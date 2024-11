„Dau primă specială să batem FCSB!” Valeriu Iftime îi declară război lui Gigi Becali, după ce patronul FCSB a anunțat echipa plină de improvizații la Botoșani

Valeriu Iftime i-a dat replica lui Gigi Becali după ce . Jucătorii lui Liviu Ciobotariu vor avea primă specială.

Valeriu Iftime, primă specială pentru Botoșani la meciul cu FCSB. Replică pentru Gigi Becali: „Cum o să fie campionatul în 2060?”

Valeriu Iftime s : „Ce să vă spun, așa cum spune domnul Becali, pare că lumea e cunoscută și peste 50 de ani după domnul Becali. De ce nu îl întrebați cum o să fie campionatul în 2060? Poate e un fel de Nostradamus de când face și politică. Nostradamus la pătrat.

ADVERTISEMENT

Am auzit, am vorbit și cu Liviu Ciobotariu azi. Doamne, doamne (n.r.râde). Nu prea am ce să mai spun pe tema asta. A-l comenta pe domnul Becali înseamnă să pierdem timpul. Chiar nu mă interesează ce echipă face și ce declarații face”.

Cum ar putea arăta FCSB la meciul cu FC Botoșani: Târnovanu – Ștefănescu, Popescu, Edjouma, Panțîru – Olaru, Baeten – Miculescu, Phelipe, Tavi Popescu – Bîrligea.

Patronul moldovenilor speră să rupă în sfârșit blestemul împotriva campioanei României: „Știu doar că suntem motivați. De data asta va fi foarte greu pentru ei. Voi câștiga și am încredere în echipă. O să aibă și o primă specială băieții. Urmează să îi anunț. Sunt două noțiuni legate de istoric. Eu n-am câștigat niciodată cu FCSB-ul acasă și sper să-l rup o dată și am un semn că o să îl rup, să punem capăt la toate speculațiile”.

ADVERTISEMENT

În al doilea rând am nevoie de puncte. Dacă mă bate iar e ca și când noi ne-am vorbit și asta e iar… Chestiunea e că tot ceea ce spune dânsul e așa de impresie, să dea curaj echipei lui. Sper ca băieții noștri să fie ambițioși și să tratăm foarte serios meciul”, a mai spus Iftime, în exclusivitate pentru FANATIK.

Valeriu Iftime, convins că Botoșani se salvează de la retrogradare: „O să vedeți că va fi mai ușor ca anul trecut”

Valeriu Iftime îi amenință pe cei de la FCSB: „Suntem destul de bine și trebuie să facem un meci bun. E un meci foarte important și foarte greu. Eu spun că avem echipă și putem să facem un meci bun, să punem cu adevărat probleme și să câștigăm și noi cu FCSB-ul. Iar ceea ce spune domnul Becali, cu trufia care îl caracterizează în asemenea situații, să arătăm că lumea nu e cunoscută și nu e la mâna oricui. Fotbalul este imprevizibil și de-aia e frumos”.

ADVERTISEMENT

Patronul lui FC Botoșani e convins că sezonul acesta nu va avea emoții cu retrogradarea: „Am toată încrederea că mă salvez și o să vedeți că va fi și mai ușor decât anul trecut, vis-a-vis de poziția în clasament. Am acum două meciuri bune și clasamentul e strâns. E foarte, foarte important să facem un meci bun, repet”.

Moldovenii se gândesc deja la campania de transferuri: „O să aducem jucători dacă Liviu și cu mine decidem asta. Cred că ne mai trebuie un atacant central și un fundaș central, poate și o extremă, mai vedem”.

ADVERTISEMENT

Iftime nu a mai ținut legătura cu Gigi Becali: „După ce îl batem vedem ce jucător îi mai propunem, dacă joacă unul bine. N-am vorbit de mult timp cu dumnealui. Niciodată nu am vorbit înaintea meciurilor și nu vreau să iasă vreo discuție ceva”.

Gaură de 4 milioane de euro în acest sezon la Botoșani: „Primăria ne dă doar 80.000 de euro”

Valeriu Iftime speră în continuare că vor mai veni și alți investitori la FC Botoșani: „Și acum suntem într-o căutare de sponsori sau parteneri. Niciun rezultat contract. Suntem în aceeași situație. Primăria ne ajută cu mai puțini bani ca înainte.

Nu vreau să zică CJ-ul că de-asta m-am băgat în politică. Cred că ne dau vreo 80.000 de euro în 2024 și plătesc eu niște zeci de mii de euro pe lumină, chirie și altele. Vă garantez”.

Omul de afaceri a dezvăluit și care e deficitul echipei în acest sezon: „Iar eu cu asociații mei pun cam 4 milioane de euro. Atâta e pierderea din 2024. Bugetul e de 6 milioane și doar două sunt din venituri care înseamnă drepturi TV vreo 900.000 de euro și restul contracte de publicitate și așa mai departe. Avem ceva discuții și pentru niște jucători”.