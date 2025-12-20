Sport

Daună totală! Jake Paul a ajuns pe masa de operație după ce Anthony Joshua i-a rupt mandibula

Anthony Joshua i-a dat daună totală lui Jake Paul în meciul de box al finalului de an. Britanicul i-a rupt maxilarul youtuberului, care a ajuns pe masa de operație
Cristian Măciucă
20.12.2025 | 23:44
Daună totală! Jake Paul a ajuns pe masa de operație după ce Anthony Joshua i-a rupt mandibula
Daună totală! Jake Paul a ajuns pe masa de operație după ce Anthony Joshua i-a rupt mandibula.
Jake Paul (28 de ani) își linge rănile după ce a fost făcut K.O. de pugilistul Anthony Joshua (36 de ani). Britanicul a câștigat în runda a șasea meciul de box disputat la Miami, care a avut o bursă de peste 200 de milioane de euro.

Jake Paul a ofer operat cu succes după meciul cu Anthony Joshua

Jake Paul, celebrul youtuber devenit boxer, a ajuns la spital după ce Anthony Joshua i-a rupt maxilarul cu un K.O. devastator în runda a 6-a din „meciul secolului”.

Paul s-a descurcat onorabil în primele patru reprize, chiar dacă nu a reușit să puncteze. Diferența de valoare a început să se vadă din runda a 5-a, când Paul a fost pus la podea pentru prima oară. Americanul nu și-a mai revenit, fiind numărat în repetate rândură în repriza a 6-a.

A urmat apoi croșeul cu care Anthony Joshua l-a făcut K.O. pe Jake Paul și cu care a câștigat meciul. Lovitura britanicului a fost una devastatoare, deoarece youtuberul a ajuns la spital cu maxilarul rupt.

Jake Paul a fost supus unei intervenții chirurgicale, după ce Anthony Joshua i-a rupt maxilarul în două locuri. „Operația a decurs bine. Vă mulțumesc pentru susținerea. Mi-au fost puse două plăci de titan, iar câțiva dinți au fost scoși”, a fost mesajul lui Jake Paul pe social media.

Cât durează perioada de recuperare a lui Jake Paul

Nakisa Bidarian, promoterul lui Jake Paul, a spus că perioada de recuperare este estimată la patru până la șase săptămâni.
Înainte să meargă la spital pentru investigații, youtuberul a transmis că va lua o pauză de la box, dar va reveni în viitorul apropiat cu scopul de a deveni campion mondial la o categorie mai mică, unde va avea adversari de calibrul său din punct de vedere fizic.

„Voi lua o mică pauză. Am luptat din greu timp de șase ani. Îmi voi lua o pauză. Este uimitor. Îmi voi vindeca maxilarul rupt, mă voi întoarce și voi lupta cu oameni de greutatea mea.

Anthony Joshua este un luptător grozav, am fost învins, dar despre asta este vorba în acest sport. A fost greu să-i suport greutatea. Dacă aș fi avut un cardio mai bun, cred că aș fi putut continua să lupt. Am dat tot ce am avut mai bun. Mă voi întoarce și voi continua să câștig”, a spus Paul.

