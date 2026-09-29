„Dau 20 de milioane de euro pe el”. Titularul lui Hagi pe care Gigi Becali îl vrea acum la FCSB. Exclusiv

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Gigi Becali a urmărit meciurile naţionalei României şi a spus că „tricolorii” au fost învinşi de o naţională de Divizia C, . Patronul FCSB a dezvăluit care sunt cei mai valoroşi jucători ai României.

Gigi Becali a pus ochii pe Raţiu: „Dacă aş avea bani, 20 de milioane de euro şi îl iau”

Latifundiarul a declarat că dacă ar fi vrut să îşi facă echipă pe bani mulţi ar fi gata să plătească 20.000.000 de euro pentru Andrei Raţiu. Gigi Becali a declarat că FRF a făcut o mutare de geniu cu Hagi, federalii pasându-i selecţionerului toată presiunea rezultatelor:

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„Fără ăla din dreapta, Raţiu… Dacă aş avea bani, să fac o echipă, dau 20 de miliaone de euro şi îl iau. Fără Raţiu, fără Man, fără Drăguşin, care e fundaş central. Eu v-am spus că se va vinde pe 30 de milioane de euro. Ăştia trei, vine Drăguş al meu şi joacă.

Eissat şi-a făcut treaba. Mie îmi place băiatul ăla. Deşi Bancu e mai bun, are mai multă experienţă. Eissat va fi fotbalist, deocamdată e copil. Ce să facă Hagi? Nu avem! Ăştia au fost băieţi deştepţi de la Federaţie. Ei când au văzut că n-au calitate şi au zis: „Ne nenorocim! Hai să îl punem pe Hagi şi ne luăm presiunea de pe umerii noştri”. Ei nu mai aveau presiune. Bravo lor!”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

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Patronul FCSB compară Bosnia cu Auda!

Gigi Becali a comparat Bosnia şi Herţegovina cu Auda, echipă care a eliminat FCSB de o manieră categorică din . Patronul roş-albaştrilor l-a făcut praf pe Matei Ilie şi l-a criticat pe Ionuţ Radu:

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Să vă spun un lucru. Aseară a fost cum am jucat noi cu ăia. Bosnia este o echipă slabă rău de tot, pârnaie. Cum ne-au bătut ăia pe noi: Auda. Slabi rău de tot, Divizia C, şi ne-au bătut. Bosnia a fost slabă rău de tot, Divizia C. Şi tot ne-au bătut.

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Dacă îl ai pe Matei Ilie fundaş central cum să nu scape singur cu portarul. Un gol e al lui Radu, care i-a dat mingea din braţe, ca să dea el gol. Gică Hagi are prea mare încredere. Nu ştiu ce are el încredere aşa”, a spus Gigi Becali.