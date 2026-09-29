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„Dau 20 de milioane de euro pe el”. Titularul lui Hagi pe care Gigi Becali îl vrea acum la FCSB. Exclusiv

Gigi Becali a numit jucătorul din naţionala României pe care l-ar vrea imediat la FCSB. Patronul roş-albaştrilor a declarat că ar scoate bani mulţi din buzunar pentru un transfer.
Marian Popovici
29.09.2026 | 12:30
Dau 20 de milioane de euro pe el Titularul lui Hagi pe care Gigi Becali il vrea acum la FCSB Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
„Dau 20 de milioane de euro pe el”. Titularul lui Hagi pe care Gigi Becali îl vrea acum la FCSB. Sursa: colaj Fanatik
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Gigi Becali a urmărit meciurile naţionalei României şi a spus că „tricolorii” au fost învinşi de o naţională de Divizia C, cum e Bosnia şi Herţegovina, scor 2-4. Patronul FCSB a dezvăluit care sunt cei mai valoroşi jucători ai României.

Gigi Becali a pus ochii pe Raţiu: „Dacă aş avea bani, 20 de milioane de euro şi îl iau”

Latifundiarul a declarat că dacă ar fi vrut să îşi facă echipă pe bani mulţi ar fi gata să plătească 20.000.000 de euro pentru Andrei Raţiu. Gigi Becali a declarat că FRF a făcut o mutare de geniu cu Hagi, federalii pasându-i selecţionerului toată presiunea rezultatelor:

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Fără ăla din dreapta, Raţiu… Dacă aş avea bani, să fac o echipă, dau 20 de miliaone de euro şi îl iau. Fără Raţiu, fără Man, fără Drăguşin, care e fundaş central. Eu v-am spus că se va vinde pe 30 de milioane de euro. Ăştia trei, vine Drăguş al meu şi joacă.

Eissat şi-a făcut treaba. Mie îmi place băiatul ăla. Deşi Bancu e mai bun, are mai multă experienţă. Eissat va fi fotbalist, deocamdată e copil. Ce să facă Hagi? Nu avem! Ăştia au fost băieţi deştepţi de la Federaţie. Ei când au văzut că n-au calitate şi au zis: „Ne nenorocim! Hai să îl punem pe Hagi şi ne luăm presiunea de pe umerii noştri”. Ei nu mai aveau presiune. Bravo lor!”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

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Patronul FCSB compară Bosnia cu Auda!

Gigi Becali a comparat Bosnia şi Herţegovina cu Auda, echipă care a eliminat FCSB de o manieră categorică din turul doi al Conference League, cu scorul general de 2-7. Patronul roş-albaştrilor l-a făcut praf pe Matei Ilie şi l-a criticat pe Ionuţ Radu:

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Să vă spun un lucru. Aseară a fost cum am jucat noi cu ăia. Bosnia este o echipă slabă rău de tot, pârnaie. Cum ne-au bătut ăia pe noi: Auda. Slabi rău de tot, Divizia C, şi ne-au bătut. Bosnia a fost slabă rău de tot, Divizia C. Şi tot ne-au bătut. 

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Dacă îl ai pe Matei Ilie fundaş central cum să nu scape singur cu portarul. Un gol e al lui Radu, care i-a dat mingea din braţe, ca să dea el gol. Gică Hagi are prea mare încredere. Nu ştiu ce are el încredere aşa”, a spus Gigi Becali.

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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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