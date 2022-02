David Barrufet, primul interviu după ce a devenit managerul lui Dinamo: “Negocierile au durat cinci minute! Vreau să construim o echipă de top!”. Exclusiv

David Barrufet este un nume imens în handbal. Ca jucător are nu mai puţin de 7 trofee EHF Champions League câştigate în carieră, cu medalii în toate competiţiile internaţionale majore: Jocuri Olimpice (două de bronz), Campionate Mondiale (Aur în 2005), Campionate Europene (trei de argint şi un bronz).

S-a retras în 2010, iar Barcelona a retras tricoul cu numărul 16 în onoarea lui. A rămas în cadrul clubului şi în 2015 a devenit managerul secţiei de handbal al catalanilor. Alături de a transformat Barcelona în cea mai mare forţă a handbalului european.

Revenirea lui Juan Laporta la conducerea Barcelonei a însemnat finalul aventurii la catalani pentru Pascual şi Barrufet. Deşi au câştigat Champions League în vară, cei doi au fost despăgubiţi şi au fost nevoiţi să plece.

Barrufet, interviu pentru FANATIK după ce a semnat cu “dulăii”: “A fost uşor să accept să lucrez pentru Dinamo”

În vară, Xavi Pascual a acceptat oferta celor de la Dinamo. Iar venirea tehnicianului iberic l-a făcut pe Daniel Georgescu, managerul secţiei de handbal al “dulăilor”, să facă un pas în spate. Ruptura a fost definitivă la începutul acestui an şi Pascual l-a întrebat pe dacă este dispus să se alăture proiectului.

David Barrufet a acordat un interviu pentru FANATIK în care a vorbit despre modul în care au decurs negocierile, obiectivul pe termen lung fiind construirea unei echipe care se bate la Final Four, în Liga Campionilor.

Bună ziua, domnule Barrufet. În primul rând, aş vrea să vă întreb cum aţi ajuns la Dinamo?

– Am vorbit cu Xavi Pascual şi mi-a spus că are nevoie de un manager la echipa de handbal şi că cei de la Dinamo sunt în căutări. M-a întrebat dacă aş fi dispus să vin. Am spus că ar fi o onoare să lucrez din nou cu el, la Dinamo. Apoi am vorbit cu Ionuţ (n.r. Ionuţ Popa, preşedintele CS Dinamo) şi am ajuns la un acord foarte rapid. Este un proiect foarte serios, un club care vrea să fie îmbunătăţit şi are toate condiţiile. Pentru mine, a fost uşor să accept să lucrez pentru Dinamo.

“Negocierile au durat 5 minute”

Negocierile au durat mult?

– Negocierile au durat 5 minute cred. Bineînţeles, conversaţiile au fost mai lungi. Voiam să ştiu despre echipă, despre proiect, despre munca pe care trebuie să o depun. Dar negocierile au fost foarte simple.

Care este obiectivul din punctul dumneavoastră de vedere?

– Să facem din Dinamo o echipă mai bună. Este un club care are condiţii foarte bune şi există mulţi oameni aici care îşi doresc să îl transforme într-un club mare. Se vrea construirea unei echipe de top, în anii care urmează. Sunt perspective foarte bune şi sper să ajut.

“Nu îţi doreşti să fii un an în top şi apoi în următorul sezon să cobori”

Aţi lucrat cu Xavi Pascual. Cum l-aţi caracteriza ca antrenor?

– E cel mai bun antrenor din lume. Ştie foarte mult handbal, este un tehnician care scoate maximum de la jucători şi sunt sigur că este persoana ideală care să conducă Dinamo. Este o onoare să lucrez din nou cu el.

La ce nivel este acum Dinamo şi ce ar trebui să facă să urce la următorul nivel?

– Echipa este la un nivel bun. Joacă în Champions League. Dar, dacă vrem să ne îmbunătăţim, trebuie să o facem pas cu pas, nu în grabă. Nu îţi doreşti să fii un an în top şi apoi în următorul sezon să cobori. Nu cred că este o manieră bună de a face lucrurile. Ele trebuie făcute pas cu pas.

“O să ajut să aducem cei mai buni jucători. Scopul imediat este să îmbunătăţim echipa”

Va fi obositor pentru dumneavoastră să lucraţi şi pentru naţionala Spaniei şi pentru Dinamo?

– Nu, pentru că majoritatea muncii mele din Spania este în pauza pentru meciurile internaţionale. Iar atunci nu sunt meciuri de club. Aşa că, nu va fi o problemă din acest punct de vedere. Dar am dorinţa de a face lucruri bune şi asta e cel mai important.

Care va fi filozofia clubului legată de transferuri?

– O să ajut să aducem cei mai buni jucători. Scopul imediat este să îmbunătăţim echipa pentru sezonul viitor, iar dacă vom putea aduce jucători de valoare, cu siguranţă o vom face. Este un proiect serios, avem încredere şi avem nevoie de timp pentru a omogeniza echipa. De exemplu, Kielce sau Szeged sunt echipe care au reuşit să urce şi să se menţină la un nivel foarte bun.

“Handbalul evoluează, echipele devin din ce în ce mai puternice, mai fizice”

Aţi fost un jucător emblematic în lumea handbalului. Cum vedeţi schimbările din acest sport în ultimii ani?

– Handbalul evoluează, echipele devin din ce în ce mai puternice, mai fizice. Acest sport este din ce în ce mai popular şi cred că este pe un drum bun. Pregătirea sportivilor este mai intensă, jocul este mai rapid, iar din acest punct de vedere cred că suntem pe un drum bun. Este din ce în ce mai popular.

Xavi Pascual este şi selecţionerul României. Îl veţi ajuta cu experienţa dumneavoastră şi la naţională?

– Nu, colaborarea este doar pentru Dinamo.

“Bineînţeles că Final Four este un obiectiv. Dar nu pe termen scurt”

Din punctul dumneavoastră de vedere, de ce a decăzut atât de mult handbalul masculin românesc? De la statutul de campioni mondiali la lumea a treia…

– Nu ştiu ce s-a întâmplat, sincer. Mi-a fost şi mie să îmi explic. Dar ştiu că acum, avându-l pe Xavi Pascual, cred că handbalul românesc are numai de câştigat. Este un antrenor foarte bun care va impune un handbal modern în România şi sper să aducă şi rezultate.

La final. Visaţi la un Final Four cu Dinamo, aşa cum aţi făcut-o cu Barcelona?

– Bineînţeles că Final Four este un obiectiv (râde). Dar nu cred că pe termen scurt. Trebuie să facem lucrurile bine, pas cu pas. Dar, visez la acest lucru. Ar fi ceva extraordinar pentru Dinamo, pentru handbalul românesc şi vom lucra din greu să ajungem la acest obiectiv.