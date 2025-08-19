”Dau 2 milioane de euro pe el și-l cumpăr de la Gigi!”. Dumitru Dragomir, dispus să bage bani în favoritul lui de la FCSB

Dumitru Dragomir a fost dintotdeauna un admirator al lui Octavian Popescu și nu a negat faptul că dacă ar exista vreo posibilitate în acest sens ar băga bani în vedeta campioanei FCSB.

Dumitru Dragomir vrea să bage bani în jucătorul preferat de la FCSB

Întrebat de moderatorul Horia Ivanovici în cadrul cum i s-a părut jocul lui Octavian Popescu în derby-ul Rapid – FCSB 2-2, Dumitru Dragomir s-a arătat încântat, iar de aici a pornit un dialog fabulos între cei doi.

”De ce l-o fi schimbat aseară? A jucat bine, a fost de senzație”, a declarat fostul președinte LPF. ”Cum de senzație că a fost cel mai slab de pe teren. Cumpără-l tu. Dă tu 2 milioane pe el, cumpără-l și să iei 5”, i-a replicat imediat Horia Ivanovici.

”Dacă îl dă cu 2 milioane, îl cumpăr eu, pe cuvântul meu de onoare. Dar ce să fac eu cu el? Cum îl vând? Am eu voie să fac asta?”, a spus Dragomir. ”Dacă suflu puțin l-am scos în tușă pe Tavi Popescu”, l-a întărâtat Horia Ivanovici, iar Mitică a reacționat: ”Numai el dă pase filtrante, restul nu încearcă nimeni. A jucat de nota 8. Eu văd altfel fotbalul”.

Contre haioase pe seama lui Octavian Popescu

”Doamne, ia-l acasă pe Tavi. Pe mine mă bufnește râsul când se ceartă cu arbitrul. Nici nu are ‘cojones’, zici că e un copilaș. Arbitrii nici nu-l bagă în seamă, râd când văd cum face el. E ultimul lui an la FCSB”, a decretat Horia Ivanovici. ”E fotbalist bun de campionatul României”, a reacționat Dragomir.

”Cum ți s-a părut Politic ca vârf?”, a întrebat Horia Ivanovici la emisiunea ”Profețiile lui DON Mitică”, iar fostul președinte al LPF a răspuns imediat: ”Bunicel, s-a zbătut bine. I-a dislocat pe ăia, n-a jucat rău”.

Deși Gigi Becali a refuzat în trecut o ofertă de 10 milioane de euro de la Braga pentru Octavian Popescu, impresarul Ioan Becali l-a sfătuit pe vărul său în cadrul unei emisiuni ”DON Giovanni” .

