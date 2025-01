David Ankeye, noul atacant al Rapidului, a învățat să joace fotbal pe străzile celui mai periculos oraș din Nigeria. A crescut printre crime, droguri, răpiri, jafuri armate

pentru a-l înlocui pe , este văzut în țara natală ca .

Vârful de 22 de ani a fost cumpărat de Genoa de la Șerif Tiraspol, în ianuarie 2024, cu 2,5 milioane de euro. Gruparea italiană i-a oferit un contract pe 4 ani, până în iunie 2028, cu un salariu stagional de 650.000 de euro. La campioana Moldovei, Ankeye a avut un salariu anual de 120.000 de euro.

David Ankeye nu intră, deocamdată, în vederile lui Patrick Vieira, iar noul patronul al Grifonilor, Dan Șucu, a decis să-l împrumute pe atacantul nigerian la Rapid, pentru a-l ajuta pe marius Șumudică să intre în play-off.

David Ankeye, care nu a reușit să se impună la Genoa, își trăiește din plinul visul din copilărie, acela de a deveni fotbalist și a juca pe marile scene. După ce a semnat cu Genoa atacantul nigerian și-a exprimat entuziasmul pentru saltul în Serie A, unul dintre cele mai puternice campionate din lume, făcând referire la educația dură primită pe străzile din Port Harcourt.

”Crescând pe străzile din Port Harcourt, visul fiecărui copil este să joace în marile ligi”, a scris atacantul pe contul său oficial. ”Sunt foarte fericit și mândru că am semnat cu acest mare club. Este un vis devenit realitate pentru mine și abia aștept să încep. Hai, Genoa!”, a adăugat el.

Growing Up In The Streets of Port Harcourt. It’s Every Kids Dream to Play in the big leagues. Really Happy And Proud to Have Signed For This Great club. It’s a Dream Come True For Me And I Can’t Wait to Get Started. Come on Genoa🔴🔵

— David Ankeye (@Davidankeye30)