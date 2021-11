Detalii uluitoare ies la iveală! Datoriile gigantice care i-au făcut pe italienii de la Macron să o părăsească pe Dinamo. Exclusiv

Macron o sponsoriza pe Dinamo din 2017. La acel moment, clubul bucureștean a ales să semneze cu firma italiană, renunțând la Nike, care îi îmbrăca pe „câini” de 11 ani.

Datoriile gigantice care i-au făcut pe italienii de la Macron să o părăsească pe Dinamo

Macron a reziliat, în plin sezon, contractul cu Dinamo, așa cum a anunțat. FANATIK a aflat că firma italiană s-a văzut silită să rupă colaborarea, din cauza datoriilor gigantice pe care „câinii” le au către aceasta.

Concret, Dinamo are datorii, către Macron, de 200-300 de mii de euro, care datează încă de pe vremea când patronul echipei era Ionuț Negoiță. „Câinii” au comandat echipamente de joc atât pentru fotbaliști, cât și pentru magazinul clubului, însă fără să le achite.

ADVERTISEMENT

În plus, a semnat un contract halucinant cu Macron, care se întindea pe cinci ani. Înțelegerea respectivă prevedea faptul că omul de afaceri spaniol se obligă, prin Dinamo, să facă achiziții ce depășesc un milion de euro anual. Adică, formația roș-albă trebuia să comande, în fiecare an, 30.000 de tricouri, plus marfă pentru merchandise.

Dinamo, nevoită să-i achite 50.000 de euro lui Jordan Mustoe

Dinamo are datorii și către foști jucători. Luna trecută, FANATIK a scris despre faptul că , fost fundaș în „Ștefan cel Mare” în perioada ianuarie – martie 2019.

ADVERTISEMENT

Jordan Mustoe a rezistat doar două luni la Dinamo, înainte să fie demis, din cauza evoluțiilor nesatisfăcătoare. Însă, formația bucureșteană a fost dată în judecată, la TAS, de fotbalistul englez, deoarece i-ar fi falsificat semnătura în momentul rezilierii.

Dinamo a pierdut litigiul, astfel că va trebui să-i achite 50.000 de euro lui Jordan Mustoe, care, în prezent, este jucătorul irlandezilor de la Finn Harps.

ADVERTISEMENT

Dinamo, interdicție la transferuri din cauza procesului intentat de Isma Lopez

În vara acestui an, Dinamo a pierdut încă un litigiu cu un fost jucător. Este vorba despre procesul intentat de fundașul Isma Lopez, care și-a cerut la FIFA drepturile contractuale pe durata întregii înţelegeri cu gruparea bucureșteană.

Din nefericire, pentru Dinamo, consecințele au fost mai grave decât în cazul procesului cu Jordan Mustoe. Mai exact, Dinamo a primit interdicție la transferuri. Însă, într-un final, FIFA a hotărât să ridice interdicția cu câteva zile înainte de finalizarea perioadei de mercato, ținând cont de faptul că Dinamo a intrat în insolvență.

ADVERTISEMENT

Dinamo n-a scăpat de emoții, deoarece ar putea suferi o nouă lovitură în instanță, de această dată din partea lui Aleix Garcia. Plecat în ianuarie de la Dinamo, fotbalistul spaniol a deschis, la rândul său, un proces la FIFA, pentru a-și recupera salariile restante de la „câini”.