrumutați. Interesant este că banii cei mai mulți n-au fost luați de social democrat, ci în finalul celor patru ani de mandat atunci când țara era condusă de tehnocrații lui Dacian Cioloș.

Astfel, Victor Ponta a luat 27,1 miliarde de lei în cei trei ani petrecuți la Palatul Victoria, în timp ce independenții actualului lider USR au solicitat 20,8 miliarde.

Au urmat aproape patru ani de zile cu Sorin Grindeanu, Mihai Tudose și în mare măsură Viorica Dăncilă. Nu mai puțin de 139,6 miliarde au fost împrumutate în această perioadă, grosul în ultimul an 2020, atunci când la putere au revenit pentru puțin timp și liberalii, 51,8.

Datoria ca procentaj în PIB ajungea în 2020 la 38,4, în timp ce suma totală se ducea la, atenție, 421 de miliarde de lei.

De remarcat că datoria publică a României a ajuns la finele lunii ianuarie 2021 la suma de 503,6 miliarde lei şi o pondere de 47,8% din PIB, depăşind în premieră pragul de 500 miliarde lei. Din suma totală raportată în ianuarie, 487 miliarde lei reprezintă datoria administraţiei publice centrale, cea mai mare parte din ea fiind deţinută în titluri de stat şi împrumuturi.